Неубиваемый Капризов и великолепный Георгиев. Ждём россиян в финале Кубка Стэнли

КОЛОРАДО – СИЭТЛ

Матчи в чемпионате: 2:3 (дома), 2:1 по буллитам (выезд), 2:3 ОТ (д)

Наши: в Георгиев, н Ничушкин, н Мальцев – нет

Расписание игр: 19, 21, 23, 25 апреля, если понадобится – 27, 29 апреля, 1 мая

Самая молодая команда НХЛ со второго захода более чем уверенно прошла в плей-офф и в первом же раунде нарвалась на действующих чемпионов. И определилось это только заключительном туре. Благодаря хет-трику Маккиннона «лавины» в гостях дожали «Нэшвилл» (4:3) и заняли первое место в Центральном дивизионе. А ведь в середине чемпионата «Колорадо» даже в кубковую зону не попадал.

Однако стоило лидерам залечить травмы, как после женского праздника 8 Марта только в трех матчах из 21 горцы не набрали очков, одержав 17 побед! В итоге Александр Георгиев вместе с вратарем триумфаторов регулярки из «Бостона» Улльмарком первенствовал по числу викторий – по 40. Но у россиянина пять сухарей, а у шведа – два.

Правда, 4 апреля травмировался MVP Кубка Стэнли-2022 Макар, а для шведского капитана «Колорадо» Ландескога сезон из-за хронических болячек и вовсе закончился. Тем не менее, у обладателей Кубка Стэнли-2022 достаточно потенциала, чтобы без особых проблем расправиться с сереньким «Сиэтлом». Тем более что «кракены» на финише, наоборот, притормозили: проиграли «Вегасу» оба завершающих матча - 1:4 в гостях и 1:3 дома.

ДАЛЛАС – МИННЕСОТА

Матчи в чемпионате: 5:6 по буллитам (д), 4:1 (в), 4:1 (д), 1:2 по буллитам (в)

Наши: н Дадонов – н Капризов

Расписание игр: 18, 20, 22, 24 апреля, если понадобится – 26, 29 апреля, 1 мая

Опять же только благодаря спурту «Колорадо» почти весь сезон лидировавший в дивизионе «Даллас» откатился на вторую строчку и начнет плей-офф с битвы с «Миннесотой». С появлением Кирилла Капризова «дикари» постоянно попадают в Кубок Стэнли, но сразу же и вылетают. На сей раз, похоже, есть надежда во второй раунд все-таки просочиться.

В марте – апреле «дикари» доказали, что способны регулярно брать очки без российской премы. Кирилл угодил в лазарет 9 марта в Виннипеге после атаки двухметрового бугая «Джетс» Стэнли. Канадец всем своим центнером веса навалился на сибиряка – хорошо хоть ребра не переломал. Целый месяц герой Олимпиады-2018 лечился и успел-таки в апреле провести пару матчей – 5:3 с «Сент-Луисом», 1:3 с «Виннипегом». К счастью, громилы Стэнли в составе «Джетс» не оказалось, чем Капризов мгновенно воспользовался – забил 40-й гол и установил очередной рекорд «Миннесоты»: второй год кряду забросил не менее 40 шайб (в прошлом сезоне – 47).

Впрочем, и «Даллас» ударно накатил на финиш. После осечки 2 апреля в ключевом поединке с «Колорадо» (2:5) – как потом выяснилось, именно это поражение лишило «звезд» победы в дивизионе – «Старз» взяли 12 очков из 12! Однако один пункт «лавинам» в итоге все-таки уступили.

В «Даллас» успешно влился экс-форвард «Монреаля» Дадонов, обменянный перед дедлайном на Гурьянова. В 23 матчах Евгений заработал 15 (3+12) очков. Однако наибольший интерес вызывает не дуэль российских форвардов, а первое столкновение в плей-офф Капризова с Робертсоном. В 2021 году первый американец филиппинского происхождения в НХЛ был главным конкурентом сибиряка в споре за приз лучшему новичку. Этот чемпионат для 23-летнего нападающего получился прорывным: впервые наколотил более ста очков – 109 (46+63). Персональный рекорд Капризова – 108 (47+61) в прошлом сезоне. Но Робертсон за четыре сезона в НХЛ только однажды играл в плей-офф, где наскреб жалкие 4 (1+3) очка.

Словом, есть что доказывать талантам поколения России и США в премьерной личной сшибке!

ВЕГАС – ВИННИПЕГ

Матчи в чемпионате: 5:2 (д), 2:1 ОТ (д), 6:5 (в)

Наши: н Барбашев, н Дорофеев, з Мироманов – н Наместников

Расписание игр: 19, 21, 22, 25 апреля, если понадобится – 28, 30 апреля, 2 мая

Судя по трем победам «рыцарей» в очных встречах чемпионата, ловить «реактивщикам» в плей-офф нечего. Но точно так же многие считали и два года назад, когда «Виннипег» на старте Кубка Стэнли угодил на двуглавого дракона из «Эдмонтона». И что? Тотальное фиаско Макдэвида и Драйзайтля! «Нефтяники» даже одной игры зацепить у «Джетс» не сподобились – 0-4?!

Но сейчас все-таки другой случай. «Вегас», в отличие от прежде нестабильного «Эдмонтона», победитель Западной конференции. Пусть и с отрывом всего в два очка от тех же «Ойлерз» и «Колорадо» – 111 против 109. «Виннипег» замкнул кубковую восьмерку с 95 баллами.

«Рыцари» мощно поработали перед закрытием трансферного рынка. Выдернули из «Лос-Анджелеса» вратаря с двумя Кубками Стэнли Куика, а из «Сент-Луиса» выменяли чемпиона НХЛ-2019 Барбашева. «Виннипег» укрепился двумя нападающими – Наместниковым из «Тампы» и швейцарцем Нидеррайтером из «Нэшвилла». В целом состав «Вегаса» выглядит более сбалансированным и убедительным. Правда, давно на больничном капитан команды Стоун.

В любом случае в этом противостоянии возможно все. А мы особо будем следить за Иваном Барбашевым, сенсационным новичком Павлом Дорофеевым и Владиславом Наместниковым. У всех от этого плей-офф напрямую зависит будущее в НХЛ - летом у россиян истекают контракты.

ЭДМОНТОН – ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Матчи в чемпионате: 1:3 (д), 3:6 (в), 2:0 (д), 3:1 (в)

Наши: н Костин – з Гавриков

Расписание игр: 18, 20, 22, 24 апреля, если понадобится – 26, 29 апреля, 2 мая

Безусловно, самая веселая пара Запада! На сегодня в хоккейной Северной Америке самый животрепещущий вопрос – сколько индивидуальных призов по итогам сезона соберет реактивный капитан «Эдмонтона»? Макдэвид уже повторил достижение Гретцки 36-летней давности: стал лучшим в трех бомбардирских номинациях – по голам (64), передачам (89) и очкам (153). Канадец и немец Драйзайтль – 127 (52+75) стали первыми одноклубниками в XXI веке с 50+ голами и 75+ передачами.

Однако все эти космические цифры по большому счету ничего не значат, пока «Эдмонтон» чего-то не выиграет серьезного. Это как с многолетними мучениями без Кубка Стэнли Овечкина в «Вашингтоне».

Год назад «Ойлерз» впервые при Макдэвиде добрался до третьего раунда плей-офф, где был нещадно бит будущими чемпионами из «Колорадо» – 4-0. А начали тогда восхождение «нефтяники» как раз с укрощения «Лос-Анджелеса». «Короли» повели в серии 3-2, но дома не сумели додавить «Ойлерз» – 2:4, а в Эдмонтоне в решающей седьмой встрече Коннор организовал оба гола хозяев – 2:0.

Расклад тут совершенно ясен: удастся олимпийским чемпионам Дрю Даути и Владиславу Гаврикову сдержать двух монстров соперника, шанс появится. Дважды в чемпионате «Кингз» с ними справлялись. Но состоялись две эти виктории (3:1 и 6:3) давно – 17 ноября и 10 января. Что поразительно - в тех двух матчах Макдэвид и Драйзайтль ограничились одним очком?! Да и забил Коннор лишь в третьем периоде при счете 2:5.