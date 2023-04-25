Шестеркин - лучший вратарь планеты. Русским парнем восхищаются в США

У российского хоккея много проблем. Детский спорт остаётся нереально дорогим, катков по-прежнему недостаточно, а штамповать топовых центральных нападающих мы так и не научились. Зато с вратарями проблем не было никогда. Что в советское время, что в 90-е годы, что сейчас - голкиперы из России настоящий знак качества. В НХЛ это знают и ценят: там выступает целый десант российских стражей ворот.



Но всегда есть парни, которые выбиваются даже из такого блестящего ряда, как наши вратари за океаном. Игорь Шестёркин, который за пять лет в СКА так и не закрепился в статусе первого номера, в НХЛ быстро стал суперзвездой. В «Нью-Йорк Рейнджерс» вытащили счастливый билет: после короткого отрезка в АХЛ Шестёркин ворвался в основной состав и уже не выпадал оттуда надолго.



Блестящее чтение игры, невероятная реакция и психологическая стабильность сделали Игоря лучшим вратарем лиги. И это не преувеличение, ведь в 2022 году наш парень завоевал «Везина трофи», победив в голосовании генеральных менеджеров. Акулы хоккея практически единодушно признали, что лучше Шестёркина в НХЛ сейчас нет никого.

ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин



Высшая индивидуальная награда не заставила Игоря расслабиться. В регулярном чемпионате 2022/2023 он продолжил играть невероятно стабильно, отражая % 91,6 бросков. Однако даже после самых удачных матчей Шестёркин говорил, что главное для него - Кубок Стэнли. И в матчах на вылет снова тащит команду.



Увы, после двух стартовых побед в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1, 5:1) «рейнджеры» немного сбавили ход и позволили сопернику сравнять счёт в серии (1:2 ОТ, 1:3). Только Шестёркина винить точно нельзя. Да, в третьем матче он отлупил блином по спине Тимо Майера и заработал ненужный штраф, который соперники реализовали. Однако в целом игра Игоря остаётся прекрасной, что признают даже оппоненты



«Мы знаем, насколько Шестёркин хорош, и мы пытаемся понять, как ему забить… как и все в мире пытаются это сделать», - рассказал защитник «дьяволов» Даги Хэмилтон, каким-то чудом всё-таки пробивший россиянина в овертайме третьей игры.



А теперь и эксперты снова признали блестящий ход Шестёркина: уважаемый сайт The Athletic поставил Игоря на первое место в рейтинге вратарей НХЛ среди команд, выступающих в Кубке Стэнли. В принципе, эту оценку можно применять ко всей лиге, ведь почти все топовые голкиперы попали в плей-офф. Можно только поздравить Шестёркина с очередным успехом и пожелать ему долгожданной победы в Кубке Стэнли.