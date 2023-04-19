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Армия Федорова обнулила «Ак Барс». Москвичи наказали казанцев за разбитое лицо Плотникова

Дружина Билялетдинова была не похожа на себя, уступив красно-синим по всем статьям.
Армия Федорова обнулила «Ак Барс». Москвичи наказали казанцев за разбитое лицо Плотникова
19 апреля 2023 21:55
автор: Владислав Домрачев
автор фото: РИА Новости

Это только говорят, что на финал не выходит разве что мертвый. Сотрясение мозга – вещь опасная и коварная. Тут нужно время на восстановление, а именно покой. Удар защитника армейцев Фредрика Классона по лицу Максима Мамина в концовке первого матча вывел форварда, славящегося голами в решающих матчах финалов, из строя. Надолго ли? Да кто же из лагеря ЦСКА скажет!

Помнится, Александр Радулов сразу после сочинской Олимпиады-2014 схлопотал «сотряс» в дерби со «Спартаком» и досрочно закончил сезон. Главный тренер армейцев Джон Торчетти очень хотел, что лидер атак вышел на стартовую серию плей-офф со СКА недолечившись, но форвард решительно отказался. А ЦСКА уступил 0-4.

Потеря Мамина стала второй для команды Сергея Федорова. Приболел и остался в Москве ассистент капитана команды Андрей Светлаков. Пришлось штабу москвичей перекраивать звенья. Мамина во втором звене заменил быстрый и настырный 20-летний Прохор Полтапов. А в четвертую тройку возвратился довольно опытный Владимир Брюквин, пропустивший весь финал Западной конференции.

Также Федоров бросил в бой техничного, но не самого боевитого форварда Семена Панкратова, в прошлом плей-офф не единожды огорчавшего московское «Динамо».

Источник фото: РИА Новости

Победный состав «Ак Барса», разумеется, изменений не претерпел.

Уже в первой смене после падения Владислава Каменева у борта в своей зоне Илья Сафонов вывел на козырную позицию Радулова, но Адам Рейдеборн не захотел пропускать шайбу подо льдом.

Минут пять доминировали «барсы», однако после потери их защитника Кирилла Адамчука и промаха Сергея Плотникова с пятачка (шайба подскочила над крюком клюшки армейца) гости встрепенулись и начали диктовать свои условия.

В похожей ситуации повезло Каменеву. Плотников и Константин Окулов доставили ему шайбу с самую горячую точку площадки, бросок в касание толком не получился, срезка же дезориентировала вратаря Тимура Билялова. А Вадим Шипачев и Адамчук не разобрались с опекой соперников.

Вместе с сиреной на перерыв шайба побывала в воротах армейцев, но судьи гол отменили. Даже без помощи «военной комнаты».

Все слышали, что гудок был раньше, и иллюзий не питали, внес ясность нападающий «барсов» Сафонов в экспресс-интервью каналу КХЛ.

Во втором периоде хозяева двигались на спущенных шинах – красно-синие опережали соперников и за 6 минут до сирены конвертировали преимущество во второй гол. Затяжную позиционную атаку завершил пушечным щелчком в девятку защитник Ярослав Дыбленко. Который, к слову, принес ЦСКА победу в стартовом матче серии с «Локомотивом» (2:0).

Единственный шанс выправить положение – большинство. Благо армейцы хватали штрафные минуты.

Но спецбригады «барсов» не справились с обороной москвичей и их вратарем. Конечно, более полутора минут «5 на 3» в начале третьего периода (на «лобном месте» соседствовали Виталий Абрамов и будущий герой матча Дыбленко) нельзя было транжирить.

Источник фото: РИА Новости

Москвичи тоже не преуспели в розыгрыше лишнего. Даже когда на 5 минут отправился самый жесткий и беспощадный защитник Адамчук, локтем разбивший губу Плотникову. Но они уже действовали по счету.

Если бы Дмитрий Юдин и Артем Лукоянов забили бы в лихой контратаке «3 в 1», «барсы» могли рассчитывать на перелом-камбэк, на который они дважды сподобились в серии с «Авангардом».

Армейцы, впрочем, тоже держали Билялова в напряжении. Дыбленко, Максим Соркин, Окулов могли вписать свои фамилии в графу «голы» протокола. Замена вратаря на полевого игрока за 2,5 минуты до сирены не помогла. Более того, главный бомбардир плей-офф Михаил Григоренко поразил пустые ворота и разменял второй десяток кубковых голов.

Рейдеборн засушил пятый матч в Кубке Гагарина. Сегодня он взял реванш у Билялова, который несколько лет назад отправил шведа в запас «Ак Барса». Напрасно «десяточка» хозяев Дмитрий Воронков постоянно и безнаказанно терроризировал шведского вратаря из равновесия.

СТАТИСТИКА

Плей-офф Кубка Гагарина. Финал

Второй матч

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Каменев, Дыбленко, Григоренко (п.в.)

Счет в серии: 1-1 (4:1, 0:3, 21 апреля и 23 (оба – Москва), 25* (К), 27* (М), 29* (К))

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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