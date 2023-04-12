ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роман Ротенберг: «Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди».

Главный тренер СКА о поражении в финале Запада 
Роман Ротенберг: «Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди».
12 апреля 2023 23:23
автор: Елена Кузютина
автор фото: СКА

Шестой матч серии СКА-ЦСКА остался за московским армейцами. Они победили питерских гостей со счётом 3:0. Таким образом, ЦСКА стал вторым финалистом.

После матча наставник СКА, Роман Ротенберг поделился впечатлением от встречи и финала Запада:

«Отличная боевая игра, от ножа. Мы вышли только побеждать. Неудачное начало. Пытались забить, но не получилось.

У нас молодая команда. У нас все впереди. Сезон получился отличный. Хотели кубок Гагарина, но выиграли кубок Континента. С 2017 года СКА не выигрывал трофеи, поэтому в этом году уже есть улучшения.

Почему не смогли вернуться в третьем периоде и получили несколько удалений?

Про удаления не буду комментировать, у нас профессиональные судьи. У нас много травмированных, ребят не хватило. Яшкин играл на уколах всю серию, он ещё с «Торпедо» получил травму. Из команды выжали всё. У меня нет ни к кому претензий.

Почему поставил на ворота Подъяпольского? Это была объективная замена. У Николаева тоже были травмы по сезону. С ЦСКА плотные игры. Нужна физика, в том числе, и вратарю.

Как обыграть наконец-то ЦСКА? Для меня это второй финал конференции. Увидели улучшения в сравнении с прошлым годом. Опытная команда, которой нельзя давать голевых моментов.

У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется. А у нас все впереди. У них 5 лет команда выстраивалась. Ещё с Квартальновым начиналась строиться.

Говорили, что СКА ослаблен в этом сезоне. Мы играли практически своими ребятами, но никто не думал, что мы так ярко будем выступать по сезону, забьем больше всех голов в регулярке.

Остаюсь ли я на посте главного тренера? Мы продолжаем нашу работу. Мы знаем, как усилиться. У нас все только начинается».

источник: «Советский спорт»
Максим Соркин: «Добрались до финала, но не без приключений!»
Максим Соркин: «Добрались до финала, но не без приключений!»
Нападающий московского ЦСКА о победе в серии против СКА и выходе в финал 
12.04.2023 23:29
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Фёдоров: «Есть три слагаемых побед ЦСКА над СКА». 
Сергей Фёдоров: «Есть три слагаемых побед ЦСКА над СКА». 
Наставник ЦСКА о победе над СКА и выходе в финал.
12.04.2023 23:26
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Роман Ротенберг: «Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди».
Роман Ротенберг: «Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди».
Главный тренер СКА о поражении в финале Запада 
12.04.2023 23:23
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга?  
Уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга?  
ЦСКА вчистую переиграл СКА и в пятый раз подряд вышел в суперфинал
12.04.2023 22:03
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Батька меняет курс: избавляется от легионеров, а «Динамо» со сборной Белоруссии отдает Квартальнову
Батька меняет курс: избавляется от легионеров, а «Динамо» со сборной Белоруссии отдает Квартальнову
КХЛ продолжает очищаться от никчемных иноземцев: канадца Крейга Вудкрофта на посту главного тренера минского «Динамо» и сборной Белоруссии сменил Дмитрий Квартальнов.
11.04.2023 14:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
У Окулова сотоварищи остались яйца!
У Окулова сотоварищи остались яйца!
ЦСКА одержал убедительную волевую победу и вышел вперед в финале Запада.
10.04.2023 22:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?
Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?
Магнитогорский «Металлург» сегодня объявил о заключении двухлетнего контракта с экс-тренером «Северстали» Андреем Разиным.
10.04.2023 15:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
«Ак Барс» в третий раз кряду одолел омичей – 3:2 ОТ, выиграл серию – 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина
09.04.2023 21:46
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
Что говорили наставники команд после четвертого матча ЦСКА —СКА.
08.04.2023 20:06
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
СКА одержал волевую победу и сравнял счет в серии.
08.04.2023 19:27
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика