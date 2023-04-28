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Грандиозный скандал в НХЛ. В номере российской звезды нашли пьяную украинку

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин, выведенный из состава «Колорадо» по ходу плей-офф, попал в крайне неприятную историю, которая может грозить ему карьерой в НХЛ.
Грандиозный скандал в НХЛ. В номере российской звезды нашли пьяную украинку
28 апреля 2023 15:21
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: социальная сеть Валерия Ничушкина

Год назад Валерий Ничушкин был одним из главных героев плей-офф. Россиянин играл с тяжелой травмой, но все равно внес огромный вклад в итоговую победу «Колорадо» в Кубке Стэнли. На радостях ему предложили жирный контракт на шесть лет, однако доиграть его до конца он не факт, что сможет. Валерий оказался в эпицентре скандала, обстоятельства которого можно назвать как минимум подозрительными и настораживающими.

ПРОПАЛ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ

28-летний хоккеист в этом сезоне пропустил более 20 матчей из-за травм, но в 55 сыгранных набрал солидные 48 очков. Да и в первых двух матчах плей-офф Ничушкин был неплох, успев отметиться заброшенной шайбой. А потом пропал из состава с формулировкой «личные причины». Тренер «Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что игрок покинул расположение клуба с непонятными сроками возвращения.

Источник фото: НХЛ

Первые дни в хоккейных кругах была полная тишина по вопросу россиянина. Но вскоре инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста на Sportsnet сообщил, что накануне третьей игры плей-офф Валерий был вовлечен в историю, связанную с алкоголем. Другие североамериканские журналисты признавались, что знают некоторые детали, но пока опасаются с ними делиться. Выглядело это странно и пугающе одновременно. Было ясно, что дело там, мягко говоря, мутное.

Денверский журналист Эдриан Датер позже все же рассказал, что, по его информации, из отеля госпитализировали молодую женщину. Понятнее не стало, ведь Ничушкин уже давно женат на уроженке Москвы Светлане Гаврилюк, а в номере отеля была явно не она. И вот издание Denver Post разразилось большой публикацией, в которой были опубликованы данные полицейского отчета из Сиэтла.

ПЬЯНАЯ УКРАИНКА В НОМЕРЕ. И ПОСЛЕДСТВИЯ

Согласно данным издания, за несколько часов до третьего матча плей-офф врач «Колорадо» вместе с охраной зашел в номер к Ничушкину, где в этот момент находилась 28-летняя девушка по имени Ирина. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пришлось даже вызывать скорую помощь, потому что самостоятельно она покинуть гостиницу не могла и не хотела. В результате споров Ирина ударила врача, при этом он сообщил полиции, что не собирается выдвигать обвинений.

Источник фото: НХЛ

Девушка уверяла, что она сама из России, но родилась на Украине. И добавила, что ей вообще не надо было приезжать в Америку, а некий «плохой человек» отобрал у нее паспорт. В конечном счете она была задержана, так как могла представлять опасность для окружающих. До сих пор непонятно, где был Ничушкин в этот момент. По данным некоторых источников, россиянин покинул гостиницу в сопровождении службы безопасности «Колорадо».

Логично задаться вопросом, почему клуб врач «Эвеланш» вообще отправился на поиски россиянина. Здесь едва ли стоит делать какие-то предположения, пока в «Колорадо» не сделают официального заявления. Либо прервет тишину сам Ничушкин. Радует хотя бы тот факт, что по данным из полиции Сиэтла, уголовное расследование случившегося не ведется. Возможно, Валерий отделается легким испугом, хотя есть вероятность и того, что его репутация будет сильно подпорчена, что поставит под вопрос его карьеру за океаном. Ждать разрешения ситуации осталось недолго.

источник: «Советский спорт»
Грандиозный скандал в НХЛ. В номере российской звезды нашли пьяную украинку
Грандиозный скандал в НХЛ. В номере российской звезды нашли пьяную украинку
Обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин, выведенный из состава «Колорадо» по ходу плей-офф, попал в крайне неприятную историю, которая может грозить ему карьерой в НХЛ.
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