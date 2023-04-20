«У Капризова тело как у танка!». Российская суперзвезда устроил драку в Далласе

После победы в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» неожиданно превратилась из андердога серии с «Даллас Старз» в реального претендента на попадание в следующий этап соревнований. Ключевым могла стать вторая выездная встреча. Она получилась не только богатой на заброшенные шайбы, но и интересной с точки зрения выступления российских хоккеистов.

Одним из главных действующих лиц всей серии является наш суперталант Кирилл Капризов. В первом матче он забросил первую шайбу «Дикарей», чем внёс большой вклад в итоговую победу. Поэтому и во второй встрече от него ждали мощного перфоманса. Но то, что россиянин станет одним из антигероев, сложно было представить даже фанатам «Далласа».

У тех, кто не так хорошо знает Кирилла, может сложиться ложное ощущение того, что розовощёкий паренёк - безобидный одуванчик. Это не так. Вот что говорит о нём наставник «Далласа» Питер Дебур.

«Мне нравится наблюдать за ним. Я тренировал его на Матче всех звёзд и не мог поверить в его размеры. Его телосложение как у танка, вы можете видеть, как он создаёт свою игру. Он напоминает мне Зака Паризе. Они не большие парни, но они играют в силовой манере. Они играют в зоне, и у них тяжело отобрать шайбу, они не боятся выходить на «грязные» участки площадки. Против Капризова трудно сыграть», — приводит слова Дебура The Athletic.

NHL.com Кирилл Капризов

Уже на пятой минуте Кирилл допустил ошибку, которая дорого обошлась «Миннесоте». В большинстве он владел шайбой и врывался в зону соперника. Но техническая неточность привела к тому, что Йоэль Кивиранта перехватил снаряд и отправил Роопе Хинца на рандеву с вратарём гостей. Финский нападающий идеально воспользовался своей возможностью и открыл счёт.

В тот момент никто ещё не подозревал, что шайба Хинца станет началом конца. «Даллас» поймал кураж и начал наседать на ворота «Миннесоты». Дважды отличился российский нападающий «Звёзд» Евгений Дадонов, а открывший счёт финн и вовсе разразился хет-триком. Уехать из Техаса с двумя победам в активе «Дикари» не смогли – уступили со счётом 3:7.

Капризов на протяжении всего оставшегося матча выглядел потерянно. Чувствовалось, что ошибка, которая привела к первой шайбе, сильно ударила по морали Кирилла. И за пять минут до финальной сирены эмоции россиянина вырвались наружу, у него сдали нервы. Не самый габаритный Капризов сначала потолкался с Максом Доми клюшками, а затем и вовсе начал лупить ему по лицу прямо в крагах. Видимо, главный провокатор «Далласа» настолько не ожидал такой дерзости от Кирилла, что практически не успел ответить россиянину. В дело моментально вмешались арбитры, которые растащили хоккеистов и выписали по 10-минутному дисциплинарному штрафу.

NHL.com Кирилл Капризов

Серия перебирается в Сент-Пол при равном счёте – 1:1. Тем интереснее будет понаблюдать за дальнейшим развитием событий. А Капризов возвращается на домашнюю арену заряженным и сверхмотивированным. Посмотрим, к чему это приведёт в предстоящих матчах. Кажется, Доми точно не сдобровать в логове «Дикарей». За свою главную суперзвезду они будут «мстить» не самым тёплым приёмом.