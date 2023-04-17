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Билл остудил пыл чемпионов. «Ак Барс» беспощадно наказал ЦСКА за ошибки

Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала уверенную победу на старте финала.
Билл остудил пыл чемпионов. «Ак Барс» беспощадно наказал ЦСКА за ошибки
17 апреля 2023 22:36
автор: Владислав Домрачев
автор фото: РИА Новости

На «Татнефть Арене» аншлаг. Такое в избалованной победами Казани явление не само собой разумеющееся. Автор этих строк, побывавший на последнем матче финала-2015 («Ак Барс» уступил СКА 1:6 и 1-4 в серии), удивлялся, почему перед архиважным матчем билеты в кассах были в свободном доступе. Да, 1000 рублей для болельщиков столицы Татарстана «кусались». Ныне же цены подскочили: до 1800 рублей за самый дешевый билет, а за места на центр пришлось раскошелиться на 5400. При этом все билеты на два первых матча финала-2023 распроданы.

Армейцы пропустили в большинстве

Казалось, соперники вряд ли смогут удивить составами. Хозяева и не удивили. У чемпионов же не оказалось в заявке на первый матч железного Андрея Светлакова. Ассистент капитана армейцев пропускал первый (!) матч в уходящем сезоне-марафоне. Он оттрубил все 68 встреч регулярного чемпионата и 20 в плей-офф. Потеря более чем серьезная.

Начали соперники по-разному. Армейцы – вальяжно, хозяева – собранно. Шайба не желала слушаться москвичей, странные потери позволили себе опытные Никита Нестеров и Сергей Плотников.

А обрез героя серии со СКА и лучшего бомбардира плей-офф Михаила Григоренко, причем в большинстве, из ряда вон. Его авантюрную диагональ в средней зоне перехватил обладатель Кубка Гагарина-2018 Артем Лукоянов, умчался к воротам Адама Рейдеборна и неотразимо бросил в девятку.

Однако этот гол допингом для «барсов» не стал. Подопечные Сергея Федорова быстро пришли в себя и переместили шайбу в зону хозяев. Удаление защитника Кирилла Журавлева гости не использовали. Но едва оштрафованный выскочил на лед, как Григоренко хлестким кистевым броском с приличной дистанции из-под защитника Никиты Лямкина сравнял счет. Выбив «десятку» кубковых голов.

До перерыва доминировали армейцы, и только вдохновение вратаря Тимура Билялова спасло «барсов» от неприятностей.

Галиев - злой гений ЦСКА?

Во втором периоде игра перевернулась на 180 градусов. А все началось с глупого удаления Павла Карнаухова, клюшка которого оказалась в коньках Станислава Галиева. Наказание за «преступление» последовало незамедлительно. После выигранного Кириллом Семеновым вбрасывания бригада большинства во главе с Валимом Шипачевым разыграла простецкую комбинацию. Русский Кросби перевел шайбу от правого борта на противоположный, где в одиночестве притаился Галиев. Вратарь пассивно остался в рамке и получил шайбу в дальний угол. Типичная ошибка для Рейдеборна. Точно такой же гол он пропустил от Галиева на «Татнефть Арене» в матче регулярного чемпионата, который, к слову, гости выиграли 3:2 у команды Олега Знарка.

Галиев же становится злым гением для ЦСКА. Напомним, именно его дубль принес «Ак Барсу» победу 2:1 на старте финала пять лет назад.

Окрыленные успехом «барсы» полезли вперед, а гости стали проигрывать пятак. Еще один неоправданный фол Владислава Каменева (толкнул клюшкой в спину Артема Галимова) едва не стоил чемпионам третьей пропущенной шайбы. В эти мгновения подтащил Рейдеборн.

Впрочем, могла повториться ситуация с голом Григоренко. Каменев еще только выходил из штрафного бокса, как гости провели образцовую контратаку «3 в 2», которую мог завершить главный бомбардир плей-офф. Но на этот раз он отправил шайбу чуть выше перекладины.

ЦСКА впервые в плей-офф-2023 проиграл первый матч

В третьем периоде москвичи рвали и метали. А шайбы влетали в их ворота. Пекинский вице-чемпион Дмитрий Воронков со второго добивания увенчал голом контратаку с участием Александра Радулова. А точку поставил автор победной шайбы в первом матче серии с «Авангардом» Кирилл Панюков, ловко подставив клюшку под прострел защитника и своего тезки Адамчука.

А чуть раньше получил по шее Максим Мамин рукой своего одноклубника Фредрика Классона и ушел в раздевалку.

По счету победа «Ак Барса» убедительная, на деле же хозяева строго наказали гостей за грубые ошибки.

ЦСКА впервые начинает серию с поражения. В последний раз подобное с чемпионами случалось в 2021 году, когда армейцы уступили в родных стенах «Авангарду», и тоже в финале.

Плей-офф Кубка Гагарина. Финал

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Голы: Лукоянов, Галиев, Воронков, Панюков - Григоренко

Счет в серии: 1-0 (4:1, 19 (Казань), 21 и 23 (оба – Москва), 25* (К), 27* (М), 29* (К))

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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