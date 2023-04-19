Из двух кубковых финалов федеральный спортивный канал выбрал футбол

Разогреву финала Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА федеральный спортивный канал уделил какое-то запредельное внимание. В субботу и воскресенье комментаторы матчей 23-го тура чемпионата РПЛ в Екатеринбурге и Ростове, которые транслировал «Матч ТВ» не раз анонсировали ледовое сражение (не побоище!) в Казани.

Первый матч серии подавался празднично, нарядно. Со студией на «Татнефть Арене», в которой главенствовал неподражаемый универсал Дмитрий Губерниев. Комментаторами с места событий, чего не было в финале Западной конференции СКА – ЦСКА. Армейскую суперсерию – так образно и точно назвал это противостояние главный тренер питерцев Роман Ротенберг – каналы холдинга «Матч» впервые отработали исключительно из Москвы.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Трансляции второго матча финала за Кубок Гагарина в эфирной сетке федерального спортивного канала нет. Хотя начало встречи на «Татнефть Арене» предусмотрительно сдвинули на полчаса – с 19:30 на 19:00. В угоду Лиге чемпионов УЕФА, в которой соперники начинают выяснять отношения в 22:00 по Москве.

На семь часов вечера среды «Матч ТВ» запланировал репортаж с «ВЭБ Арены» первого финального матча Кубка России (Путь РПЛ) между ЦСКА и «Уралом». Получается, футбольный кубок потеснил с федерального канала хоккейный.

Понятно, что Кубок по футболу для «Матч ТВ» священная корова. По коммерческим причинам канал обязан его показывать. Но составители календаря должны заботиться и о болельщиках. По возможности удовлетворять их чаяния. В нашем случае речь о поклонниках ЦСКА. Многие из них сейчас в Казани и вряд увидят кубовую сшибку с «Уралом». А могли бы успеть вернуться в Москву, если бы…

Источник фото: ФК «Урал»

Неужели трудно было переместить игру с «Уралом» со среды на четверг, а дерби 24-го тура ЦСКА – «Локомотив» с воскресенья на понедельник как вариант? Кстати, в этот день закрывают программу тура «Спартак» и «Краснодар» на «Открытие Арене».

Наверняка мне возразят: в среду вечером есть еще один кубковый матч (Путь регионов) «Краснодар» – «Крылья Советов», который собирается транслировать платный футбольный канал. И все-таки нестыковки футбола с хоккеем нужно и можно нивелировать. Было бы желание.

Любопытно узнать (и сравнить), как в большую хоккейно-футбольную среду болельщики в Казани и Москве проголосуют ногами. Тем более что на кубовых футбольных матчах fan ID пока не требуется.

В понедельник «Татнефть Арена» собрала полные трибуны – без малого 9 тысяч зрителей. Чуть больше было в субботу на «Екатеринбург Арене».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Среда, 19 апреля

Футбол. Кубок России. Полуфинал (Путь регионов)

16:00* «Акрон» (Тольятти) – «Спартак» (Москва) – «Матч ТВ»

19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов» (Самара) – «Матч Премьер»

Футбол. Кубок России. Финал (Путь РПЛ)

19:00 ЦСКА – «Урал» (Екатеринбург) – «Матч ТВ»

Хоккей. Финал Кубка Гагарина

19:00 «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – КХЛ ТВ

* Время московское.