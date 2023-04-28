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Игорь Гришин: Я не добрый, я справедливый и порядочный

Триумфатор ВХЛ, главный тренер воскресенского «Химика» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» Александру Малышеву.
Игорь Гришин: Я не добрый, я справедливый и порядочный
28 апреля 2023 15:47
автор: Александр Малышев
автор фото: ХК «Химик»

– Вас до этого сезона широкая хоккейная общественность почти не знала. Да, специалисты сразу вспомнят молодежную сборную Виталия Прохорова с вашим участием. Расскажите о своём пути в хоккее.

– Специалисты меня знают с давних пор, поскольку все мои команды добивались результата. Детские команды всегда были чемпионом или призером Первенства Москвы, на России, конечно, не всегда получалось выиграть, но в призерах всегда были. Постепенно я добрался до юношеского хоккея, сначала работал просто тренером сборной России, а потом пошёл в проект, который придумал Виталий Прохоров. Это было копией американской программы. Где молодые игроки живут и тренируются вместе, учатся, выступают одной командой на внутренних и международных соревнованиях. А по окончании программы получают возможность обучения в университетах, либо начинают свою карьеру в НХЛ. По статистике 38 процентов воспитанников этой программы играли потом в НХЛ это достаточно приличный показатель. Вот Прохоров организовал подобный проект здесь, он был успешный, нас поддерживала ФХР. Но потом что-то пошло не так, в то же время затесался скандал с мельдонием, который свалили на нас, на тренеров. Мы-то как раз скандал предотвратили если бы ребята нарвались на допинговую проверку на международном соревновании, они могли закончить свои карьеры.

– Говорят, Виталий Прохоров при расставании с теми ребятами организовал каждому премию из своего кармана. Подтверждаете?

Не думаю, что прямо из своего, наверное, пробил у спонсоров. В этом плане он очень серьезно работал, ребята были очень довольны. Были критические статьи, что у нас ребят запирали надолго на базе, как в советские времена. Но такого на самом деле не было, у ребят был свободный график. Они могли остаться отдыхать между тренировками в Новогорске, а ночевать ехать домой. Но что-то вообще никто не уезжал. Были великолепные условия, питание, и все с удовольствием там находились. Негатива от того эксперимента хватало, поскольку всё новое вызывает сомнения, но я считаю тот проект успешным.

После молодежной сборной вы начали работать со взрослыми.

Не совсем так. Сначала пришлось вернуться опять в детский хоккей, потому что мы должны были ехать на чемпионат мира, а буквально за неделю до него оказались без работы. Несколько лет поработал в детском хоккее, а потом поступило приглашение от клуба МХЛ «Толпар». В первом же сезоне мы взяли бронзовые медали. Но у меня не сложились отношения с руководством, и моя работа в системе «Салавата Юлаева» закончилась. Позже был клуб ВХЛ «Рязань», я там работал в прошлом сезоне.

В вашей сборной был Игорь Гераськин, после этого долго игравший в «Северстали» в КХЛ. Кто ещё из известных игроков?

Каюмов и Георгий Иванов в Ярославле сейчас, Карпухин в Челябинске, Никита Макеев в Череповце, Михаил Мальцев за океаном сейчас, Бердин в «Сочи», Сухачёв в Новокузнецке. Сходу и не вспомню всех, надо было подготовиться.

То есть можно сказать, что вы до прихода в систему «Спартака» прошли все ступени в тренерской деятельности?

Конечно.

Итак, вы пришли в этом сезоне в «Химик». Как происходило комплектование команды: только из тех, кто имеет двусторонние контракты со «Спартаком», или были и односторонники в «Химике»?

«Химик» же фарм-клуб «Спартака», в системе было и до этого много игроков, плюс ещё новички появились в межсезонье. Я участвовал в селекции в какой-то мере, но в основном работа проводилась со стороны «Спартака». Я прекрасно понимал, куда я иду, что команда будет молодая, что надо будет обеспечивать развитие ребят.

Источник фото: РИА Новости

«Химик» очень удачно начал сезон, одно время шел на первом месте в ВХЛ. Было ли это для вас неожиданностью?

Нет, я прекрасно знаю, какой эффект может дать моя методика тренировки. А когда по этой методике тренируются талантливые хоккеисты, она начинает работать. В «Рязани» нам не хватило времени, чтобы игроки развились. Команда играла хорошо, но в плей-офф мы не попали, поскольку я пришел уже по ходу сезона. В «Химике» же всё сложилось, включая способности и желание игроков. Все ребята в системе хотят играть в КХЛ, а значит это спортсмены достаточно высокого уровня. Они ответственно относятся ко всему, что связано с их подготовкой. Это и отношение к тренировкам, режиму, питанию. В общем, мои методы всегда давали результат, а здесь легли на благодатную почву и сработали очень быстро.

Вы идете в лидерах ВХЛ, и тут вас вызывают в офис «Спартака» и спрашивают: возьмешься за первую команду? Так это было?

Да, именно так это и было. Я тут же ответил, что возьмусь, конечно.

Болельщики считают первые ваши десять матчей в «Спартаке» пиком, всплеском в унылой картине сезона. Как удалось этого добиться? Бытует мнение, что вы просто раскрепостили ребят от «системного хоккея потных мужиков» Бориса Миронова.

Так оно и было. Я пришел и сразу сказал, что кардинально поменяется тренировочный процесс, мы на тренировках будем делать не то, что делали до этого. В «Спартаке» были люди, которые были недовольны тем, как именно они играют, плюс нескольких молодых ребят я поднял из «Химика», а они уже знали мои требования. Поэтому произошел такой всплеск. А вот дальше вмешалось определенное невезение мы по-прежнему много атаковали, но при этом не забивали, а пропускали. Поэтому в «Спартаке» решили, что я не справился с поставленной задачей.

Ваш уход был обставлен так, что вы ушли по собственной воле. Это с вами согласовали?

Да. Но мы ещё на берегу договаривались, что если у меня что-то не получится в «Спартаке», я вернусь обратно в «Химик». Так оно и произошло.

Источник фото: РИА Новости

– Говорят, что вы слишком добрый человек по натуре. Слишком ослабили вожжи управления командой, а в нужный момент не смогли их натянуть.

На самом деле это не так. Я не добрый, я справедливый и порядочный. Я вижу, кто как относится к своему делу. Если нормально, это мне импонирует, но если надо, я могу и гайки закрутить. За всю мою карьеру у меня с хоккеистами всегда складывались хорошие отношения, они меня уважали за мои качества, очень редко приходилось закручивать гайки. Дело вовсе не в том, что мне не удалось закрутить гайки в «Спартаке». Травму получил основной вратарь, не очень удачно сыграли бэкапы. Команда создавала большое количество моментов в атаке, но реализация хромала. Мы много игр проиграли всего в одну шайбу. Если бы нам больше сопутствовала удача, мы бы набрали бы еще 6-8 очков и попали бы в плей-офф.

Закончился спартаковский этап, вы вернулись обратно в ВХЛ. Какова была ваша мотивация браться снова за пройденное?

Да я просто вернулся домой и начал получать удовольствие. В «Спартак» я пришел один, без единомышленников. Были люди, которые меня поддерживали, но сплоченного коллектива из тренерского штаба «Спартака» не получилось. Не было взаимопонимания между всеми тренерами. А после возвращения в «Химик» всё вернулось на «круги своя». Я снова оказался в своей тренерской семье и вновь начал получать удовольствие от работы. Мы очень комфортно чувствуем себя в нашем тренерском коллективе, там ребята в основном моложе меня лет на 15, и я с ними чувствую себя моложе.

Внимательные специалисты обратили внимание, что несколько игроков «Спартака» досрочно закончили сезон из-за травм приводящих мышц бедра. Это можно поставить в упрек тренеру по ОФП?

Конечно можно. Но этому нет доказательств это могут быть просто особенности организма если у хоккеистов изначально искривление позвоночника, это может потом «спускаться» в пахи и приводящие мышцы бедра. Но опять же, тренеру надо быть более ответственным перед игроками и больше понимать физиологию именно хоккея. Вообще у нас распространено, что физической подготовкой главные тренеры не занимаются. А я считаю, что главный тренер должен контролировать всё так было всегда, начиная с Тарасова, Тихонова, Юрзинова и других мэтров. А сейчас мода на узких специалистов.

Источник фото: ХК «Химик»

– Итак, вы вернулись в «Химик». Матвей Заседа выстрелил и перешел в «Спартак», Илья Талалуев почти весь сезон провёл в КХЛ. Кто, кроме суперветерана Олега Губина, был вашей опорой в раздевалке Воскресенска?

Все ребята, которые на тот момент оставались в «Химике», были моей опорой. Мы друг друга прекрасно знали. Так как «Химик» это фарм-клуб, игроки, прибавляющие по ходу сезона, поднимались в первую команду. Когда надо было помочь молодёжке, подходящие по возрасту игроки уезжали в МХК «Спартак». У нас иногда были моменты, что не всегда игроков наскребали на заявку. В общем, когда ребята уходили кто наверх, кто вниз, остающиеся брали на себя лидерскую роль. Команда продолжала играть интересно, что и привело к результату.

Вернемся к «Спартаку». Вы просили туда своего тренера? Ходили разговоры, что Кривоножкин должен был пойти с вами.

Да, я просил своего тренера. Но мы с руководством пришли к общему решению, что нельзя «Химик» оставлять на произвол судьбы. Кривоножкин мой ближайший соратник, использует те же методики, что и я. Поэтому решили оставить его в Воскресенске и продолжать работать в том же направлении, в котором работали с начала сезона.

Источник фото: ХК «Химик»

Сейчас ходят слухи, что «Химик» хотят ещё более омолодить, переведя туда игроков из МХЛ. Как молодежной командой играть в ВХЛ?

Давайте посмотрим, кем мы играли в плей-офф. Первое звено Усманов 2002 года, Свечков 2003 года, Мансуров 2000 года, взрослый. В защите Меляков и Чибриков 2001 года. Второе звено Заседа Шипов Баранов взрослые. В защите Сериков 2001 года, Егоров, который травмировался, 2002 года, Орлов 2003 года, Иванов 2003 года. Савиков 2002 года, Никита Чибриков 2003 года. Загибаете пальцы? А в начале плей-офф у нас играл Дидковский 2002 года, Шумилов 2003 года. У нас полкоманды 2002-2003 года играли в полуфинале против Новокузнецка, против мужиков. А нам ещё говорят, что мы с помощью «Спартака» кубок выиграли. Да, они спартаковцы, только этим парням по 19-20 лет, а играли против заслуженных мужиков, чемпионов мира среди молодежных команд и так далее.

Имеете в виду Максима Кицына из Кузни?

Ну да. И там есть другие очень опытные игроки. А нам говорят, что «Спартак» выиграл. Да эти ребята ещё вчера играли в МХЛ.

Так речь о том, что теперь не половина, а вся команда будет молодых.

И ничего страшного. Новички через два-три месяца выйдут на другой уровень. Мне перед этим сезоном говорили, что с этим составом мы в плей-офф даже не выйдем. Я тогда говорил, что в хоккее цыплят считают по весне. Вот мы и посчитали.

Но как вам сплошная молодежь, без дядек-наставников? Разве это полноценная команда получится?

Ну совсем без дядек не будет, это слухи. А под дядьками вы кого имеете в виду? 42-летнего Губина, понятно. А кого ещё? Ребят 1998 года рождения?

Те же Шипов или Сидляров для молодёжи это дядьки, считаю.

По Шипову согласен. Сидляров внес огромный вклад, но он же уже давно не в «Химике», его обменяли ещё до нового года.

Вы пожалели об этом?

Да, пожалел.

А об обмене Афанасьева?

И о его уходе тоже пожалел, да.

Источник фото: ХК «Химик»

Так вот если играть в ВХЛ составом чуть старше МХЛ, позволит ли это повторить успех этого сезона?

Это будет сложно, но очень интересно. Можно посмотреть на опыт «Омских Крыльев», они играют чисто молодежным составом.

Ну у них были те же Евгений Орлов и Максим Казаков, которые старше.

Согласен, опытные ребята должны быть. Но у «Химика» же есть особенность даже если не будет опытных игроков с односторонними контрактами, будут опытные игроки из «Спартака», которым надо будет получать игровую практику или восстанавливать свои игровые кондиции. Цель фарм-клуба же не только воспитание молодёжи, но и реабилитация игроков после травм. Так вот такие игроки тоже будут передавать свой опыт молодым ребятам.

Вам не обидно быть центром подготовки?

Да мне это очень интересно, я наслаждаюсь этим.

Сейчас в клубах ВХЛ идут разговоры, чтобы уменьшить количество передаваемых от материнских команд игроков. Как вы к этому относитесь?

Речь идёт о 15 игроках. Это такая большая цифра, что ничего, думаю, особо не изменится. Какие правила примут, по таким и будем работать.

В следующем сезоне реально повторить успех для Воскресенска?

Конечно.

А вы остаётесь в «Химике»?

Очень хочу остаться и снова выиграть кубок. Но последнее слово за «Спартаком». Пока контракт не подписан, всё только на словах.

После чествования команды какие ваши личные планы?

Даже не знаю. Никаких планов.

Организм после сверхнагрузок требует отдыха.

У меня такие обстоятельства в жизни, что я не знаю пока, как этот отдых строить.

Что-то личное?

Кто знает, тот знает. Это события ещё девятимесячной давности.

источник: «Советский спорт»
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