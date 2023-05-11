Ледяное горячее сердце

Букмекерская компания «Лига Ставок» вместе с российскими звёздами спорта и креативным бюро «Золотые тигры» выпустила NFT-коллекцию «Ледяные горячие сердца».

Первый NFT-арт посвящён хоккеисту Кириллу Капризову — яркому молодому форварду ХК «Миннесота Уайлд» и олимпийскому чемпиону 2018 года. Это изображение молота, который вписан в горящее ледяное сердце.

Без огня в сердце не стать настоящим чемпионом — тем более в таком взрывном и экспрессивном виде спорта, как хоккей. На льду Кирилл — самодостаточный игрок, который при этом рассудительно относится к личным рекордам и на первое место ставит командный успех.

Сильные стороны форварда были отражены в комиксе «Лиги Ставок» о новой вселенной супергероев. Здесь Капризов обладает мощным артефактом, придающим ему силы для побед, — молотом викингов.

NFT-изображение создано нейросетью, специально для этого проекта обученной на комиксах. Огонь и лёд, страсть к победе и олимпийское спокойствие — на этих смысловых и визуальных контрастах строится многослойная 3D-графика.

«Лига Ставок» подарит NFT-арт победителю конкурса, который с 11 по 18 мая пройдёт среди подписчиков её сообщества во «ВКонтакте». Счастливчик, чьё имя будет опубликовано 24 мая, получит уникальный токен и постер. Подробные условия конкурса можно узнать в сообществе «ВКонтакте».

Позже букмекерская компания анонсирует ещё два NFT-арта и назовёт имена звёзд спорта, вдохновивших на создание уникальных изображений.

Кирилл Капризов — амбассадор «Лиги Ставок», нападающий сборной России и американского клуба «Миннесота Уайлд», один из ярких молодых игроков НХЛ. За эффектную игру поклонники в США прозвали его Kirill The Thrill (Кирилл Трепет) и Dollar Bill Kirill (Долларовый Кирилл). В 2018 году в Пхёнчхане Капризов был самым молодым игроком в российской команде. В финальном матче Олимпийских игр хоккеист забил победный гол в ворота сборной Германии.

NFT — эксклюзивные объекты криптоискусства. Это могут быть рисунки, фотографии, мемы и даже посты в соцсетях. Уникальные токены хранятся в блокчейне. Их нельзя подделать, разделить на части или заменить на аналогичные токены. Поэтому NFT для коллекционеров — ценный и статусный цифровой актив, а для брендов — способ зафиксировать культовый статус продукта.