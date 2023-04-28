Игорь Гришин: Я не добрый, я справедливый и порядочный

– Вас до этого сезона широкая хоккейная общественность почти не знала. Да, специалисты сразу вспомнят молодежную сборную Виталия Прохорова с вашим участием. Расскажите о своём пути в хоккее.

– Специалисты меня знают с давних пор, поскольку все мои команды добивались результата. Детские команды всегда были чемпионом или призером Первенства Москвы, на России, конечно, не всегда получалось выиграть, но в призерах всегда были. Постепенно я добрался до юношеского хоккея, сначала работал просто тренером сборной России, а потом пошёл в проект, который придумал Виталий Прохоров. Это было копией американской программы. Где молодые игроки живут и тренируются вместе, учатся, выступают одной командой на внутренних и международных соревнованиях. А по окончании программы получают возможность обучения в университетах, либо начинают свою карьеру в НХЛ. По статистике 38 процентов воспитанников этой программы играли потом в НХЛ – это достаточно приличный показатель. Вот Прохоров организовал подобный проект здесь, он был успешный, нас поддерживала ФХР. Но потом что-то пошло не так, в то же время затесался скандал с мельдонием, который свалили на нас, на тренеров. Мы-то как раз скандал предотвратили – если бы ребята нарвались на допинговую проверку на международном соревновании, они могли закончить свои карьеры.

– Говорят, Виталий Прохоров при расставании с теми ребятами организовал каждому премию из своего кармана. Подтверждаете?

– Не думаю, что прямо из своего, наверное, пробил у спонсоров. В этом плане он очень серьезно работал, ребята были очень довольны. Были критические статьи, что у нас ребят запирали надолго на базе, как в советские времена. Но такого на самом деле не было, у ребят был свободный график. Они могли остаться отдыхать между тренировками в Новогорске, а ночевать ехать домой. Но что-то вообще никто не уезжал. Были великолепные условия, питание, и все с удовольствием там находились. Негатива от того эксперимента хватало, поскольку всё новое вызывает сомнения, но я считаю тот проект успешным.

– После молодежной сборной вы начали работать со взрослыми.

– Не совсем так. Сначала пришлось вернуться опять в детский хоккей, потому что мы должны были ехать на чемпионат мира, а буквально за неделю до него оказались без работы. Несколько лет поработал в детском хоккее, а потом поступило приглашение от клуба МХЛ «Толпар». В первом же сезоне мы взяли бронзовые медали. Но у меня не сложились отношения с руководством, и моя работа в системе «Салавата Юлаева» закончилась. Позже был клуб ВХЛ «Рязань», я там работал в прошлом сезоне.

– В вашей сборной был Игорь Гераськин, после этого долго игравший в «Северстали» в КХЛ. Кто ещё из известных игроков?

– Каюмов и Георгий Иванов в Ярославле сейчас, Карпухин в Челябинске, Никита Макеев в Череповце, Михаил Мальцев за океаном сейчас, Бердин в «Сочи», Сухачёв в Новокузнецке. Сходу и не вспомню всех, надо было подготовиться.

– То есть можно сказать, что вы до прихода в систему «Спартака» прошли все ступени в тренерской деятельности?

– Конечно.

– Итак, вы пришли в этом сезоне в «Химик». Как происходило комплектование команды: только из тех, кто имеет двусторонние контракты со «Спартаком», или были и односторонники в «Химике»?

– «Химик» же фарм-клуб «Спартака», в системе было и до этого много игроков, плюс ещё новички появились в межсезонье. Я участвовал в селекции в какой-то мере, но в основном работа проводилась со стороны «Спартака». Я прекрасно понимал, куда я иду, что команда будет молодая, что надо будет обеспечивать развитие ребят.

Источник фото: РИА Новости

– «Химик» очень удачно начал сезон, одно время шел на первом месте в ВХЛ. Было ли это для вас неожиданностью?

– Нет, я прекрасно знаю, какой эффект может дать моя методика тренировки. А когда по этой методике тренируются талантливые хоккеисты, она начинает работать. В «Рязани» нам не хватило времени, чтобы игроки развились. Команда играла хорошо, но в плей-офф мы не попали, поскольку я пришел уже по ходу сезона. В «Химике» же всё сложилось, включая способности и желание игроков. Все ребята в системе хотят играть в КХЛ, а значит это спортсмены достаточно высокого уровня. Они ответственно относятся ко всему, что связано с их подготовкой. Это и отношение к тренировкам, режиму, питанию. В общем, мои методы всегда давали результат, а здесь легли на благодатную почву и сработали очень быстро.

– Вы идете в лидерах ВХЛ, и тут вас вызывают в офис «Спартака» и спрашивают: возьмешься за первую команду? Так это было?



– Да, именно так это и было. Я тут же ответил, что возьмусь, конечно.

– Болельщики считают первые ваши десять матчей в «Спартаке» пиком, всплеском в унылой картине сезона. Как удалось этого добиться? Бытует мнение, что вы просто раскрепостили ребят от «системного хоккея потных мужиков» Бориса Миронова.



– Так оно и было. Я пришел и сразу сказал, что кардинально поменяется тренировочный процесс, мы на тренировках будем делать не то, что делали до этого. В «Спартаке» были люди, которые были недовольны тем, как именно они играют, плюс нескольких молодых ребят я поднял из «Химика», а они уже знали мои требования. Поэтому произошел такой всплеск. А вот дальше вмешалось определенное невезение – мы по-прежнему много атаковали, но при этом не забивали, а пропускали. Поэтому в «Спартаке» решили, что я не справился с поставленной задачей.

– Ваш уход был обставлен так, что вы ушли по собственной воле. Это с вами согласовали?



– Да. Но мы ещё на берегу договаривались, что если у меня что-то не получится в «Спартаке», я вернусь обратно в «Химик». Так оно и произошло.

Источник фото: РИА Новости

– Говорят, что вы слишком добрый человек по натуре. Слишком ослабили вожжи управления командой, а в нужный момент не смогли их натянуть.

– На самом деле это не так. Я не добрый, я справедливый и порядочный. Я вижу, кто как относится к своему делу. Если нормально, это мне импонирует, но если надо, я могу и гайки закрутить. За всю мою карьеру у меня с хоккеистами всегда складывались хорошие отношения, они меня уважали за мои качества, очень редко приходилось закручивать гайки. Дело вовсе не в том, что мне не удалось закрутить гайки в «Спартаке». Травму получил основной вратарь, не очень удачно сыграли бэкапы. Команда создавала большое количество моментов в атаке, но реализация хромала. Мы много игр проиграли всего в одну шайбу. Если бы нам больше сопутствовала удача, мы бы набрали бы еще 6-8 очков и попали бы в плей-офф.

– Закончился спартаковский этап, вы вернулись обратно в ВХЛ. Какова была ваша мотивация браться снова за пройденное?

– Да я просто вернулся домой и начал получать удовольствие. В «Спартак» я пришел один, без единомышленников. Были люди, которые меня поддерживали, но сплоченного коллектива из тренерского штаба «Спартака» не получилось. Не было взаимопонимания между всеми тренерами. А после возвращения в «Химик» всё вернулось на «круги своя». Я снова оказался в своей тренерской семье и вновь начал получать удовольствие от работы. Мы очень комфортно чувствуем себя в нашем тренерском коллективе, там ребята в основном моложе меня лет на 15, и я с ними чувствую себя моложе.

– Внимательные специалисты обратили внимание, что несколько игроков «Спартака» досрочно закончили сезон из-за травм приводящих мышц бедра. Это можно поставить в упрек тренеру по ОФП?



– Конечно можно. Но этому нет доказательств – это могут быть просто особенности организма – если у хоккеистов изначально искривление позвоночника, это может потом «спускаться» в пахи и приводящие мышцы бедра. Но опять же, тренеру надо быть более ответственным перед игроками и больше понимать физиологию именно хоккея. Вообще у нас распространено, что физической подготовкой главные тренеры не занимаются. А я считаю, что главный тренер должен контролировать всё – так было всегда, начиная с Тарасова, Тихонова, Юрзинова и других мэтров. А сейчас мода на узких специалистов.

Источник фото: ХК «Химик»

– Итак, вы вернулись в «Химик». Матвей Заседа выстрелил и перешел в «Спартак», Илья Талалуев почти весь сезон провёл в КХЛ. Кто, кроме суперветерана Олега Губина, был вашей опорой в раздевалке Воскресенска?

– Все ребята, которые на тот момент оставались в «Химике», были моей опорой. Мы друг друга прекрасно знали. Так как «Химик» – это фарм-клуб, игроки, прибавляющие по ходу сезона, поднимались в первую команду. Когда надо было помочь молодёжке, подходящие по возрасту игроки уезжали в МХК «Спартак». У нас иногда были моменты, что не всегда игроков наскребали на заявку. В общем, когда ребята уходили кто наверх, кто вниз, остающиеся брали на себя лидерскую роль. Команда продолжала играть интересно, что и привело к результату.

– Вернемся к «Спартаку». Вы просили туда своего тренера? Ходили разговоры, что Кривоножкин должен был пойти с вами.



– Да, я просил своего тренера. Но мы с руководством пришли к общему решению, что нельзя «Химик» оставлять на произвол судьбы. Кривоножкин мой ближайший соратник, использует те же методики, что и я. Поэтому решили оставить его в Воскресенске и продолжать работать в том же направлении, в котором работали с начала сезона.



Источник фото: ХК «Химик»

– Сейчас ходят слухи, что «Химик» хотят ещё более омолодить, переведя туда игроков из МХЛ. Как молодежной командой играть в ВХЛ?

– Давайте посмотрим, кем мы играли в плей-офф. Первое звено – Усманов 2002 года, Свечков 2003 года, Мансуров 2000 года, взрослый. В защите Меляков и Чибриков 2001 года. Второе звено Заседа – Шипов – Баранов взрослые. В защите Сериков 2001 года, Егоров, который травмировался, 2002 года, Орлов 2003 года, Иванов 2003 года. Савиков 2002 года, Никита Чибриков 2003 года. Загибаете пальцы? А в начале плей-офф у нас играл Дидковский 2002 года, Шумилов 2003 года. У нас полкоманды 2002-2003 года играли в полуфинале против Новокузнецка, против мужиков. А нам ещё говорят, что мы с помощью «Спартака» кубок выиграли. Да, они спартаковцы, только этим парням по 19-20 лет, а играли против заслуженных мужиков, чемпионов мира среди молодежных команд и так далее.

– Имеете в виду Максима Кицына из Кузни?

– Ну да. И там есть другие очень опытные игроки. А нам говорят, что «Спартак» выиграл. Да эти ребята ещё вчера играли в МХЛ.

– Так речь о том, что теперь не половина, а вся команда будет молодых.



– И ничего страшного. Новички через два-три месяца выйдут на другой уровень. Мне перед этим сезоном говорили, что с этим составом мы в плей-офф даже не выйдем. Я тогда говорил, что в хоккее цыплят считают по весне. Вот мы и посчитали.

– Но как вам сплошная молодежь, без дядек-наставников? Разве это полноценная команда получится?



– Ну совсем без дядек не будет, это слухи. А под дядьками вы кого имеете в виду? 42-летнего Губина, понятно. А кого ещё? Ребят 1998 года рождения?

– Те же Шипов или Сидляров для молодёжи это дядьки, считаю.



– По Шипову согласен. Сидляров внес огромный вклад, но он же уже давно не в «Химике», его обменяли ещё до нового года.

– Вы пожалели об этом?



– Да, пожалел.

– А об обмене Афанасьева?



– И о его уходе тоже пожалел, да.



Источник фото: ХК «Химик»

– Так вот если играть в ВХЛ составом чуть старше МХЛ, позволит ли это повторить успех этого сезона?



– Это будет сложно, но очень интересно. Можно посмотреть на опыт «Омских Крыльев», они играют чисто молодежным составом.

– Ну у них были те же Евгений Орлов и Максим Казаков, которые старше.



– Согласен, опытные ребята должны быть. Но у «Химика» же есть особенность – даже если не будет опытных игроков с односторонними контрактами, будут опытные игроки из «Спартака», которым надо будет получать игровую практику или восстанавливать свои игровые кондиции. Цель фарм-клуба же не только воспитание молодёжи, но и реабилитация игроков после травм. Так вот такие игроки тоже будут передавать свой опыт молодым ребятам.

– Вам не обидно быть центром подготовки?



– Да мне это очень интересно, я наслаждаюсь этим.

– Сейчас в клубах ВХЛ идут разговоры, чтобы уменьшить количество передаваемых от материнских команд игроков. Как вы к этому относитесь?



– Речь идёт о 15 игроках. Это такая большая цифра, что ничего, думаю, особо не изменится. Какие правила примут, по таким и будем работать.

– В следующем сезоне реально повторить успех для Воскресенска?



– Конечно.

– А вы остаётесь в «Химике»?



– Очень хочу остаться и снова выиграть кубок. Но последнее слово за «Спартаком». Пока контракт не подписан, всё только на словах.

– После чествования команды какие ваши личные планы?



– Даже не знаю. Никаких планов.

– Организм после сверхнагрузок требует отдыха.



– У меня такие обстоятельства в жизни, что я не знаю пока, как этот отдых строить.

– Что-то личное?



– Кто знает, тот знает. Это события ещё девятимесячной давности.