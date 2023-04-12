Сергей Фёдоров: «Есть три слагаемых побед ЦСКА над СКА». 

Московские армейцы с сухим счётом обыграли СКА в шестом матче серии и вышли в финал, где сразятся с казанским «Ак Барсом».
Главный тренер московского ЦСКА, Сергей Фёдоров подвёл итог:
«Быстрый гол сегодня остудил пыл соперника. Сыграли грамотно на своих местах. Шайба шла вперёд, что важно с таким соперником, у которого мобильные нападающие.
Мы шли от смены к смене и продолжили выпускать наших ребят согласно определенным заготовкам, которые сделали, когда узнали состав соперника на этот матч.
Подьяпольский на воротах?
Мы не обращали особого внимания на то, что другой вратарь у СКА, но пару моментов команде подсказали.
Облегчило ли нам отсутствие в составе СКА Никиты Гусева?
Никита — замечательный игрок, который в атаке может практически все. Некорректно комментировать его отсутствие, потому что это решение тренерского штаба СКА.
В чем секрет побед ЦСКА над СКА?
Я не могу сказать за все годы, но ЦСКА формировался на характере, мастерстве и выполнении тренерского задания. Эти факторы учитываются теми, кто комплектует состав. Есть у нас определённые изменения в сравнении с прошлым годом, но мы реагируем. Хоккей есть хоккей.
Что скажу на слова Романа Ротенберга о том, что скоро наше чемпионское окно закроется?
В этих словах есть доля правды, если посмотреть на наш средний возраст. Не знаю, как дальше будет. Но я не над этим работаю, я — не главный менеджер.
Финал против Казани?
Не следил плотно за «Ак Барсом». Чисто визуально — да, но глубоко — невозможно было. Своя серия шла. Зинэтула Хайдарович — опытный тренер. У него очень организованная команда».