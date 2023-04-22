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Судьи украли у ЦСКА гол! От неприятностей их благородно спасли сами армейцы

Грубейшая ошибка арбитров не повлияла на исход матча, но вопросы к мужчинам в полосатом остались.
Судьи украли у ЦСКА гол! От неприятностей их благородно спасли сами армейцы
22 апреля 2023 11:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: РИА Новости

За шесть минут до второго перерыва, когда ЦСКА вёл в счёте 2:1, самый титулованный защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов на синей линии зоны армейцев подсек клюшкой устремившегося в контратаку дебютанта плей-офф Прохора Полтапова. Судья Сергей Беляев поднял руку, зафиксировав фол. На отложенном штрафе хозяева усилиями Сергея Плотникова затащили шайбу во владения «барсов», и Владислав Каменев с близкого расстояния отправил ее в сетку.

По случаю гола в площади ворот Тимура Билялова врубили праздничную подсветку. Однако армейцы рано радовались. Выяснилось, что шайба была заброшена после свистка, который утонул в реве заполненных под завязку трибун «ЦСКА Арены». Сначала все подумали, что было вне игры на входе в зону. Однако на повторе четко видно, как лайнсмен разводит руки в стороны, фиксируя правильное пересечение синей линии.

Спустя минуту Антон Слепышев реализовал большинство и увеличил перевес в счете – 3:1. И эпизод с отмененным голом отошел на второй план, перстав вызывать болезненную реакцию у армейцев и их болельщиков.

После финальной сирены автор этих строк встретил чемпиона мира и Европы, участника Суперсерии-72 Александра Волчкова. Прославленный ветеран по собственной инициативе вернулся к спорному эпизоду с участием Каменева, Плотникова и Полтапова.

- Я очень внимательно смотрел игру. Соответственно обратил внимание на момент с незасчитанной шайбой, - поделился мнением Волчков. - Видел этот момент целиком и был удивлен решением арбитров. Рука одного из них была поднята, а соперник вовсе не касался шайбы – так что игра не должна была останавливаться. Это однозначно! Понятно, что после свистка ничего не изменишь, гол не вернешь. Еще раз подчеркиваю: игра должна была продолжаться. Жаль, что в финале плей-офф судьи допускают подобные ошибки. Представляете, какой скандал бы вышел, если бы забившая гол команда проигрывала и случился такой инцидент?

Только на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров внес ясность. Оказывается, судьи Виктор Гашилов и Сергей Беляев объяснили, почему дали свисток, сорвав острую контратаку москвичей. По мнению рефери, поверженный подножкой на лед Полтапов не владел шайбой, хотя и сохранял над ней контроль. Армеец моментально вскочил на ноги, рядом с ним не оказалось соперников, готовых отвоевать шайбу.

И уж совсем непонятно, почему свисток прозвучал с большим опозданием, когда игра переместилась из средней зоны к воротам гостей.

Напомним, что оба главных арбитра в разное время удостаивались «Золотого свистка». Беляев – в прошлом сезоне. В пассиве Гашилова есть чудовищная ошибка в финале плей-офф-2011, повлиявшая на исход стартового матча серии «Салават Юлаев» - «Атлант» (Московская область). Тогда невинно пострадал форвард подмосковной команды Федор Федоров, младший брат нынешнего главкома ЦСКА. Федорову-младшему выписали (5+20) минут штрафа, хотя он не бил коленом юлаевца Владимира Антипова. Контролирующие судейские вопросы органы КХЛ это признали, однако победа осталась за командой Вячеслава Быкова, в которой партию первой скрипки исполнял Александр Радулов. Голов в финале он не забил, но Кубок Гагарина завоевал.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Четвертый матч финала Кубка Гагарина ЦСКА – «Ак Барс» (Казань)

Воскресенье, 23 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 17:00. «Матч ТВ»

Счет в серии: 2-1 (1:4, 3:0, 3:2, 23 апреля, 25 (Казань), 27* (М), 29* (К))

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Судьи украли у ЦСКА гол! От неприятностей их благородно спасли сами армейцы
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