Как белка в колесе. Бобровский выдает лучший карьерный плей-офф

Вторая игра плей-офф Кубка Стэнли между «Торонто» и «Флоридой» ожидалась с явными надеждами на стража южных Пантерз Сергея Бобровского. Сделавший массу скиллов единожды, обречен на такие действия и в дальнейшем. Не зря же есть выражение, что чашку выигрывает вратарь. Во многом это абсолютная правда.

Если описать сегодняшнюю игру Боба в паре слов, то это просто «Вау!». Для пущей убедительности в том, что на данный час и минуту Сергей – лучший вратарь мира, нужно посмотреть на соотношение бросков в первом периоде, где доминирование канадского клуба было безраздельным. Как только уроженец Новокузнецка не отбивал шайбы! Они летели отовсюду: с пятачка, с острых углов, от синей линии, через подставления и т.д. Везде доминировал российский вратарь, ровно в тот момент, когда его визави Илья Самсонов мог бы даже прикорнуть в воротах. Но, разницу на льду всё равно делают «полевые» игроки, поэтому и Боб не мог сегодня отбить прямо уж всё, что летело в его сторону.

0:2 к середине первого отрезка – не приговор. Хотя, прыть, с которой Мейпл Ливз атаковали ворота Флориды поражает воображение. «Словно гориллы из клетки» - это сегодня про кленовых. Такой небольшой разрыв в счет не отражает реальности происходившей на льду. Именно Бобровскому стоит поставить памятник. Оборона пантер в это тяжелое время отбывала номер.

Ко второй половине первого периода игра чуть подуспокоилась, закончились постоянные удаления в составе Флориды, что дало шанс на проведение парочки контратак, одна из которых вернула гостей на лёд. И тут уже зазевавшийся Самсонов с четвертого броска в матче пропустил шайбу. Далее, моральное преимущество переехало на южную сторону Северной Америки.

В начале второго периоде Флорида сделала весомую заявку на гостевой успех во втором подряд матче. Буквально за одну минуту, финн Барков и швед Форслинг перевернули игру. Что до Боборовского, то третий период был очень похож на первый. Вновь Торонто отправилось на поиски скальпов противоположной команды, вновь Сергей выдавал виртуозные, а где-то и филигранные спасения, что и предопределило общий успех Пантерз.