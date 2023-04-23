«Бегает больше всех, но вхолостую». В ЦСКА троллят Радулова и едут в Казань за Кубком Гагарина

После неудачной пятничной игры Тимура Билялова – после второго перерыва его заменил Амир Мифтахов – главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подтвердил кредит доверия к основному вратарю. Да и вообще решил не чистить состав.

А у ЦСКА выздоровел и вернулся форвард Андрей Светлаков, пропустивший первые три матча финала. Попутно вернув буковку «А» ассистента капитана на джерси. Заменявший его в третьем звене Семен Панкратов превратился в 13-го нападающего, а Матвей Гуськов – в запасного.

Не напрасно ли Владислав Каменев после победы в Казани (3:0) потроллил капитана «Ак Барса» Александра Радулова: мол, бегает больше всех, но вхолостую. В пятницу Радулов ответил голом-красавцем в третьем периоде, словно на ракете промчавшись мимо Каменева и защитника Артема Сергеева и неотразимо бросив в нижний угол. Впрочем, шайба эта не стала переломной в игре №3, армейцы сохранили победу (3:2).

Сегодня я не спускал глаз с Радулова. Во время исполнения гимна, он перебирает ногами и крутит головой – сначала по часовой стрелке, потом против.

Уже на 40-й секунде казанский кэп в зоне хозяев отоварил клюшкой Каменева по рукам и присел в штрафной бокс. Поступок очень рискованный: в прошлой встрече армейцы конвертировали в голы обе попытки в большинстве.

Источник фото: РИА Новости

На этот раз «меньшевикам» гостей удалось отстоять ворота. Во многом благодаря чудесам от Билялова, вдохновленным тренерским доверием.

А потом на «лобное место» отправился герой предыдущего матча Прохор Полтапов, сфоливший у чужих ворот. И сразу после него Каменев – в простой ситуации неаккуратно выбросивший шайбу за заградительное стекло.

Если первое большинство прошло без моментов, то во втором Станислав Галиева угодил в штангу.

Удаления хозяев помогли гостям поймать ритм и перевести игру в зону атаки. На экваторе периода шайба побывала в воротах Адама Рейдеборна. Галиев прочитал намерения Сергей Плотникова, перехватил его авантюрную передачу, бросил, а Кирилл Семенов преуспел на добивании. Напомнив, как забивал на «ЦСКА Арене» в финале-2021 в форме «Авангарда».

Однако уберечь перевес в счете «барсам» не удалось. Подвело удаление «башни» Кирилла Петрова. Меньше полминуты потребовалось московским «большевикам» на розыгрыш лишнего. Антон Слепышев легким движением клюшки переправил летевшую в сторону ворот шайбу в сетку после наброса Константина Окулова.

Источник фото: РИА Новости

Огненный второй период цифр на медиа-кубе не изменил. Хотя распрекрасные возможности упустили Слепышев, Даррен Диц, Радулов, Дмитрий Юдин.

После второго перерыва соперники обменивались острыми уколами, не желая откладывать дело до овертайма. В течение минуты Павел Карнаухов и Дмитрий Воронков оказывались с глазу на глаз с вратарями, но бросали предсказуемо для голкиперов низом и не забили.

Когда до сирены оставалось меньше пяти минут, армейцы провели позиционную атаку. Окулов прострелил на пятачок, Каменев не успел подставить клюшку, но подобрал шайбу за воротами и отправил ее в сторону Билялова. От щитков голкипера она срикошетила в сетку – гол-своячок. Находившийся на пятачке Радулов с досады расколол клюшку о перекладину.

За две минуты до сирены гости сняли вратаря, а на последних секундах Каменев подарил Радулову и Ко шанс на спасение, отправившись в штрафной бокс. Но «барсам» не хватило времени, чтобы наказать армейца за подножку.

ЦСКА повел в серии 3-1. «Ак Барс» в четырех своих финалах ни разу из столь сложной ситуации не выкручивались. В отличие от команды Сергея Федорова, год назад совершившей грандиозный камбэк в серии с «Металлургом».

СТАТИСТИКА

Плей-офф Кубка Гагарина. Четвертый матч

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев, Каменев – Семенов

Счет в серии: 3-1 (1:4, 3:0, 3:2, 2:1, 25 (Казань), 27* (Москва), 29* (К))

*Если потребуется.