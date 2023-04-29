«ЦСКА ещё год будет первым!»: Казань была прекрасна, но чемпионами стали армейцы

ДИНАСТИЯ ЦСКА

Армейцы Москвы выиграли второй Кубок Гагарина подряд и третий за четыре полноценных сезона.

Седьмой матч финальной серии сам по себе не нуждается в рекламе: победитель получает всё. Но без парочки сюжетных линий не обошлось, конечно.

Во-первых, именно сегодня отмечается 100 лет со дня рождения ЦСКА. Армейский клуб принёс много побед отечественному хоккею, в том числе и на международном уровне, воспитал массу великих игроков.

Во-вторых, ЦСКА привозил в Казань изготовленные чемпионские бейсболки и набор чемпионского шампанского ещё на пятый матч серии, ведя в ней 3:1. Всё это добро в итоге возвращалось в Москву и вновь приехало в Казань. Ну а при счёте 3:3 этим же джентльменским набором просто обязан был обзавестись «Ак Барс». Интрига: кому всё это не пригодится?

ПЕТРОВ ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ

Москвичи очень бодро начали игру. И уже на четвёртой минуте добились удаления - Кирилл Петров мощно припечатал в зоне атаки защитника армейцев Даррена Дица. Канадец с казахстанским паспортом упал, как подкошенный. Главные арбитры Константин Оленин и Виктор Бирин поехали изучать момент на предмет вынесения большого штрафа. В итоге дали две минуты, но и те потому, что уж больно страшным казалось падение Дица. Сам хит был проведён по всем правилам.

РИА Новости Кирилл Петров

Большинством армейцы не воспользовались - соперники настолько хорошо изучили друг друга, что уже трудно чем-то удивить. Весь первый период давил ЦСКА. Можно только представить, какая красивая нарезка из сэйвов Билялова будет крутиться позже на ресурсах КХЛ.

Не обошлось и без стычек, в одной из них на обоюдное удаление отправился мастодонт Александр Радулов и восходящая звезда Прохор Полтапов. А Билялов продолжал творить чудеса в воротах хозяев. На просторах интернета тут же родился мем, что лучшие татарские вратари - это Ринат Дасаев и Тимур Билялов. Впрочем, последнему пока далеко до титула Дасаева, признанного лучшим футбольным вратарём мира в 1988 году.

Долго ли, коротко ли, но на последней минуте пружина «Ак Барса» разжалась - тот же Кирилл Петров вошел в зону по правому краю, выехал к воротам, продавив Ярослава Дыбленко, и переиграл Рейдеборна. 1:0. По всем канонам спортивных игр. Опытный нападающий казанцев перед этим важнейшим голом не забивал в 17 матчах подряд. Огненный сюжет.

БИЛЯЛОВ ВСЁ ЖЕ НЕ ДАСАЕВ

О том, что все аналогии хромают, знают все. Вот и Тимур Билялов пропустил уже в первой смене второго периода. Прошло 15 секунд, и свою фамилию в протокол вписал Антон Слепышев.

РИА Новости Тимур Билялов

Второй период тоже прошёл с преимуществом гостей, но у «Ак Барса» есть такие супермастера, как Александр Радулов. Он выдал от правого борта классную горизонталь на пятак Воронкову - и снова «Татнефть Арена» вскочила на ноги и зашлась в эмоциях.

Впрочем, армейский каток под руководством Сергея Фёдорова продолжал закатывать асфальтовое покрытие к победе. Голы Владислава Каменева и Даррена Дица с промежутком чуть более, чем в минуту восстановили справедливость в сюжете игры. Преимущество по броскам в створ ворот 28-13 и время в атаке 13.22 против 5.43 по итогам двух периодов просто требовало, чтобы количество перешло в качество.

Это был великий период. Это был классный хоккей. Мы часто принижаем нашу лигу, сравнивая с заокеанской, но этот сезон КХЛ был просто огненным. И квинтэссенция его - плей-офф, финал, седьмой матч серии - соответствует самым высоким мировым стандартам.

ШАЙБУ! ШАЙБУ!

Этот известный хоккейный клич, раздававшийся под сводами арены на протяжении всех двух минут большинства «Ак Барса». Случилось оно за пять минут до окончания третьего периода. Этим кличем можно охарактеризовать весь третий период. Нельзя сказать, что москвичи откровенно «сушили» игру, но тот факт, что у ЦСКА в разы, а может и на порядок больше опыта игры в седьмых матчах серий, сыграл свою роль.

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