Билл остудил пыл чемпионов. «Ак Барс» беспощадно наказал ЦСКА за ошибки

На «Татнефть Арене» аншлаг. Такое в избалованной победами Казани явление не само собой разумеющееся. Автор этих строк, побывавший на последнем матче финала-2015 («Ак Барс» уступил СКА 1:6 и 1-4 в серии), удивлялся, почему перед архиважным матчем билеты в кассах были в свободном доступе. Да, 1000 рублей для болельщиков столицы Татарстана «кусались». Ныне же цены подскочили: до 1800 рублей за самый дешевый билет, а за места на центр пришлось раскошелиться на 5400. При этом все билеты на два первых матча финала-2023 распроданы.

Армейцы пропустили в большинстве

Казалось, соперники вряд ли смогут удивить составами. Хозяева и не удивили. У чемпионов же не оказалось в заявке на первый матч железного Андрея Светлакова. Ассистент капитана армейцев пропускал первый (!) матч в уходящем сезоне-марафоне. Он оттрубил все 68 встреч регулярного чемпионата и 20 в плей-офф. Потеря более чем серьезная.

Начали соперники по-разному. Армейцы – вальяжно, хозяева – собранно. Шайба не желала слушаться москвичей, странные потери позволили себе опытные Никита Нестеров и Сергей Плотников.

А обрез героя серии со СКА и лучшего бомбардира плей-офф Михаила Григоренко, причем в большинстве, из ряда вон. Его авантюрную диагональ в средней зоне перехватил обладатель Кубка Гагарина-2018 Артем Лукоянов, умчался к воротам Адама Рейдеборна и неотразимо бросил в девятку.

Однако этот гол допингом для «барсов» не стал. Подопечные Сергея Федорова быстро пришли в себя и переместили шайбу в зону хозяев. Удаление защитника Кирилла Журавлева гости не использовали. Но едва оштрафованный выскочил на лед, как Григоренко хлестким кистевым броском с приличной дистанции из-под защитника Никиты Лямкина сравнял счет. Выбив «десятку» кубковых голов.

До перерыва доминировали армейцы, и только вдохновение вратаря Тимура Билялова спасло «барсов» от неприятностей.

Галиев - злой гений ЦСКА?

Во втором периоде игра перевернулась на 180 градусов. А все началось с глупого удаления Павла Карнаухова, клюшка которого оказалась в коньках Станислава Галиева. Наказание за «преступление» последовало незамедлительно. После выигранного Кириллом Семеновым вбрасывания бригада большинства во главе с Валимом Шипачевым разыграла простецкую комбинацию. Русский Кросби перевел шайбу от правого борта на противоположный, где в одиночестве притаился Галиев. Вратарь пассивно остался в рамке и получил шайбу в дальний угол. Типичная ошибка для Рейдеборна. Точно такой же гол он пропустил от Галиева на «Татнефть Арене» в матче регулярного чемпионата, который, к слову, гости выиграли 3:2 у команды Олега Знарка.

Галиев же становится злым гением для ЦСКА. Напомним, именно его дубль принес «Ак Барсу» победу 2:1 на старте финала пять лет назад.

Окрыленные успехом «барсы» полезли вперед, а гости стали проигрывать пятак. Еще один неоправданный фол Владислава Каменева (толкнул клюшкой в спину Артема Галимова) едва не стоил чемпионам третьей пропущенной шайбы. В эти мгновения подтащил Рейдеборн.

Впрочем, могла повториться ситуация с голом Григоренко. Каменев еще только выходил из штрафного бокса, как гости провели образцовую контратаку «3 в 2», которую мог завершить главный бомбардир плей-офф. Но на этот раз он отправил шайбу чуть выше перекладины.

ЦСКА впервые в плей-офф-2023 проиграл первый матч

В третьем периоде москвичи рвали и метали. А шайбы влетали в их ворота. Пекинский вице-чемпион Дмитрий Воронков со второго добивания увенчал голом контратаку с участием Александра Радулова. А точку поставил автор победной шайбы в первом матче серии с «Авангардом» Кирилл Панюков, ловко подставив клюшку под прострел защитника и своего тезки Адамчука.

А чуть раньше получил по шее Максим Мамин рукой своего одноклубника Фредрика Классона и ушел в раздевалку.

По счету победа «Ак Барса» убедительная, на деле же хозяева строго наказали гостей за грубые ошибки.

ЦСКА впервые начинает серию с поражения. В последний раз подобное с чемпионами случалось в 2021 году, когда армейцы уступили в родных стенах «Авангарду», и тоже в финале.

Плей-офф Кубка Гагарина. Финал

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Голы: Лукоянов, Галиев, Воронков, Панюков - Григоренко

Счет в серии: 1-0 (4:1, 19 (Казань), 21 и 23 (оба – Москва), 25* (К), 27* (М), 29* (К))

* Если потребуется.