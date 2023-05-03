Эффект дежавю. Снова дубль Зыкова, снова отменённый гол соперника

Несмотря на довольно широкий ростер своей команды, Роман Ротенберг не очень кардинально перекроил состав на сегодняшний матч. Ожидаемо место в воротах вместо Исаева получил голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, проведший великолепный сезон.

Первый период отчётного матча до поры до времени напоминал вчерашнюю игру. Снова дважды отличился форвард второго звена Валентин Зыков, снова из-за офсайда не засчитали гол белорусов в большинстве. Надо отдать должное видеотренерам российской команды - арбитры, посмотрев эпизод, с улыбками объявляли вердикт. Смех смехом, а табачок врозь, как говорится. Ну и нельзя не отметить дебютный гол за взрослую сборную, пусть и 25, российского некствана Матвея Мичкова. Он совсем скоро выйдет на драфт НХЛ, где наверняка будет выбран в топ-5.

Источник фото: ФХР

Роман Горбунов, забросивший ту самую отменённую шайбу Белоруссии в первом периоде, известен как духовитый игрок, не зря носит нашивку капитана. Вот и в начале второго периода он забил вполне легитимный гол гостей. Третий фактически, но первый юридически.

На это россияне ответили дуплетом Захара Бардакова и Ивана Зинченко в течении 12 секунд. Колосова в воротах Белоруссии сменил Шостак, сходу нивелировавший несколько опасных моментов, в том числе с участием Мичкова. А в третьем периоде Матвей пытался забросить с отрицательного угла, но видеопросмотр показал, что шайба не пересекла линию ворот.

Источник фото: ФХР

Впрочем, безголевым третий отрезок не стал - новоиспеченного спартаковца Павла Порядина оставили одного перед воротами, а зря. Вчера Порядин был очень активен, но не эффективен, а сегодня наоборот. Белорусы тоже особо не скромничали - Егор Игнатенко отдавал передачу на дальнюю штангу, шайба попала в конёк защитника россиян Александра Елесина, Серебряков был бессилен.

Очень много удалений было в этой игре, в концовке россияне полноценные две минуты играли в формате 5 на 3, а активный Мичков заходил на исполнение лакросса. Часто выводили на бросок Зыкова, но он к двум голам добавил две передачи, но так и остался с дублем. Как вчера. Следующий матч «Россия 25» проведёт в Астане против сборной Казахстана послезавтра.