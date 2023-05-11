Бобровский не смог остановить «Торонто». Рекорд Макдэвида и силовые Костина встряхнули «Эдмонтон»

«Флорида» - «Торонто» - 1:2. Счёт в серии 3-1.

По первому периоду сложилось впечатление, что команды еще чуть отдыхают от предыдущих эмоций. Невысокие скорости, примитивные броски, коих было совсем не много. Долго так продолжаться не могло.

Во втором периоде отстающий по всем статьям «Торонто» включился в игру. Тут и трудяге Бобровскому пришлось вкатываться на полную катушку. Броски с разных позиций Сергей тащил уверенно и бесперебойно, но удаления чуть подломали игру «Флориды». Одна шайба всё-таки со скрипом зашла в хозяйские ворота. Вильям Нюландер коряво бросил, но шайба предательски отскочила от спины Боба в ворота «Пантерз».

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Третий период прошел на равных, но у «кленовых» сыграл фактор опытного Митча Марнера, который броском от синей и во второй раз пробил воспитанника новокузнецкого хоккея. «Флорида» постаралась сделать все возможное для ответного штурма, но разразилась шайбой престижа в большинстве, рук Сэма Райнхарта. «Пантеры» имеют полное право на поблажку, комфортное лидерство в серии позволяет вести себя расточительно.

«Эдмонтон» - «Вегас» - 4:1. Счёт в серии 2-2.

В этом матче на льду была только одна команда – «Эдмонтон». «Нефтяники» творили на льду всё, что вздумается. Бросали с любой позиции, делали слаломные проходы к воротам «Вегаса», да так, что к середине второго периода уже вели 4:0. Никаких надежд для «гостей из казино».

При этом, крайне удивительно было голевое молчание двух хоккеистов из другой Вселенной – Макдэвида и Драйзайтля. Надо сказать, что оба форварда сегодня сыграли исключительно полезно, Макдэвид даже без голевых свершений умудрился достичь отметки 170 очков в сезоне с учётом плей-офф и стал пятым игроком в истории НХЛ с такими показателями. Зато другие хоккеисты «Ойлерз» покуражились на славу. Ник Бьюгстэд после передачи нашего Клима Костина, сделал вираж за гостевыми ворота и по-бобровски загнал шайбу в цель. Бушар, Экхольм и Нюджент-Хопкинс уже во втором периоде поставили точку в этом противостоянии.

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Стоит отметить Клима Костина, которому уже впору давать кличку на манер «Недружелюбного приведения» Каспарайтиса. Клим настолько органично смотрится в плане силовых скиллов на льду, что его начинают побаиваться соперники. Вот и сегодня, Костин не ушел со льда без эффектного силового приема. В итоге, 4:1 и 2-2 в серии. Все только начинается.