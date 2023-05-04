Кадейкин в СКА, Порядин в «Спартаке», Аликин - в Екатеринбурге

01 мая 2023 года стартовала традиционная трансферная гонка в КХЛ. Иной раз это событие, наполненное массой неожиданных переходов и крупных подписаний, поинтереснее регулярного чемпионата. Самые значимые подписания на сегодняшний день:

Сам по себе приход многолетнего рулевого «Северстали» Андрея Разина в магнитогорский «Металлург» уже стал серьезным медийным событием хоккейной весны. За этим переходом прослеживается небольшая миграция игроков бывшей команды Андрея Владимировича в Магнитку.

РИА Новости Андрей Разин

Первой ласточкой трансферной компании Разина стал опытный шведский защитник Робин Пресс, в течение двух сезонов (126 матчей) верой и правдой игравший за «Северсталь» и успевший набрать аж 69 (20+49) очков. Квалифицированное предложение от Магнитки получил также многолетний лидер атак черповчан Игорь Гераськин.

Лидер обороны «Адмирала» чешский защитник Либор Шулак, отыгравший за Владивосток 79 матчей и набравший 42 (15+27) очка, ожидаемо ушел на повышение и заключил двухлетний контракт с омским «Авангардом». Еще одним трансфером Омска стал приход опытного защитника подмосковного «Витязя» Романа Абросимова (47 матчей, 14 (4+10) очков при показателе полезности «+16»).

Московское «Динамо» и «Северсталь» произвели достаточно весомый обмен. В столицу переезжает многообещающий защитник Даниил Пыленков, в обратном направлении проследовали нападающие Александр Скоренов и Эмиль Пьянов. Плюсом к сделке сообщается о денежной компенсации в карман клуба из Вологодской области.

Обращает на себя внимание еще одна сделка московских динамовцев. Канадский нападающий минского «Динамо» Седрик Паккет, сыгравший в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набравший в них 29 (16+13) очков, заключил двухлетний контракт со столичными одноклубниками.

ХК "Нефтехимик" Павел Порядин

Столичный «Спартак» и нижнекамский «Нефтехимик» провернули то, о чем говорили хоккейные специалисты весь апрель. В Москву отправился нападающий Павел Порядин, в обратном направлении – защитник Артём Сериков, нападающий Дмитрий Злодеев и денежная компенсация.

Герой сезона 2022/2023 гг. вратарь хабаровского «Амура» Евгений Аликин, заключил трёхлетнее соглашение с «Автомобилистом». Уход Аликина в Екатеринбург интересен еще и тем, что он был редким исключением в современных реалиях постоянных миграций хоккеистов из клуба в клуб, отыграв за Амур с сезона 2015/2016 гг. аж 202 матча в КХЛ. Поразительная верность одному клубу!

РИА Новости Евгений Аликин

Лучший снайпер «Сибири» минувшего сезона Александр Шаров (50 (29+21) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 5 (2+3) в пяти матчах плей-офф), подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым». Помимо Шарова, уфимцы усилили свои защитные редуты Алексеем Василевским из «Автомобилиста».

Одна из ожидаемых трансферных бомб прогремела в Ярославле. «Локомотив» заключил двухлетний контракт с защитником Алексеем Береглазовым. В прошлом сезоне он провёл за «Авангард» 79 матчей и набрал 28 (10+18) очков.

«Автомобилист» серьезно усиливается в межсезонье, заключив двухлетний контракт с нападающим Алексеем Бывальцевым. В прошедшем сезоне Бывальцев набрал 39 (15+24) очков в 68 матчах в составе «Трактора».

Ну и главный на сегодняшний день трансфер – лучший центр страны Алексей Кадейкин перешел в питерский СКА. В сезоне 2022/2023 форвард провёл 73 матча за «Салават Юлаев» и набрал 42 (14+28) очка.