Киллер Билл. Он пришел и наладил все

Помните начало сезона? «Ак Барс» входил в него безусловным фаворитом. Радулов, Шипачёв, Кагарлицкий, Войнов, Галиев - с такими ребятами только за кубком. А на тренерском мостике победитель Олимпиады, чемпионата мира и неоднократный обладатель кубка Гагарина Олег Знарок.

Только в начале сезона вдруг стала актуальна поговорка, что на словах ты Лев Толстой, а на деле… Дела шли не лучшим образом, в общем. А стартовые неудачи вызвали необратимые процессы распада коллектива. В команде появились группировки. Да не две, а целых три. «Радуловские», «Шипачёвские» и «Местные». Как вы понимаете, управлять таким, с позволения сказать, коллективом было нелегко. Олег Знарок, известный своим настоящим мужицким характером, в былые времена развесил бы пару пинков, загнал кузнеца за баню и навёл бы порядок. Но то в иные времена.

В общем, увольнение тренера-экс-победителя было только делом времени. Но кто вместо? На рынке был Дмитрий Квартальнов, но он совсем недавно был изгнан из Казани, эмоции ещё не улеглись. В общем, было принято решение вытащить из нафталина офиса Зинэтулу Билялетдинова. Зинэтула Хайдярович давно не работал в полях, но это можно было посчитать его плюсом - соскучился. Хотя общественность в большинстве саоём отнеслась к назначению нового-старого рулевого со скепсисом. Мол, сколько воды утекло, есть ли современные идеи у мэтра?

И что в итоге? «Ак Барс», при Знарке стоявший на грани кубковой восьмёрки на Востоке, выиграл свою конференцию. Оказалось, что из трёх групировок можно сделать одну - «Билловскую». Оказалось, что можно весьма уверенно выйти в финал, часто навязывая сопернику свою игру. В финале против искушённого ЦСКА можно дойти до седьмого матча, уступая по ходу серии 1:3. И только в седьмом, важнее которого в хоккее не бывает, проиграть.

Не знаю, как вам, но для меня Билялетдинов однозначно лучший тренер сезона. Несмотря даже на двукратного подряд Фёдорова. Если он таки уйдёт на пенсию, то не на щите, а со щитом. А лучше оставайтесь, Тренер!