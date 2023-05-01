Бобровского достали из глубокого запаса. Сергей отдал голевой пас и «похоронил» лучшую команду лиги

2019. Победитель регулярки «Тампа Бэй» встречается в первом раунде Кубка Стенли с «Коламбусом» и уступает со счётом 0:4.

2023. Победитель регулярки «Бостон» встречается в первом раунде с «Флоридой» и уступает со счётом 3:4.

Что объединяет эти случаи, кроме того, что фавориты вылетели очень рано? Правильно, в воротах победивших в итоге андердогов играл Сергей Бобровский.

Новокузнецкий «Металлург», обретающийся сейчас в ВХЛ и мечтающий вернуться в КХЛ, когда-то выдавал на гора массу мастеров высокого класса. Но и в парадигме воспитанников одного российского райцентра Сергей Бобровский в этом году победитель – Илья Сорокин вылетел из текущего плей-офф НХЛ вместе с «Айлендерс», Кирилл Капризов забил всего один гол в шести матчах за «Миннесоту» и тоже не вышел дальше.

Показатели Сергея, которому в сентябре стукнет 35, не впечатляют – процент отражённых бросков не дотягивает и до 90, КН ближе к четырем пропущенным шайбам за игру. Это ещё хуже, чем в регулярном чемпионате (90.1 и 3.07 соответственно), но результат, как говорится, на табло.

Опытный первый номер с контрактом порядка 10 миллионов долларов за сезон в конце регулярки потерял место основного вратаря «пантер», проведя в итоге всего 50 игр из 82. Но когда приспичило, его бросили на амбразуру, и он не подвёл, вытащив свою команду за уши во второй раунд. Чем не разновидность «американской мечты»? Ну а по нашу сторону океана подобные героические сюжеты и вовсе в порядке вещей.

Знаете, во втором раунде против «Торонто» ведь будет не легче. «Кленовые Листья» преодолели проклятье первого раунда впервые за 19 лет, и теперь их может не остановить и звёздный парень из Кемеровской области. Или остановит? По крайней мере мы будем отслеживать развитие сюжета с большим интересом.