Тарасенко затмил Панарина, а Василевский «проглотил» семь шайб от «Торонто»

Состоялись очередные матчи ¼ кубка Стэнли в Западной и Восточной конференциях. Наши ребята отличились и в позитивном, и в негативном плане. Подбробности в нашем обзоре игрового дня НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Голы: Эрик Хаула – Владимир Тарасенко, Крис Крайдер (2), Патрик Кейн, Каапо Какко

Счёт в серии: 0-2.

Гости тяжело вкатывались в игру, совершая непривычно много ошибок. За одну из них «дьяволы» грамотно наказали. Получив численное большинство, Эрик Хаула сумел пробить Игоря Шестёркина. Пропущенная шайба разбудила «рейнджеров» и уже во втором периоде мы увидели фаворита гонки за Кубок Стэнли во всей красе.

Менеджмент команды из Нью-Йорка перед стартом плей-офф совершил два громких обмена. На берега Гудзона перебрался близкий друг Артемия Панарина Владимир Тарасенко. Казалось бы, чем ещё могут боссы «Рейнджерс» умаслить свою звезду? Ан нашёлся ответ. Состав «синерубашечкников» пополнил ветеран лиги Патрик Кейн. Ещё один друг Панарина, с которым россиянин играл в одном звене в «Чикаго».

«Специалисты» едва ли не в один голос заявляли, что эти трансферы похоронят «Рейнджерс». Но пока ситуация выглядит диаметрально противоположной. Панарин играет по 20 минут за матч, но результат делают как раз Владимир и Патрик. Разумеется, при деятельной и великолепной игре Зибанеджада, Крайдера и, собственно, невероятного Игоря Шестёркина.

Во второй двадцатиминутке гости смяли «дьяволов», а в заключительном игровом отрезке спокойно довели дело до второй победы в гостях. Правда, хозяева и гости в этой серии весьма условное понятие, это одна агломерация. Кстати, Тарасенко с 43 тремя шайбами стал шестым россиянином по количеству голов в розыгрыше Кубка Стэнли. Танк обошёл, на секундочку, самого Павла Дацюка!

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Голы: Коул,Пери - Таварес (3), Астон-Риз, Марнер (2), Нюландер,

Счёт в серии: 1-1.

Потерпевшие поражение в первом матче, канадцы вылетели на лёд не с горящими, а пылающими глазами. И их невероятный напор сразу принёс свои плоды. В первой же атаке (на первых секундам матча) они заработали первое большинство и первым же броском в створ ворот Василевского открыли счёт. Это слегка озадачило парней из Флориды и они получили в первом периоде ещё две банки.

Надежда на спасение игры забрезжила в начале второго периода, когда гостям удалось навязать свою фирменную вязкую игру. Подопечные Джона Купера даже отыграли одну шайбу, но в ответ получили ещё три за пять минут. В третьем периоде гости играли без фанатизма, понимая, что спасти матч у такого «Торонто» задача нереальная. Отметим хет-трик капитана «Кленовых листьев» Джона Тавареса. Настоящий вожак.

Купер дал своим лидерам немного отдохнуть. Даже Василевскому после шестой «банки» предложил прекратить эти мучения и смениться. Но Андрей остался с командой на льду и получил под занавес матча седьмой гол. Теперь серия перебирается в Тампу, где всё будет ещё интереснее.

NHL.com Андрей Василевский

«Вегас Голден Найтс» - «Виннипег Джетс» - 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Карлссон, Айкел, Стивенсон, Стоун (2) - Лаури, Стэнлунд

Счёт в серии: 1-1

Пот итогам первого периода фанаты чемпиона Западной конференции откровенно грустили. Поражение в первом домашнем матче серии и 0:1 – по итогам стартового периода второй игры, не укладывались в понимание мира парней из Невады. Во втором периоде были качели, напряжение, которое висело в воздухе, можно было буквально потрогать руками. На второй перерыв команды ушли при равном счёте. Но в третьем «рыцари» сумели вернуть игру, которую демонстрировали большую часть сезона.

Концовку регулярного чемпионата «Вегас» если не провалил, то, как минимум провёл её так, что лучше об этом забыть. Игровой кризис в команде продолжается. «Голден Найтс», в принципе, играют от ножа и в каждом матче для них решающий поединок плей-офф. И есть ощущение, что они выгорели. Посмотрим, что они сумеют показать в Канаде, куда и отправляются команды.

«Колорадо Эвеланш» - «Сиэтл Кракен» - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Лехконен, Ничушкин, Тэйвз - Шульц, Танев

Счёт в серии: 1-1.

По итогам первого периода фанаты в Денвере не до конца понимали, что происходит. Действующий обладатель Кубка Стэнли, проигравший первую домашнюю игру, продолжает лететь от самой молодой (речь не об игроках, а о дате рождения самого клуба) команды лиги. После первого периода гости вели в счёте – 2:0. При этом хозяева были активнее, играли лучше, но продолжали пропускать.

NHL.com Валерий Ничушкин

Но во второй 20-минутке хозяевам удалось взломать ворота Грубайэра. Немец пропустил две шайбы и в третий период команды ушли в максимальном напряжении. «Лавины» обрушили на соперника всю ярость и мощь своих атак, гости отчаянно отбивались. Но количество в итоге переросло в качество. На исходе 13-й минуты заключительного игрового отрезка Тэйвз (который Девон) забросил шайбу, которая и стала победной. Ну а мы отметим гол Валерия Ничушкина, который и сравнял счёт в этом матче.