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«No Ovi, no party». Русские суперзвёзды проваливают плей-офф НХЛ

Капризов и Панарин могут отправиться в отпуск раньше времени.
«No Ovi, no party». Русские суперзвёзды проваливают плей-офф НХЛ
26 апреля 2023 14:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: НХЛ

В нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги довольно скромный десант россиян. И, к сожалению, он рискует сильно поредеть уже после первого раунда. А всё потому, что некоторые наши парни из ключевых игроков превратились в статистов. Обидно это признавать, но пока молодым суперталантам далеко до Александра Овечкина, который уже отдыхает и готовится к следующему сезону.

Яркого выступления все ждали от Кирилла Капризова и его «Миннесоты». Команда дважды вела в счёте в серии, но сейчас находится на краю пропасти. И большой проблемой является то, что молчит россиянин. Пока он смог набрать всего лишь одно очко. Шайба, заброшенная в первом матче, так и оказалась единственным результативным действием к этому моменту. А самое пугающее, с момента его совершения прошло 313 минут и 8 секунд, а это – больше пяти часов!

НХЛ

Капризов непривычно эмоционален и нервозен. Всё это выливается в ошибки и постоянные «минусы» полезности. В рамках серии с «Далласом» Кирилл уже успел даже подраться. А ещё россиянин совершает большое количество неточных действий, которые сложно объяснить исключительно техническим браком. Видимо, дело и в ментальной составляющей, над которой только предстоит работать. А пока – 2-3 в серии и опасность скорого отпуска.

Артемий Панарин и его «Нью-Йорк Рейнджерс» в более выгодном положении. Пока команда идёт 2-2 в серии с «Нью-Джерси». Но при этом она лидировала с преимуществом в две победы, а затем растеряла весь гандикап. А на россиянина обрушилась волна критики от фанатов.

В четырёх проведённых матчах на счету Хлебушка всего лишь два очка. Это совершенно точно не тот показатель, на который рассчитывает и сам хоккеист, и руководство клуба. На россиянина вешают всех собак, обвиняя его в плохой игре и безразличии. Две проигранные встречи действительно показали, что проблем у Панарина полно. За 44 минуты и 18 секунд на площадке Артемий нанёс всего лишь четыре броска по воротам «Дьяволов». Россиянин инертен, куда-то подевался весь его креатив. С такой игрой он, даже если сам клуб не вылетит, рискует остаться без игрового времени.

НХЛ

Капризов и Панарин – суперзвёзды. Но нынешний плей-офф пока складывается для них крайне неудачно. Правда, ещё есть время всё исправить. Надеемся, наши парни найдут тот самый рецепт, который позволит напомнить всем о своей реальной силе!

источник: «Советский спорт»
«No Ovi, no party». Русские суперзвёзды проваливают плей-офф НХЛ
«No Ovi, no party». Русские суперзвёзды проваливают плей-офф НХЛ
Капризов и Панарин могут отправиться в отпуск раньше времени.
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