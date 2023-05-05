Ресей шабуылда! У Полякова дубль

В рамках Большого тура у «России 25» запланировано 9 матчей – 8 против Белоруссии и один против Казахстана. Вот после двух игр в Челябинске караван сделал марш-бросок в столицу Казахстана Астану (не так давно носившую название Нур-Султан, до этого Акмола, а во времена Советского Союза Целиноград). В современной столице Казахстана у россиян запланированы две встречи – отчётная против хозяев и завтрашняя против белорусов.

В команде Романа Ротенберга произошли три изменения в составе, самый интересный факт в том, что российский некстван Матвей Мичков получил постоянное место во втором звене – начинал он Большой тур в роли тринадцатого форварда. Место в воротах второй матч подряд получил Никита Серебряков.

Источник фото: ФХР

Сборная Казахстана за последнее время претерпела серьёзные изменения – не получили визы в Латвию белорусские тренеры «Барыса» во главе с Андреем Скабелкой, поэтому на чемпионат мира Казахстан повезёт наставник «Номада» Галым Мамбеталиев. Кроме мировых санкций случились и внутренние – общественность повела борьбу за чистоту рядов, а точнее против двух гражданств у игроков. В результате несколько хоккеистов отказались от казахстанских паспортов в пользу российских, нет в сборной и ни одного натурализованного казаха, включая обладателя кубка Гагарина в составе ЦСКА Даррена Дица.

Состав сборной Казахстана в основном состоит из игроков «Барыса» и его фарм-клуба в Чемпионате Казахстана, который носит название Pro Hokei Ligasy, «Номада». К слову, «Номад» выиграл казахстанскую лигу в этом сезоне, в полуфинале выбив карагандинскую «Сарыарку» под руководством Петериса Скудры, а в финале разобравшись с «Хумо» из Ташкента под руководством Евгения Попихина. Главным творцом успеха «кочевников» стал голкипер Андрей Шутов, получивший место в воротах сегодня. Есть в сборной Казахстана игроки из других клубов КХЛ (Роман Старченко), ВХЛ (Евгений Рымарев) и даже МХЛ (Дмитрий Бреус), ну и Про Лигасы.

Первые два периода встречи прошли очень быстро с минимальным количеством вбрасываний. «Россия 25» имела преимущество, которое усиливалось с течением времени. 24-9 по броскам в створ по итогам двух третей привели и к заброшенной шайбе – Николай Поляков бросил в касание в большинстве из правого круга вбрасывания. Забили бы и больше, но Андрей Шутов, похоже, совсем не растерял форму с 12 апреля, когда поднял над головой кубок Про Лигасы в Ташкенте, засушив последние две игры финальной серии.

Источник фото: ФХР

По-казахски «в атаке» звучит как «шабуылда». Так вот в атаке россияне провели гораздо больше времени, чем казахстанцы. А тут в начале третьего периода вновь щёлкнул из-за уха в касание Николай Поляков, на этот раз со среднего пятака. В первых двух встречах тура дублями отличался Валентин Зыков, теперь пришла очередь Полякова. Что интересно, он начинал матч в качестве тринадцатого нападающего, уступив своё место во втором звене Мичкову.

Забивали справа, забивали по центру, пора забить и слева, видимо, решил Марат Хайруллин и бросил от левого борта после входа в зону. Шутов не справился. 0:3. Никита Серебряков же вторую свою игру в туре засушил. Следующий свой матч «Россия 25» проведёт завтра в Астане против Белоруссии. Начало в 14.00 мск.