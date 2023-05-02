Кого дали, тех и бьём. Сборная России вернула белорусам «должок» за Кубок Первого канала

«Россия 25» – такое странное буквоцифросочетание образовалось из «Россия U25», где должны были играть молодые российские игроки в возрасте до 25 лет. Однако главный тренер этой сборной Роман Ротенберг, которого назначил на эту должность Тренерский совет ФХР, решил иначе. Роман Борисович определил в расширенный список своей команды и ветеранов, а цифра 25 из ограничителя превратилась в показатель среднего возраста.

Логическое зерно в этом решении безусловно есть – ни в одной полноценной команде не обходится без дядек-наставников, передающих опыт. Вот и в первом матче Большого тура, который прошёл в Челябинске, опытный защитник Михаил Пашнин довольно часто расчехлял свою пушку от синей линии, особенно в первом периоде.

В ростере на первый матч в Челябинске оказалось 13 игроков СКА (в расширенном списке их было больше 20). Оно и понятно, Роман Ротенберг возглавляет именно клуб из Санкт-Петербурга. Плюс в этой команде нет финалистов Кубка Гагарина из ЦСКА и «Ак Барса» и легионеров из других чемпионатов.

Источник фото: ФХР

В сборной Белоруссии в этом матче вышли девять игроков, обыгрывавших сборную России на декабрьском Кубке Первого канала. Но спартаковца Шейна Принса, забросившего тогда победную шайбу, в команде Дмитрия Квартальнова сегодня не было, как и других натурализованных белорусов. Сам главный тренер Белоруссии лишь недавно принял сборную, подписав контракт с её базовым клубом «Динамо» Минск.

Молодые россияне открыли счёт в матче только в начале второго периода – отличился Валентин Зыков. Первый период в целом остался за хозяевами, но белорусы трижды убегали в контратаки с численным преимуществом. За первым голом тут же последовал и второй – хороший бросок удался защитнику Александру Елесину, чуть больше года назад завоевавшему серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Голкипер белорусов Иван Кульбаков из нижегородского «Торпедо» крутился в рамке, как белка в колесе, но нагрузка дала о себе знать. 8-2 по броскам в пользу россиян в первой половине второго отрезка матча.



Источник фото: ФХР

Валентин Зыков уже во втором периоде сделал дубль – не стал делиться с партнёром при выходе два в один и нанёс отличный кистевой бросок под перекладину. Два отличных момента упустил Павел Порядин, обменянный сегодня из «Нефтехимика» в «Спартак».

В самом начале третьего отрезка Василий Глотов записал гол на первое звено россиян (до этого отличались второе и четвёртое). Елесин в этом голе отличился голевой передачей. Он же позже был удалён за задержку соперника, в эти две минуты Белоруссия размочила счёт – Игорь Мартынов в касание из правого круга бросил в ближний угол. Роман Ротенберг взял запрос на положение вне игры. Арбитры засчитали гол и выписали России малый штраф. После разговора с главным тренером России 25 лайнсмены ещё раз поехали смотреть повтор и отменили гол. Победа 4:0, завтра второй матч Большого тура.