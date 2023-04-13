Над хоккеистом из США 2 месяца издевались в России. Не пускали в бар, платили всего 800 000 долларов

Бытует мнение, что простые американцы почти ничего не знают о России и мыслят стереотипами. Бывший американский хоккеист Джеймс Вишневски решил исправить ситуацию и рассказать соотечественникам всю правду о России. И про массовые запои, и про повсеместную дичь, и про жёстких русских, которые сами себе ставят капельницы.

Джеймс знает, о чём говорит. Не зря же выживал в дикой России аж два с половиной месяца!

За такие мучения и почти миллион долларов – сумма смешная.

«Слишком дорогой защитник»

В 2016 году «Адмирал» подписал контракт с защитником Джеймсом Вишневски. У игрока был богатый опыт выступлений в НХЛ, и руководство дальневосточного клуба возлагало на него большие надежды. Причём руководство готово было раскошелиться, лишь бы заткнуть дыру в составе, образовавшуюся из-за череды травм.

За «моряков» американский хоккеист провёл только 16 матчей и никакими подвигами не отметился, набрав всего три очка (1+2). С прямыми обязанностями в обороне он также справлялся не лучшим образом, покинув лигу с показателем полезности «-5». Также Джеймс успел заработать 39 минут штрафа.

Учитывая его показатели, скорое расставание клуба с Вишневски вряд ли кого-то удивило. Хоккеист перебрался в швейцарский «Лугано». Руководство дальневосточного клуба объяснило расставание с игроком большой зарплатой, которую «моряки» не способны потянуть.

– Вишневски для нас слишком дорогой защитник. Шон Мориссонн, которого мы пригласили на его место из «Медвешчака», обойдётся нам в три раза дешевле. При этом он не хуже Вишневски, по крайней мере, в оборонительных действиях, – приводит слова тогдашнего генменеджера «Адмирала» Ильдара Мухометова «Чемпионат».

«Подобные вещи – самая дичь»

Джеймс уже несколько лет не выступает на профессиональном уровне. Недавно он пришёл на подкаст Cam& Strick, где во время трёхчасового разговора вспомнил и российский этап карьеры. Причём в речи Вишневски было трудно найти что-то хорошее про нашу страну.

Американский хоккеист подтвердил, что приехал в Россию зарабатывать, и ему это удалось. Доход защитника за десять недель в «Адмирале» составил $ 830 тысяч. Сумма колоссальная, но Джеймс воспринимает её как компенсацию за пребывание в аду. Исходя из его слов о России, вообще непонятно, как можно было провести тут два месяца и вернуться живым, а главное – не спиться.

– Баров там нет, потому что русские – законченные алкоголики. Они не могут пить немного, за компанию, а напиваются до чёртиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней. В клубе никто не будет знать, где их игроки – заявил Вишневски.

При этом не очень понятно, почему игрок, который жаловался на нарушение режима другими хоккеистами, имел такие скромные статистические показатели. Джеймсу нужно было тогда выступать на голову сильнее, раз все, по его словам, пьют, но этого не было. Тренерский штаб доверял американцу и предоставлял ему много времени на льду, но за каждое очко руководству клуба пришлось выложить почти 18 миллионов рублей.

Не понравилась американцу и лига. Он сравнил КХЛ с Диким Западом и заявил, что там творится «совершенная дичь».

– Самое безумное – КХЛ это как Дикий Запад. Как супердержава, которая местами похожа на страну третьего мира. Там совершенная дичь. Я своими глазами видел, как люди сами ставят себе капельницы, кидают иголки в мусорку. В одном из последних своих матчей я подрался и сломал сопернику нос. Был весь в его крови, наш врач смывал её с меня, даже не надев перчатки. Вот подобные вещи – самая дичь, – сказал игрок.