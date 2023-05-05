ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Как белка в колесе. Бобровский выдает лучший карьерный плей-офф

«Флорида» в гостях безжалостна. Новая боль фанатов «Торонто».
Как белка в колесе. Бобровский выдает лучший карьерный плей-офф
05 мая 2023 09:14
автор: Андрей Тупиков
автор фото: NHL.com

Вторая игра плей-офф Кубка Стэнли между «Торонто» и «Флоридой» ожидалась с явными надеждами на стража южных Пантерз Сергея Бобровского. Сделавший массу скиллов единожды, обречен на такие действия и в дальнейшем. Не зря же есть выражение, что чашку выигрывает вратарь. Во многом это абсолютная правда.

Если описать сегодняшнюю игру Боба в паре слов, то это просто «Вау!». Для пущей убедительности в том, что на данный час и минуту Сергей – лучший вратарь мира, нужно посмотреть на соотношение бросков в первом периоде, где доминирование канадского клуба было безраздельным. Как только уроженец Новокузнецка не отбивал шайбы! Они летели отовсюду: с пятачка, с острых углов, от синей линии, через подставления и т.д. Везде доминировал российский вратарь, ровно в тот момент, когда его визави Илья Самсонов мог бы даже прикорнуть в воротах. Но, разницу на льду всё равно делают «полевые» игроки, поэтому и Боб не мог сегодня отбить прямо уж всё, что летело в его сторону.

0:2 к середине первого отрезка – не приговор. Хотя, прыть, с которой Мейпл Ливз атаковали ворота Флориды поражает воображение. «Словно гориллы из клетки» - это сегодня про кленовых. Такой небольшой разрыв в счет не отражает реальности происходившей на льду. Именно Бобровскому стоит поставить памятник. Оборона пантер в это тяжелое время отбывала номер.

Ко второй половине первого периода игра чуть подуспокоилась, закончились постоянные удаления в составе Флориды, что дало шанс на проведение парочки контратак, одна из которых вернула гостей на лёд. И тут уже зазевавшийся Самсонов с четвертого броска в матче пропустил шайбу. Далее, моральное преимущество переехало на южную сторону Северной Америки.

В начале второго периоде Флорида сделала весомую заявку на гостевой успех во втором подряд матче. Буквально за одну минуту, финн Барков и швед Форслинг перевернули игру. Что до Боборовского, то третий период был очень похож на первый. Вновь Торонто отправилось на поиски скальпов противоположной команды, вновь Сергей выдавал виртуозные, а где-то и филигранные спасения, что и предопределило общий успех Пантерз.

источник: «Советский спорт»
Как белка в колесе. Бобровский выдает лучший карьерный плей-офф
Как белка в колесе. Бобровский выдает лучший карьерный плей-офф
«Флорида» в гостях безжалостна. Новая боль фанатов «Торонто».
05.05.2023 09:14
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Кадейкин в СКА, Порядин в «Спартаке». Главные трансферные сенсации в КХЛ
Кадейкин в СКА, Порядин в «Спартаке». Главные трансферные сенсации в КХЛ
Обзор трансферного окна КХЛ на сегодняшний день.
04.05.2023 11:32
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Эффект дежавю. Снова дубль Зыкова, снова отменённый гол соперника
Эффект дежавю. Снова дубль Зыкова, снова отменённый гол соперника
«Россия 25» второй раз за два дня побеждает Белоруссию.
03.05.2023 19:11
Хоккей
автор: Александр Малышев
Кого дали, тех и бьём. Сборная России вернула белорусам «должок» за Кубок Первого канала
Кого дали, тех и бьём. Сборная России вернула белорусам «должок» за Кубок Первого канала
Роман Ротенберг собирал эту дружину для больших свершений. Но тут, чем богаты.
02.05.2023 19:31
Хоккей
автор: Александр Малышев
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
Шестёркин бился как лев, но спасти “Рейнджерс” от позора не сумел.
02.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Малышев
Бобровского достали из глубокого запаса. Сергей отдал голевой пас и «похоронил» лучшую команду лиги
Бобровского достали из глубокого запаса. Сергей отдал голевой пас и «похоронил» лучшую команду лиги
Сенсация сезона «Бостон» Дмитрия Орлова бесславно закончил свой кубковый путь.
01.05.2023 10:56
Хоккей
автор: Александр Малышев
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
Доминик рвётся в политику, а его главный тезис - ненависть к России.
01.05.2023 09:26
Хоккей
автор: Перемутов Сергей
Киллер Билл. Он пришел и наладил все
Киллер Билл. Он пришел и наладил все
Выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина - заслуга Зинэтулы Белялетдинова.
30.04.2023 10:38
Хоккей
автор: Александр Малышев
«ЦСКА ещё год будет первым!»: Казань была прекрасна, но чемпионами стали армейцы
«ЦСКА ещё год будет первым!»: Казань была прекрасна, но чемпионами стали армейцы
Билялетдинов вернул родной клуб на вершину, но главный бой сезона - проиграл.
29.04.2023 19:27
Хоккей
автор: Александр Малышев
Игорь Гришин: я не добрый, я справедливый и порядочный
Игорь Гришин: я не добрый, я справедливый и порядочный
Триумфатор ВХЛ, главный тренер воскресенского «Химика» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» Александру Малышеву.
28.04.2023 15:47
Хоккей
автор: Александр Малышев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика