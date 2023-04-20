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Паралич и конец карьеры. Легендарный Фетисов обманул судьбу и победил страшную болезнь

Легендарной русской пятёрки могло и не быть. Молодого Вячеслава спасли не академики светилы, а простой доктор сборной СССР.
Паралич и конец карьеры. Легендарный Фетисов обманул судьбу и победил страшную болезнь
20 апреля 2023 20:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: NHL (НХЛ)

Судьба двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли, семикратного чемпион мира, заслуженного тренера России Вячеслава Александровича Фетисова сложилась далеко не самым весёлым образом. Но это делает его путь ещё легендарнее. Сегодня, 20 апреля, великий хоккеист празднует 65-летний юбилей.

Детство

Семья Фетисовых жила бедно, жили в бараке: не было воды, отопления, спали в одежде. Позже переехали в хрущёвку, где и начался путь Вячеслава, как хоккеиста. Рядом с домом была хоккейная площадка, отец поставил на коньки и научил играть в футбол, но сыну пророчил карьеру инженера.

Но Слава не сдавался и пробился в составе дворовой команды на турнир «Золотая шайба», а уже в 12 лет попал в ЦСКА.

Конечно, сразу стало ясно, что Фетисов свяжет своё будущее со спортом.

Сборная СССР по хоккею, слева направо: Вячеслав Быков, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Владимир Зубков. Источник фото: из архива «Советского спорта»

В 17 лет появился первый заработок и сразу с любимого дела, зарплата была выше, чем у отца, хоккеисту дали квартиру и помогли с машиной.

Карьера шла в гору, но чуть не случилась трагедия.

Неожиданное событие

В 1978 году Вячеслава парализовало, четыре месяца он ничего не чувствовал ниже пояса: травма, переохлаждение, усталость. Ему диагностировали защемление нервных окончаний, и дежурный врач госпиталя рекомендовал сделать операцию. Ложиться на хирургический стол хоккеист отказался, и в итоге был спасен авторской методикой восстановления мышц доктора сборной Якова Коца. Спустя полгода юноша уже вернулся в обойму.

Источник фото: РИА Новости

Гибель самого близкого человека

Капитан сборной СССР, «красная машина», «пятерка Ларионова», олимпийский чемпион.

К таким регалиям подтягивался и младший брат Анатолий, хоккеист ЦСКА. Но в июне 1985-го Анатолия не стало , он погиб в ДТП, за рулем находился Вячеслав. Толика могли спасти, если бы скорая ехала быстрее, но его жизнь оборвалась. В этот момент Фетисову старшему казалось, что и его жизни пришёл конец. Тогда, он пообещал матери «жить и играть за двоих».

Источник фото: из архива «Советского спорта»

Любовь, новые взлёты и падения

Любовь с первого взгляда, да ещё и на замужней женщине, но это не помешало Вячеславу и Ладлене Сергиевской быть вместе. Она поддерживала Славу во всём, без любви и в спорте тяжело.

Дальше у Вячеслава начался новый этап в жизни: переход в НХЛ. Конечно, в НХЛ были свои звёзды и нужно было заново делать себе имя. Сила воли и характер сделали свое дело. В 1997-м хоккеист получил первый Кубок Стэнли, его обожали фанаты «Нью-Джерси Дэвилз», а потом и «Детройт Ред Уингз».

Источник фото: ХК «Детройт Ред Уингз»

Но за успехом пришла и новая черная полоса: Вячеслав попал в аварию, которая могла сделать его инвалидом, как и его партнера по команде и массажиста. И здесь Слава решил почтить их память новым Кубком Стэнли.

А свой третий Кубок получил за тренерскую работу, но в США Фетисов не остался после разговора с Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил возглавить Спорткомитет России.

Источник фото: Getty Images

Сейчас Фетисов – это политический деятель, депутат государственной думы, ведущий своей собственной программы, легендарный хоккеист и тренер!

источник: «Советский спорт»
Паралич и конец карьеры. Легендарный Фетисов обманул судьбу и победил страшную болезнь
Паралич и конец карьеры. Легендарный Фетисов обманул судьбу и победил страшную болезнь
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