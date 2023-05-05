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Хоккейная «дрим-тим» России. Шанс, которого не будет

Какой могла бы быть сборная России на чемпионате мира в Хельсинки и Риге.
Хоккейная «дрим-тим» России. Шанс, которого не будет
05 мая 2023 16:18
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФХР

В связи с тем, что большинство звезд российского хоккея выбыли из борьбы за вожделенный Кубок Стэнли, тут и там всплывают фантастические рассуждения на тему, какая прекрасная сборная доморощенных звезд мирового хоккея могла бы собраться на чемпионате мира в Хельсинки и Риге, который продлится с 12 по 28 мая 2023 года. Идея «дрим-тим» всегда была сладкой и манящей, особенно когда нашей сборной по известным всем причинам не будет на мундиале даже составом из ВХЛ.

В плей-офф Кубка Стэнли не попали почти все наши звезды. Интриговать очередной сборной дрим-тим можно исключительно на бумаге и в хоккейных пабликах (чатах, каналах и т.д.). Единственное, что никогда не запретят болельщикам, – это мечтать. Если бы сборная России сегодня определяла состав тех, кто может поехать в Финляндию и Латвию, то набор исполнителей мог быть таким:

Вратари: Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Защитники: Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»), Дмитрий Орлов («Бостон Брюинз), Артем Зуб («Оттава Сенаторз»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»).

Нападающие: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») – Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») – Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс») – Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталс») Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») – Владислав Наместников («Виннипег Джетс») Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»). Делая реверанс КХЛ, четвертое звено могло бы выглядеть так: Александр Радулов («Ак Барс») – Вадим Шипачев («Ак Барс») – Михаил Григоренко (ЦСКА).

Источник фото: РИА Новости

За скобками оставляем еще целую группу хоккеистов из НХЛ: Павел Бучневич, Яков Тренин, Александр Барабанов, Кирилл Марченко, Петр Кочетков, Андрей Кузьменко и т.д.

Но так ли прекрасна идея сбора звонких имён в одном месте для достижения высоких целей? Если вспомнить опыт выступлений отечественных дрим-тим с момента появления на хоккейном небосклоне сборной России, то картинка вырисовывается не самая приятная.

Кубок Мира-1996. Первый турнир, который был призван заменить собой легендарный Кубок Канады. Дымок от костра наследия всепобеждающей советской сборной еще не успел остыть, поэтому ждали то массивное сражение лучших из лучших с нетерпением. К тому же наложился пласт из нескольких чемпионатов мира и одной зимней Олимпиады, где наша команда, мягко говоря, не впечатляла ни игрой, ни результатами. Весь свет отечественной школы хоккея (Фетисов, Ларионов, Могильный, Фёдоров и т.д.) довольствовался на этом турнире лишь выходом в полуфинал, где мы благополучно уступили будущим триумфаторам американцам.

Следующий подобный состав появился на первой олимпиаде с участием нхловцев. В японском Нагано-1998 болельщики вновь были полны решимости в оценке шансов команды Буре, Фёдорова и Ко. И надежды оказались не напрасными. Сборная России, ярко игравшая весь турнир, уступила в финале чехам в самом важном и скучном матче на турнире. То «серебро» расценивалось как катастрофа. Никто и представить не мог, как долго придется ждать нового успеха.

Источник фото: «Советский спорт»

Боль и желание поскорее забыть именно такие эмоции вызывает воспоминание о невероятном составе мастеров сборной, который приехал на чемпионат мира в Санкт-Петербурге 2000 года. В преддверие этого события были волнующие анонсы, томительное ожидание и один из самых щемящих и по сей день провалов отечественной школы хоккея на родном льду. В том составе были вкрапления из внутреннего чемпионата, но немного. Будущий комментатор Александр Хаванов, защитник Андрей Марков, будущий рулевой столичным «Динамо» Алексей Кудашов, Александр Харитонов и Александр Прокопьев – «Динамо» (Москва), а также Максим Сушинский из омского «Авангарда».

Остальной состав был очень похож на тот, который мы увидели на минувших ОИ-1998. И каково же было разочарование, когда «команда мечты» один за другим проигрывала матчи невесть каким грандам. В плей-офф не попали, заодно заняв одно из худших мест за всю историю выступлений на ЧМ сборных СССР/России.

2002 год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Главный тренер Вячеслав Фетисов привез очередную команду мечты в США. Как и на прошлых ОИ, в составе не было ни одного представителя российской Суперлиги. Зато в ней, помимо маститых зубров, появились Илья Ковальчук, Сергей Самсонов и Павел Дацюк. И вновь яркий турнир с поражением в полуфинале от хозяев турнира. Понижение на одну ступень. На этот раз разжились «бронзой». Заодно любители хоккея начинали привыкать к тому, что помимо побед могут быть и просто хорошие выступления.

Следующий заход в попытке взорвать хоккейный мир зубодробительным составом случился на ОИ-2006 в Турине. В составе, состоящем сплошь из звезд и крепких игроков из НХЛ, появились три игрока ярославского «Локомотива» (Сергей Жуков, Андрей Таратухин, Иван Непряев), пару игроков московского «Динамо» (Максим Сушинский и Александр Харитонов) и по одному представителю от подмосковного «Витязя» (Александр Королюк) и от магнитогорского «Металлурга» (Евгений Малкин). Четвертьфинал с Канадой заставил даже поностальгировать о былых временах. В тяжелейшем матче нашим парням удалось урвать сухую победу 2:0, а далее случился полуфинальный провал с финнами (0:4). Похмельным выдался и матч за бронзовые медали с Чехией. В итоге вылет за тройку и всеобщая апатия.

Источник фото: «Советский спорт»

Следующий, можно сказать, половинчатый суперсостав (14 человек представляли российскую Суперлигу) приехал на домашний ЧМ-2007 в Москву. И вновь яркая игра, классные исполнители, полные трибуны, но уже не первый раз занозой оказались финны, выбившие сборную России на стадии полуфинала. Традиционная бронза.

Далее будут памятные и победные ЧМ-2008 в Квебеке и ЧМ-2009 в Берне, но те составы нельзя назвать прям уж супер. Однако началось победное возвращение отечественного хоккея на мировую арену. Тем грустнее будут оплеухи двух последующих Олимпиад в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014. Хотя, несмотря на серьезные надежды, болельщики уже были приучены к тому, что от нашей сборной в любом её составе можно ожидать самого неожиданного результата.

Последний раз, когда нам довелось лицезреть российский дрим-тим, – это ЧМ-2019 в Словакии. Волею судеб почти все наши заокеанские звезды не попали в плей-офф Кубка Стэнли. Впервые за долгое время появилось желание не просто увидеть слаженную победу за явным преимуществом над соперниками, которые сильно уступали в значимости ледовых фамилий, а еще и красивый хоккей от души, как умели когда-то. Василевский, Кучеров, Овечкин, Кузнецов, Малкин, Ковальчук – разве такого набора исполнителей было недостаточно для итоговой победы на ежегодном турнире? Оказалось, что нет. Вдоволь покуражившись на групповом этапе, мы вновь наткнулись на сборную Финляндии, в составе которой, наоборот, не было ни одной яркой звезды из НХЛ. Итог незабываем. Поражение, апатия и многие слова о «миллионерах, которые ничего не хотят».

Источник фото: РИА Новости

Исходя из вышеописанного, становится понятно, что наличие большого количества звезд в составе национальной команды совсем не гарантирует положительный результат на турнирах любого уровня, но уж точно подогревает интерес к предстоящим событиям. Но, если быть последовательными, то к выступлениям наших мощных сборных больше подходит легендарное выражение Андрея Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

источник: «Советский спорт»
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