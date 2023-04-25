ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шестеркин - лучший вратарь планеты. Русским парнем восхищаются в США

Главное - не бить соперников блином по спине.
Шестеркин - лучший вратарь планеты. Русским парнем восхищаются в США
25 апреля 2023 11:08
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: NHL.com

У российского хоккея много проблем. Детский спорт остаётся нереально дорогим, катков по-прежнему недостаточно, а штамповать топовых центральных нападающих мы так и не научились. Зато с вратарями проблем не было никогда. Что в советское время, что в 90-е годы, что сейчас - голкиперы из России настоящий знак качества. В НХЛ это знают и ценят: там выступает целый десант российских стражей ворот.

Но всегда есть парни, которые выбиваются даже из такого блестящего ряда, как наши вратари за океаном. Игорь Шестёркин, который за пять лет в СКА так и не закрепился в статусе первого номера, в НХЛ быстро стал суперзвездой. В «Нью-Йорк Рейнджерс» вытащили счастливый билет: после короткого отрезка в АХЛ Шестёркин ворвался в основной состав и уже не выпадал оттуда надолго.

Блестящее чтение игры, невероятная реакция и психологическая стабильность сделали Игоря лучшим вратарем лиги. И это не преувеличение, ведь в 2022 году наш парень завоевал «Везина трофи», победив в голосовании генеральных менеджеров. Акулы хоккея практически единодушно признали, что лучше Шестёркина в НХЛ сейчас нет никого.

ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"

Игорь Шестеркин



Высшая индивидуальная награда не заставила Игоря расслабиться. В регулярном чемпионате 2022/2023 он продолжил играть невероятно стабильно, отражая % 91,6 бросков. Однако даже после самых удачных матчей Шестёркин говорил, что главное для него - Кубок Стэнли. И в матчах на вылет снова тащит команду.

Увы, после двух стартовых побед в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1, 5:1) «рейнджеры» немного сбавили ход и позволили сопернику сравнять счёт в серии (1:2 ОТ, 1:3). Только Шестёркина винить точно нельзя. Да, в третьем матче он отлупил блином по спине Тимо Майера и заработал ненужный штраф, который соперники реализовали. Однако в целом игра Игоря остаётся прекрасной, что признают даже оппоненты

«Мы знаем, насколько Шестёркин хорош, и мы пытаемся понять, как ему забить… как и все в мире пытаются это сделать», - рассказал защитник «дьяволов» Даги Хэмилтон, каким-то чудом всё-таки пробивший россиянина в овертайме третьей игры.

А теперь и эксперты снова признали блестящий ход Шестёркина: уважаемый сайт The Athletic поставил Игоря на первое место в рейтинге вратарей НХЛ среди команд, выступающих в Кубке Стэнли. В принципе, эту оценку можно применять ко всей лиге, ведь почти все топовые голкиперы попали в плей-офф. Можно только поздравить Шестёркина с очередным успехом и пожелать ему долгожданной победы в Кубке Стэнли.

источник: «Советский спорт»
Шестеркин - лучший вратарь планеты. Русским парнем восхищаются в США
Шестеркин - лучший вратарь планеты. Русским парнем восхищаются в США
Главное - не бить соперников блином по спине.
25.04.2023 11:08
Хоккей
автор: Дмитрий Пожидаев
«Бегает больше всех, но вхолостую». В ЦСКА троллят Радулова и едут в Казань за Кубком Гагарина
«Бегает больше всех, но вхолостую». В ЦСКА троллят Радулова и едут в Казань за Кубком Гагарина
Действующие обладатели Кубка Гагарина могут защитить титул уже во вторник.
23.04.2023 20:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Судьи украли у ЦСКА гол! От неприятностей их благородно спасли сами армейцы
Судьи украли у ЦСКА гол! От неприятностей их благородно спасли сами армейцы
Грубейшая ошибка арбитров не повлияла на исход матча, но вопросы к мужчинам в полосатом остались.
22.04.2023 11:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Пять бросков – три гола. Армейская молодёжь раскатала матёрый «Ак Барс»
Пять бросков – три гола. Армейская молодёжь раскатала матёрый «Ак Барс»
Казанцев не выручил Билялов, а Рейдеборн включил режим бога.
21.04.2023 22:45
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тарасенко затмил Панарина, а Василевский «проглотил» семь шайб от «Торонто»
Тарасенко затмил Панарина, а Василевский «проглотил» семь шайб от «Торонто»
«Рейнджеры» одной ногой во второй стадии плей-офф, а у «Тампы» серьёзные проблемы.
21.04.2023 09:29
Хоккей
автор: Пожидаев Дмитрий
Паралич и конец карьеры. Легендарный Фетисов обманул судьбу и победил страшную болезнь
Паралич и конец карьеры. Легендарный Фетисов обманул судьбу и победил страшную болезнь
Легендарной русской пятёрки могло и не быть. Молодого Вячеслава спасли не академики светилы, а простой доктор сборной СССР.
20.04.2023 20:00
Хоккей
автор: Камила Абдурахманова
«У Капризова тело как у танка!». Российская суперзвезда устроил драку в Далласе
«У Капризова тело как у танка!». Российская суперзвезда устроил драку в Далласе
Кирилл допустил роковую ошибку, которая запустила разгром «Миннесоты».
20.04.2023 11:35
Хоккей
автор: Пожидаев Дмитрий
Армия Федорова обнулила «Ак Барс». Москвичи наказали казанцев за разбитое лицо Плотникова
Армия Федорова обнулила «Ак Барс». Москвичи наказали казанцев за разбитое лицо Плотникова
Дружина Билялетдинова была не похожа на себя, уступив красно-синим по всем статьям.
19.04.2023 21:55
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Из двух кубковых финалов федеральный спортивный канал выбрал футбол
Из двух кубковых финалов федеральный спортивный канал выбрал футбол
А второй матч серии за Кубок Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА «Матч ТВ» не покажет.
19.04.2023 10:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Билл остудил пыл чемпионов. «Ак Барс» беспощадно наказал ЦСКА за ошибки
Билл остудил пыл чемпионов. «Ак Барс» беспощадно наказал ЦСКА за ошибки
Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала уверенную победу на старте финала.
17.04.2023 22:36
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика