Равновесие (1-1) в финале Кубка Гагарина с участием «Ак Барса» не в диковинку. В 2009-м «барсы» на «Татнефть Арене» обменялись победами с «Локомотивом». После поражения в стартовом матче 0:3 хозяева в середине первого периода горели с таким же счетом, но сподобились на героический камбэк и выиграли в овертайме (4:3 ОТ).

Через год действующий обладатель Кубка Гагарина начал серию с возмутителем спокойствия в лиге ХК МВД с двух побед в Балашихе. Правда, потом ведомые Олегом Знарком «милиционеры» не только вернули преимущество своего льда, но и вышли вперед 3-2, но в решающих матчах не сдюжили (1:7 и 0:2).

Вот и для армейцев паритет на старте финала вещь привычная. В 2016-м, 2021-м, 2022-м и ныне они делили победы в первых двух встречах решающей серии.

Но если «Ак Барс» ни разу не уступил трофей после 1-1, то команда Сергея Федорова пила из него шампанское только в прошлом году, в Магнитогорске.

Источник фото: РИА Новости

Впрочем, к этим фактам не стоит относиться серьезно, а просто как к информации к размышлению.

В первом казанском матче гости, по словам их главкома, дали хозяевам лишний метр свободного пространства, за что были наказаны командой Зинэтулы Билялетдинова. А во втором – москвичи действовали плотно и цепко, хорошо двигались, открыли счет и не позволили разгуляться бригадам большинства «барсов».

У ЦСКА по-прежнему отсутствуют ведущие форварды Андрей Светлаков и Максим Мамин. Первый из них в Казань не летал, а второй стал жертвой одноклубника Фредрика Классона, попав под горячую руку шведа в середине третьего периода стартовой встречи. Светлакова в третьем звене заменил Семен Панкратов, а Мамина во втором – Прохор Панкратов. Два «П» сыграли успешно, особенно 20-летний форвард под 13-м номером.

«Ак Барс», несмотря на поражение в матче №2, состав сохранил. И выдал лучший для себя первый период. Подолгу контролируя шайбу в чужой зоне, гости пару раз были близки к голу. Илье Сафонову не хватило считанных сантиметров – крестовина.

Неугомонный Дмитрий Воронков по-прежнему лез на пятачок. Однако его психические атаки на вратаря Адама Рейдеборна не приносили плодов-дивидендов. Разве что размен на капитана красно-синих Никиты Нестерова, отправившегося вместе с Воронковым в штрафной бокс.

Источник фото: РИА Новости

А вот фол еще одной казанской башни, Сафонова, на Константине Окулове в начале второго периода стоил гостям пропущенной шайбы. Армейцы разыграли лишнего как в замедленном кино. Вратарь Тимур Билялов, не самый габаритный, решил прогуляться и выкатился далеко за «краску» (площадь ворот), и Михаилу Григоренко не составило труда закатить шайбу в пустую рамку. Есть дюжина голов лидера бомбардирской гонки в плей-офф.

Но как быстро ответил на конфуз «Ак Барс»! Защитник Даниил Журавлев в средней зоне перехватил шайбу, ворвался в армейские владения на нашел на противоположному борту Воронкова. Дмитрий всем центнером веса вложился в уантаймер, Рейдеборн не успел переместиться в дальний угол – 1:1.

Ответный гол воодушевил «барсов», минут пять они доминировали. Но у красно-синих нашелся джокер – тот самый Полтапов, показавший товар лицом в начале серии со СКА. 13-й номер хозяев, сыграв на входе в зону в стенку с Максимом Соркиным, без тени сомнений ринулся на подбор отскочившей от лицевого борта шайбы. В окружении квартета гренадеров – Воронкова, Сафонова, Никиты Лямкина и Дмитрия Юдина. В итоге момент доел Соркин, со второй попытки преуспев на добивании.

Вскоре Полтапов вынудил нарушить правила титулованного Вячеслава Войнова. И пребывавший в тени Антон Слепышев кистевым броском с угла из-под Лямкина отправил шайбу в ближнюю девятку. Билялов опять не выручил. Если казанцы настраивались на нейтрализацию звёзд ЦСКА, а при молодёжи на площадке - доминировать, то задача была провалена. Молодёжь Фёдорова в буквальном смысле раскатала казанцев. При этом, гости перебросали москвичей - 34:15...

Источник фото: РИА Новости

Во втором периоде армейцы в который уже раз удивили фантастическим КПД: забив три гола с пяти бросков.

На третий период вышел запасной вратарь Амир Мифтахов. Но в игре мы его не увидели. Кажется, он даже не вспотел. Шайба переместилась в зону чемпионов. «Минус два» для Казани не приговор. Дважды доказано в серии с «Авангардом». Сегодня «барсы» смогли отквитать только одну шайбу, которую в присущем себе стиле забросил Александр Радулов. Разрезав в средней зоне оборону, капитан гостей ракетой влетел в армейские владения и с кистей заставил капитулировать Рейдеборна. Защитник Владислав Провольнев не успел блокировать бросок.

Нет, уважаемый Владислав Каменев! Радулов не только пробегает больше всех метров, но и забивает.

«Ак Барс» был близок к спасительному голу, заработал усилиями Лямкина большинство, но армейцы костьми ложились и отстояли победу.

Ждем четвертый матч. Интересно, что предпримет искушенный кубовый боец Билялетдинов? 1-2 в финале – это не новая страница знатного тренера-победителя.

СТАТИСТИКА

Плей-офф Кубка Гагарина. Третий матч

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Григоренко, Соркин, Слепышев – Воронков, Радулов

Счет в серии: 2-1 (1:4, 3:0, 3:2, 23 апреля (Москва), 25 (Казань), 27* (М), 29* (К))

*Если потребуется.