«Мне плевать на его игру». Главное о конфликте российских топ-вратарей НХЛ

«Дворец кузнецких металлургов» – кто из любителей хоккея не слышал о названии ледового дворца в Новокузнецке, который дал дорогу в большой хоккей маститому (на сегодняшний день) голкиперу Сергею Бобровскому.

«Дуэль российских металлургов» – а это про противостояние «Торонто» и «Флориды» во втором раунде Кубка Стэнли-2023. Имеется в виду, что голкипер «Кленовых Листьев» Илья Самсонов тоже воспитанник «Металлурга», но из Магнитогорска.

Оба вратаря выдали прекрасный первый раунд – Бобровского достали из глухого запаса, а он достал из себя все силы, чтобы вывести «Пантер» в следующий круг. Самсонов вообще снял с «Листьев» проклятье первого раунда – 19 лет «Торонто» не выходил во второй круг.

И вот два героя-металлурга (что-то из киноэпопеи про Первые Пятилетки) встали лицом к лицу. Первые две дуэли за более опытным Бобровским – «Пантеры» взяли обе стартовые игры, причём в гостях, новокузнецкий металлург во второй встрече сделал 34 сэйва против 26 у магнитогорского.

«Что я думаю об игре Бобровского? Мне плевать. Для меня это не имеет значения. Он делает свою работу, я свою», – сказал Самсонов журналистам.

В парадигме заокеанских СМИ эти в принципе вполне обычные слова можно приравнять к нервному срыву. Не подбросит ли топлива в домну теперь Бобровский?