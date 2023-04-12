Максим Соркин: «Добрались до финала, но не без приключений!»

Максим, поздравляем с выходом в финал. Какое впечатление от победы в армейской серии?

— Эмоции сейчас положительные, но впереди самый главный бой в сезоне. Немного отдохнём и будем готовиться.

Как оцените противостояние со СКА? Какой матч был ключевым в этой серии?

— Отличная серия. Могло быть и семь матчей. Ключевым стал пятый матч в Питере. Сегодня же нам родная площадка помогла.

У вас был не самый простой путь к финалу…

— Не без приключений конечно! Две серии по семь матчей сыграли. Все соперники у нас были разные, и каждый по своему хорош. Приходилось подстраиваться под каждого. Хорошо, что смогли пройти их.

Ярослав Дыбленко отмечал, что против «Северстали» было даже тяжелее играть, чем против «Локомотива»…

— И это правда. «Северсталь» немножко нестандартно играет, а «Локомотив» более системная команда, знакомая нам.

Как удаётся быстро восстанавливаться в таком плотном графике?

— Хорошо спим и правильно питаемся.

В финале вы встретитесь с «Ак Барсом». Что скажете о будущем сопернике?

— Мастеровитая команда. Они хорошо идут по плей-офф, немного матчей проиграли. Будем настраиваться на них и постараемся обыграть.