Сумеет ли «Тампа» выстрелить в Кубке Стэнли-2023 так, как ЦСКА в Кубке Гагарина-2023?

БОСТОН – ФЛОРИДА

Матчи в чемпионате: 5:3 (дома), 2:5 (выезд), 7:3 (д), 3:4 ОТ (в)

Наши: з Орлов – в Бобровский, н Денисенко

Первые два матча в Бостоне – 18 и 20 апреля

Безоговорочный чемпион регулярного сезона, установивший рекорды НХЛ по очкам и победам, против команды, запрыгнувшей в плей-офф в предпоследнем туре. На сегодня в «Брюинз» не видно ни одного слабого места.

Однако это не означает, что «пантеры» обречены. Накатили на финиш они отменно – с 30 марта одержали пять побед подряд. Случилось это аккурат после того, как Кит Ткачук, прославленный отец форвардов «Флориды» (Меттью) и «Оттавы» (Бреди), публично упрекнул южан, заявив:

– «Флорида» меня разочаровывает. Это мягкая команда. Они получают то, что сейчас заслуживают. Меттью опустошен тем, где находится команда. Но «Пантерз» по-прежнему в борьбе за плей-офф, шанс еще есть. Они должны поднять свои задницы и начать играть как команда, которая обязана быть много лучше, чем выглядит сейчас.

Критика победителя Кубка мира-1996 в составе сборной США подействовала! Рывок «пантер» удивительным образом совпал со ссылкой в запас Бобровского. После 28 марта Сергей не выходил на лед ни разу! Сибиряка в рамке успешно заменил 30-летний американец Лайон – на него вся надежда и в плей-офф.

ТОРОНТО – ТАМПА

Матчи в чемпионате: 3:4 ОТ (в), 4:1 (д), 4:3 (в)

Наши: в Самсонов – в Василевский, з Сергачев, н Кучеров

Первые два матча в Торонто – 19 и 21 апреля

ЦСКА в пятый раз подряд сыграет в финале Кубка Гагарина. «Тампа» добиралась до решающей серии Кубка Стэнли три предыдущих сезона и дважды взяла серебряную чашу. Оба клуба невыразительно провели регулярный чемпионат. Армейцы лишь на финише взобрались на вторую позицию на Западе, а «молнии» вовсе остановились в конференции на шестом месте и второй год кряду в плей-офф попали на «Торонто». Мы помним, как «Лайтнинг», уступая «листьям» в серии 2-3, взял дома верх в овертайме – 4:3, а затем дожал «Мейпл Лифс» в гостях – 2:1.

Но теперь пройти «Торонто» самой русской команде НХЛ будет куда сложнее. Чрезвычайно озадачил регулярный чемпионат – вроде бы лучший вратарь мира пропустил в семи матчах не менее пяти шайб! В том числе по 6 от «Баффало», «Каролины», «Рейнджерс», 7 – от «Флориды». Такого с Василевским не случалось никогда! С другой стороны, Андрей выдал четыре сухаря, в том числе два в предпоследнюю семидневку чемпионата, когда сибиряка признали игроком недели НХЛ. Значит, может, когда захочет, а главное – когда с полной выкладкой сыграет вся команда!

Очевидно, что в плей-офф у «Тампы» проблем с мотивацией не возникнет, а состав у нее, включая тренеров, закален большими победами, знает, как их выгрызать.

Но и «Торонто» отступать некуда: над «листьями» разве что в открытую не смеются – последний раз Кубок Стэнли они брали в 1967 году. Их нынешний генменеджер Кайл Дубас родился 18 годами позднее! Бедолага рулит «Торонто» с 2018 года – и ни разу команда не проходила стартовый кубковый раунд! Более того, после введения в 2005 году в НХЛ потолка зарплат самый богатый клуб Канады не выиграл ни одной серии плей-офф?!

В общем, рубка здесь предстоит, пожалуй, самая роскошная в первом раунде всей НХЛ. Дополнительный шарм эпическому противостоянию придает дуэль российских вратарей – Самсонов против Василевского. Причем у Ильи тоже четыре матча на ноль, а в среднем за игру он пропускал даже меньше MVP Кубка Стэнли-2021 – 2,33 шайбы против 2,65.

КАРОЛИНА – АЙЛЕНДЕРС

Матчи в чемпионате: 2:6 (д), 3:0 (в), 5:2 (в), 2:1 (д)

Наши: в Кочетков – в Сорокин, в Варламов, з Романов

Первые два матча в Роли – 18 и 20 апреля

Потенциально и тут возможно столкновение российских голкиперов. Но чтобы экс-торпедовец Кочетков попал в основу «Каролины», должны травмироваться либо провалиться датчанин Андерсен и финн Раанта. Зато с «островитянами» все ясно изначально. Если бы не Сорокин, не видать ньюйоркцам плей-офф. Они и пролезли-то туда на самом флажке благодаря фиаско «Питтсбурга» – в предпоследнем туре на своем льду (!) «пингвины» умудрились продуть безнадежным аутсайдерам из «Чикаго» – 2:5?!

Хотя «Айлендерс» в общей таблице НХЛ заняли 15-е место, Сорокин первенствовал в лиге с шестью сухарями! По проценту отраженных бросков сибиряк уступил только шведскому голкиперу триумфаторов регулярки Улльмарку – 92,4% против 93,8%. Но только «Бостон» пропустил в минувшем чемпионате менее 200 голов – 177, а в воротах ньюйоркцев побывали 222 шайбы.

Как ни крути, все в этой серии будет зависеть от Сорокина. Вот только в регулярном чемпионате Илья выиграл у «ураганов» только один матч из четырех – самый первый еще 29 октября. Но в составе «Каролины» точно не будет перенесшего операцию Андрея Свечникова. Это упрощает задачу олимпийского чемпиона. Словом, болеем за наших – за «Айлендерс»!

НЬЮ-ДЖЕРСИ – РЕЙНДЖЕРС

Матчи в чемпионате: 5:3 (в), 3:4 ОТ (в), 4:3 ОТ (д), 2:1 (д)

Наши: нет – в Шестеркин, н Панарин, н Тарасенко

Первые два матча в Ньюарке – 19 и 21 апреля

Еще пара, где в одной из команд наших не будет, если таковым не считать белорусского форварда «дьяволов» Егора Шаранговича. «Нью-Джерси» вместе с «Бостоном» – главная сенсация сезона. Многие забыли, когда «Девилз» последний раз просачивались в плей-офф, а ныне они исхитрились финишировать третьими во всей НХЛ! Сотворил это чудо 63-летний олдскульный тренер Линди Рафф. А ведь еще три года назад канадец трудился подсобником в «Рейнджерс» – отвечал за защитников.

Но все-таки фавориты здесь «рейнджеры». Перед дедлайном они усилились, возможно, как никто в лиге – у Тарасенко с Кейном на двоих четыре Кубка Стэнли! Причем оба нападающих в самом соку и идеальные партнеры для Панарина.

Явное преимущество у ньюйоркцев и в ключевой в плей-офф линии – вратарской. Если Шестеркин – общепризнанная элита НХЛ, то Ванечек и Блеквуд на волшебников еще только учатся. Да и в целом «дьяволам» со средним возрастом 26 лет очевидно не хватает опыта. Многие вообще не играли в плей-офф либо имеют считанное количество кубковых матчей. В отличие от оппонентов. «Рейнджеры», напомню, год назад в сериях из семи матчей одолели «Питтсбург» с «Каролиной» и добрались до финала Востока, где уступили «Тампе».