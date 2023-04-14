Лишит ли тренер Федоров капитана Радулова Кубка Гагарина?

В 2018-М ЦСКА НЕ УСТОЯЛ ПЕРЕД «АК БАРСОМ» И «СВИНКОЙ»

Пять лет назад эти соперники сражались за Кубок Гагарина. В финале Западной конференции московские армейцы сняли с пробега СКА, базовый клуб сборной с главным олимпийским тренером Олегом Знарком. ЦСКА не смогла остановить даже коварная свинка – команду тогда накрыла эта противная болезнь, выкосившая несколько ведущих игроков во главе с свежеиспеченным героем Пхенчхана-2018 Кириллом Капризовым.

Представительство «Ак Барса» на Олимпиаде-2018 равнялось нулю, «Кленовые листья» не пригласили даже первоклассного кубкового бойца Джастина Азеведо, ставшего впоследствии MVP Кубка Гагарина. Команда Зинэтулы Билялетдинова без лишнего шума готовилась к решающей серии. Эксперты не считали ее фаворитом, несмотря на богатый победный кубковый опыт ветеранов Даниса Зарипова и Андрея Маркова. Не говоря уже о главном тренере.

«Ак Барс» выиграл финал 4-1. Заложив фундамент в родных стенах. Два первых матча в Казани армейцы под гнетом эпидемии свинки с трудом передвигали ноги – минимальный перевес хозяев (2:1 и 2:1) не должен вводить в заблуждение. В Москве красно-синие было реанимировали интригу, победив 3:2 ОТ. Но в четвертой встрече расчехлил оружие тот самый «малыш» Азеведо – 3:1. Пятый матч превратился в бенефис голкипера Казани Эмиля Гарипова, отразившего вдовое больше бросков, чем его армейский оппонент Ларс Юханссон. Шайба из раздевалки в третьем периоде канадца Роба Клинкхаммера, реализовавшего большинство, стала единственной и золотой.

Шампанское из Кубка Гагарина тогда пили участники нынешнего финала Билялетдинов, его верный помощник Сергей Абрамов, защитники Никита Лямкин и Василий Токранов, нападающие Станислав Галиев, Артем Лукоянов и Михаил Глухов, вратарь Александр Шарыченков. Глухов до конца серии с Омском был на больничном, а голкипер-гренадер теперь сидит на лавке в ЦСКА.

ОТ БИЛЯЛОВА ЖДУТ ПОДВИГОВ ГАРИПОВА

У армейцев участниками тех событий были Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Артем Сергеев, Константин Окулов, Андрей Светлаков – все они жаждут реванша.

Как и форвард Кирилл Петров, пять лет назад носивший форму ЦСКА, а потом вернувшийся в родную Казань. Теперь он выходит на лед во втором звене с самим Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким. Однако пока не впечатляет.

Наш пекинский капитан вряд ли забыл об армейской пощечине динамовцам в прошлом плей-офф. Те 0-4 ставили в укор лидеру бело-голубых.

Гол Шипачева «Авангарду» в овертайме пятого матча закруглил финал Восточной конференции (4-1).

Адам Рейдеборн, названный лигой лучшим вратарем предыдущего раунда, получил широкую известность, выступая в позапрошлом сезоне за «Ак Барс». В этом плей-офф он превратился в стену, засушил по две кубковые игры с «Локомотивом» и СКА.

От голкипера «барсов» Тимура Билялова ждут в Казани такого же вдохновения, как пять лет назад от Гарипова, наигравшего на титул MVP (его отдали итальянцу с канадским паспортом Азеведо). В финале-2018 вратарь «барсов» разом переиграл и шведа Ларса Юханссона, и олимпионика Илью Сорокина.

Теперь в «Ак Барсе» нет легионеров, у ЦСКА же два шведа – упомянутый Рейдеборн и защитник Фредрик Классон.

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ И ВРАТАРЬ ФИНАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ ПРОТИВ ЛУЧШЕГО ЗАЩИТНИКА И НОВИЧКА

Для капитана Казани Александра Радулова этот финал станет третьим. В 2011-м он поднимал Кубок Гагарина в форме «Салавата Юлаева», не забив в сериях с «Магниткой» (4-3) и «Атлантом» (4-1) ни одного гола. Через пять лет его ЦСКА не совладал с «Металлургом» Сергея Мозякина (3-4). Главком армейцев Дмитрий Квартальнов тогда осерчал на Радулова, которому ЦСКА предложил очень жирный контракт. Тренер же заявил, что Александр ему не очень-то и нужен, после чего тот покинул КХЛ.

Теперь Радулов зажигает в первом звене, учит уму-разуму молодых, но уже мастеровитых и габаритных Илью Сафонова (уже заместитель капитана) и пекинского вице-чемпиона Дмитрия Воронкова. Как устоять под давлением этой птицы-тройки?

Но у ЦСКА в огне Константин Окулов и Михаил Григоренко, оформивший хет-трик в Санкт-Петербурге в матче №5. А его второй гол-шедевр морально надломил СКА. Неслучайно лига назвала лучшим нападающим финалов конференций именно Григоренко.

Окулов же после «молчания» в сериях с «Северсталью» и «Локомотивом» (всего один гол) в последних четырех матчах со СКА разразился пятью заброшенными шайбами (одна из которых влетела в пустые ворота).

Среди защитников и новичков лига отметила казанцев Дмитрия Юдина и 18-летнего Никиту Евсеева. Переломным голом «Авангарду» в матче №3 (3:2 ОТ) юниор окончательно завоевал доверие Билла и место в заявке.

Но в целом оборона москвичей смотрится монолитнее и надежнее. Несмотря на присутствие у «барсов» защитника-«убийцы» Кирилла Адамчука. И ротации – под нее попадал даже двукратный обладатель Кубка Стэнли и однократный – Кубка Гагарина Вячеслав Войнов.

Зато у Казани сильнее четвертое звено, в котором с технарем Артемом Галимовым выходят «цепные псы» – его тезка Лукоянов и дебютант финала Никита Дыняк.

Напору последнего из них должны противопоставить скорость Виталий Абрамов и Прохор Полтапов, если, конечно, успеет поймать кубковый ритм после болезни, из-за которой он пропустил три встречи серии со СКА.

Путь к суперфиналу для действующего обладателя Кубка Гагарина получился тернистым – 20 матчей. У «Ак Барса» – «только» 17. Однако об усталости соперников говорить не приходится. Так, сразу по окончании армейской серии Сергей Плотников и Максим Мамин в раздевалке без обиняков заявили, что они в порядке и сил у них полно. Как им не поверить!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Плей-офф Кубка Гагарина. Финал

«Ак Барс» (1) – ЦСКА (2)

17 апреля и 19 (оба – Казань), 21 и 23 (оба – Москва), 25* (К), 27* (М), 29* (К)

* Если потребуется.