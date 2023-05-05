ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Мне плевать на его игру». Главное о конфликте российских топ-вратарей НХЛ

Самсонов нахамил Бобровскому после дуэли в матче Кубка Стэнли.
«Мне плевать на его игру». Главное о конфликте российских топ-вратарей НХЛ
05 мая 2023 13:48
автор: Александр Малышев
автор фото: NHL.com

«Дворец кузнецких металлургов» – кто из любителей хоккея не слышал о названии ледового дворца в Новокузнецке, который дал дорогу в большой хоккей маститому (на сегодняшний день) голкиперу Сергею Бобровскому.

«Дуэль российских металлургов» – а это про противостояние «Торонто» и «Флориды» во втором раунде Кубка Стэнли-2023. Имеется в виду, что голкипер «Кленовых Листьев» Илья Самсонов тоже воспитанник «Металлурга», но из Магнитогорска.

Оба вратаря выдали прекрасный первый раунд – Бобровского достали из глухого запаса, а он достал из себя все силы, чтобы вывести «Пантер» в следующий круг. Самсонов вообще снял с «Листьев» проклятье первого раунда – 19 лет «Торонто» не выходил во второй круг.

И вот два героя-металлурга (что-то из киноэпопеи про Первые Пятилетки) встали лицом к лицу. Первые две дуэли за более опытным Бобровским – «Пантеры» взяли обе стартовые игры, причём в гостях, новокузнецкий металлург во второй встрече сделал 34 сэйва против 26 у магнитогорского.

«Что я думаю об игре Бобровского? Мне плевать. Для меня это не имеет значения. Он делает свою работу, я свою», – сказал Самсонов журналистам.

В парадигме заокеанских СМИ эти в принципе вполне обычные слова можно приравнять к нервному срыву. Не подбросит ли топлива в домну теперь Бобровский?

источник: «Советский спорт»
«Мне плевать на его игру». Главное о конфликте российских топ-вратарей НХЛ
«Мне плевать на его игру». Главное о конфликте российских топ-вратарей НХЛ
Самсонов нахамил Бобровскому после дуэли в матче Кубка Стэнли.
05.05.2023 13:48
Хоккей
автор: Александр Малышев
Поставьте Бобровскому памятник! Сергей выдает лучший карьерный плей-офф
Поставьте Бобровскому памятник! Сергей выдает лучший карьерный плей-офф
«Флорида» в гостях безжалостна. Новая боль фанатов «Торонто».
05.05.2023 09:14
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Кадейкин в СКА, Порядин в «Спартаке». Главные трансферные сенсации в КХЛ
Кадейкин в СКА, Порядин в «Спартаке». Главные трансферные сенсации в КХЛ
Обзор трансферного окна КХЛ на сегодняшний день.
04.05.2023 11:32
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Эффект дежавю. Снова дубль Зыкова, снова отменённый гол соперника
Эффект дежавю. Снова дубль Зыкова, снова отменённый гол соперника
«Россия 25» второй раз за два дня побеждает Белоруссию.
03.05.2023 19:11
Хоккей
автор: Александр Малышев
Кого дали, тех и бьём. Сборная России вернула белорусам «должок» за Кубок Первого канала
Кого дали, тех и бьём. Сборная России вернула белорусам «должок» за Кубок Первого канала
Роман Ротенберг собирал эту дружину для больших свершений. Но тут, чем богаты.
02.05.2023 19:31
Хоккей
автор: Александр Малышев
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
Семь (!) матчей без голов. Панарин оформил себе и «Рейнджерс» досрочный отпуск
Шестёркин бился как лев, но спасти “Рейнджерс” от позора не сумел.
02.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Малышев
Бобровского достали из глубокого запаса. Сергей отдал голевой пас и «похоронил» лучшую команду лиги
Бобровского достали из глубокого запаса. Сергей отдал голевой пас и «похоронил» лучшую команду лиги
Сенсация сезона «Бостон» Дмитрия Орлова бесславно закончил свой кубковый путь.
01.05.2023 10:56
Хоккей
автор: Александр Малышев
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
Доминик рвётся в политику, а его главный тезис - ненависть к России.
01.05.2023 09:26
Хоккей
автор: Перемутов Сергей
Киллер Билл. Он пришел и наладил все
Киллер Билл. Он пришел и наладил все
Выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина - заслуга Зинэтулы Белялетдинова.
30.04.2023 10:38
Хоккей
автор: Александр Малышев
«ЦСКА ещё год будет первым!»: Казань была прекрасна, но чемпионами стали армейцы
«ЦСКА ещё год будет первым!»: Казань была прекрасна, но чемпионами стали армейцы
Билялетдинов вернул родной клуб на вершину, но главный бой сезона - проиграл.
29.04.2023 19:27
Хоккей
автор: Александр Малышев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика