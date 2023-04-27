«Он сыграл гениально». Русский феникс восстал – и сотворил хоккейное чудо

Знаменитый переход Сергея Бобровского из привычного «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз» вряд ли можно назвать действительно успешным. Пять лет назад российский вратарь серьёзно выиграл в деньгах, но с игрой начались серьёзные проблемы. Сергей долго привыкал к новой защитной структуре, нередко выпадал из состава и становился мишенью для критики. Несмотря на огромный контракт, Бобровский перестал считаться одним из лучших вратарей НХЛ.

Постепенно Сергей вернул себе статус первого номера «Флориды»: его знаменитые сейвы радовали болельщиков «пантер» на регулярной основе. Да, особых клубных успехов, за исключением выхода во второй раунд Кубка Стэнли, достичь не удалось, но тут явно не было большой вины Бобровского. Увы, в регулярном чемпионате 2022/2023 у россиянина снова начался спад: процент отражённых бросков упал до 90,2%, нередко Сергей пропускал совсем необязательные шайбы.

Многие поспешили похоронить карьеру Бобровского. Некоторые эксперты даже говорили, что «Флориде» нужно выкупить контракт россиянина, ведь он уже не тянет требуемого уровня. Но Сергею не привыкать восставать из пепла, как настоящему фениксу. И нынешней ночью Бобровский сотворил настоящее хоккейное чудо, практически в одиночку остановив грозный «Бостон Брюинз».

Источник фото: ХК "Флорида Пантерз"

Когда «пантеры» в плей-офф попали на «мишек», бивших рекорд за рекордом в регулярке, казалось, что «Флорида» возьмёт максимум один матч. Так оно и получалось: минувшей ночью состоялась пятая игра серии и в случае победы «Бостон» проходил дальше. Однако фаворита едва ли не в одиночку остановил Бобровский. Поймавший кураж россиянин сделал невероятные 44 сейва, порой отражая по два-три броска за одну атаку. А на последних секундах основного времени остановил выход «1 в 0» от Брэда Маршана!

Партнёры поддержали Сергея, вырвав победу в овертайме – 4:3 ОТ. Серия продолжается во многом благодаря Бобровскому. А вот что говорит про него тренер Пол Морис: «Сергею нужно было внести свою лепту, как делают Мэттью Ткачук и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский сыграл гениально».