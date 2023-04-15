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Русский герой Нью-Йорка. Илья Сорокин в одиночку затащил «Айлендерс» в плей-офф

«Островитяне» плохо разбираются в игре в обороне, но наш парень всё-равно стал лучшим по «сухим» матчам.
Русский герой Нью-Йорка. Илья Сорокин в одиночку затащил «Айлендерс» в плей-офф
15 апреля 2023 12:48
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: NHL.com

18 апреля стартует стадия плей-офф нынешнего розыгрыша НХЛ. В отсутствие главных российских звёзд – Александра Овечкина и Евгения Малкина, особое внимание наших болельщиков приковано к «Нью-Йорк Айлендерс». А всё потому, что в воротах «Островитян» творит настоящие чудеса наш соотечественник Илья Сорокин. Россиянин имеет по итогам регулярного чемпионата прекрасные шансы на «Везину Трофи». Но есть ощущение, что на судьбе этого приза лучшему вратарю НХЛ напрямую скажутся результаты плей-офф.

Что же касается регулярного чемпионата, то здесь Илья показал феноменальные результаты. Во-первых, он имеет шестой коэффициент надёжности в лиге – 2.34. Но это обусловлено скорее стилем игры «Островитян». Основную ставку они делают на собственную атаку, где в полнейшем порядке Нельсон (36+39) и Хорват (38+32). Поэтому оборонительная линия часто заигрывается, допускает результативные ошибки. И тут, на последнем рубеже этот пожар тушит наш невероятный Илья.

Показательнее выглядит процент отражённых бросков, по которому россиянин – третий. У него – 92.4%! Опережают Илью только Линус Ульмарк и Филип Густафссон. Но в этом нет ничего удивительного. «Бостон» и «Миннесота» уделяют огромное внимание обороне, не позволяя совершать открытые броски без сопротивления. В такой ситуации вратарю намного проще справляться со своими задачами. А вот Сорокина зачастую просто расстреливают, но он всё равно находится в топ-3 по проценту сейвов.

Источник фото: NHL.com

Ещё завершение регулярного первенства ознаменовало то, что по его итогам Сорокин стал лучшим по количеству совершённых шат-аутов. Илья шесть раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Примечательно, что в числе ближайших преследователей оказался ещё один россиянин – Александр Георгиев. Но он сделал на один шат-аут меньше.

Героические подвиги Сорокина буквально за уши вытащили «Нью-Йорк Айлендерс» в плей-офф соревнований. Но в решающей стадии одного таланта россиянина может уже и не хватить. Очень важно, чтобы оборонительная линия «Островитян» наконец-то пропиталась сумасшедшей уверенностью Ильи. И тогда команда вполне сможет подумывать о Кубке Стэнли. Ни у кого уже не возникнет вопросов относительно «Везины», можно в этом даже не сомневаться.

источник: «Советский спорт»
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Русский герой Нью-Йорка. Илья Сорокин в одиночку затащил «Айлендерс» в плей-офф
Русский герой Нью-Йорка. Илья Сорокин в одиночку затащил «Айлендерс» в плей-офф
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