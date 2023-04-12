Роман Ротенберг: «Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди».

Шестой матч серии СКА-ЦСКА остался за московским армейцами. Они победили питерских гостей со счётом 3:0. Таким образом, ЦСКА стал вторым финалистом.

После матча наставник СКА, Роман Ротенберг поделился впечатлением от встречи и финала Запада:

«Отличная боевая игра, от ножа. Мы вышли только побеждать. Неудачное начало. Пытались забить, но не получилось.

У нас молодая команда. У нас все впереди. Сезон получился отличный. Хотели кубок Гагарина, но выиграли кубок Континента. С 2017 года СКА не выигрывал трофеи, поэтому в этом году уже есть улучшения.

Почему не смогли вернуться в третьем периоде и получили несколько удалений?

Про удаления не буду комментировать, у нас профессиональные судьи. У нас много травмированных, ребят не хватило. Яшкин играл на уколах всю серию, он ещё с «Торпедо» получил травму. Из команды выжали всё. У меня нет ни к кому претензий.

Почему поставил на ворота Подъяпольского? Это была объективная замена. У Николаева тоже были травмы по сезону. С ЦСКА плотные игры. Нужна физика, в том числе, и вратарю.

Как обыграть наконец-то ЦСКА? Для меня это второй финал конференции. Увидели улучшения в сравнении с прошлым годом. Опытная команда, которой нельзя давать голевых моментов.

У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется. А у нас все впереди. У них 5 лет команда выстраивалась. Ещё с Квартальновым начиналась строиться.

Говорили, что СКА ослаблен в этом сезоне. Мы играли практически своими ребятами, но никто не думал, что мы так ярко будем выступать по сезону, забьем больше всех голов в регулярке.

Остаюсь ли я на посте главного тренера? Мы продолжаем нашу работу. Мы знаем, как усилиться. У нас все только начинается».