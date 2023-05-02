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Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск

Шестёркин бился как лев, но спасти “Рейнджерс” от позора не сумел.
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
02 мая 2023 10:19
автор: Александр Малышев
автор фото: NHL.com

В последний раз «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывали Кубок Стенли в 1994 году. Наверняка помните тот финал с «Ванкувером» Павла Буре, это был второй финал в истории, показанный по российскому ТВ. Русская Ракета Буре набрал невообразимое количество очков, затащил финальную серию в седьмой матч, но Рейнджеры с четырьмя россиянами в составе записали свои имена на кубок.

Прошло 29 лет. Давно настала эпоха жёсткого потолка зарплат, не позволяющая разбрасываться деньгами. А ведь именно этим грешили «Синерубашечники» ещё не так давно. В России во времена локаута, когда в Казань приезжали Илья Ковальчук, Дэни Хитли, Венсан Лекаваллье и другие суперзвёзды, этот набор имён так и прозвали - «Ак Барс Рейнджерс». И вылетел этот набор толстосумов в первом раунде, что характерно.

Перед дедлайном этого сезона «Рейнджерс» усилились на заглядение - привезли из Чикаго Патрика Кейна, а из Сент-Луиса Владимира Тарасенко. И это к уже имеющимся Панарину, Зибанеджаду, Крайдеру и обладателю Везины прошлого года Шестёркину.

В первом круге этого плей-офф рейнджеры повели 2:0, затем проиграли три матча подряд, затащили серию в решающий поединок, но слили его в одну калитку со счётом 0:4. Да, четвёртый гол был пропущен в пустые ворота, но три великолепный Шестёркин вынул с 23 бросков. А в атаке вообще ничего не получилось.

Артемий Панарин провалил этот раунд, ограничившись всего двумя передачами за семь игр. Чуть лучше был Мика Зибанеджад. Тарасенко забил три, Кейн был в игре, Крайдер играл выше всяких похвал, но всей мощи атаки парней с Бродвея явно не хватило. Тренер Галлан явно проиграл эту битву своему визави.

Теперь «Дьяволы» сыграют во втором раунде с «Каролиной». А нам осталось только прикидывать, насколько звёздной была бы сборная России на чемпионате мира, если бы.

источник: «Советский спорт»
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
Шестёркин бился как лев, но спасти “Рейнджерс” от позора не сумел.
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