«Выглядим как шайка дебилов». Как Овечкин фотографировался в форме «Спартака»

Александр Овечкин стал гостем YouTube-шоу «Это футбол, брат!», рассказал про знакомство с актером Леонардо Ди Каприо, любовь к «Барселоне», командные ритуалы и назвал вратаря и хоккеистов, с которыми бы хотел сыграть в одном звене.

Овечкин про ритуалы в «Вашингтоне»: выглядим как шайка дебилов

«Мы так смеёмся постоянно, когда делаем какие-то ритуалы, потому что выглядим, как шайка дебилов. У нас есть Мартин Фехервали, он когда ко мне подходит, я говорю: «Shots of Martini». И мы сначала Shots of Martini, а потом отбиваем рукой».

Овечкин рассказал о фотографии в форме «Спартака»

«Мне было, наверное, лет 13. Дворец спорта «Динамо», улица Лавочкина. Там проходил какой-то турнир по флорболу, играл, по-моему, «Спартак». Отец подходит к тренеру, говорит: «Можно Саша с вами поиграет?» – «Да-да, конечно». Ну я пришёл, всех разорвал и ушёл».

Овечкин о коллекции клюшек великих хоккеистов

«Когда я побил рекорд Горди Хоу, мне подарили клюшку с автографами из 70-ого года, по моему, когда была серия Канада-США. Я мечтал просто об автографе Горди Хоу, и мне его подарили. А так еще очень сильно мечтал о клюшке Бобби Халла».

Источник фото: БК ФОНБЕТ

Овечкин вспомнил, как отец подарил майку «Барселоны»

«Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет, и мы пошли на рынок. А я – фанат «Барселоны» ещё с детства. Когда играли Ривалдо, братья де Буры, все майки там висели. Я попросил папу, царство ему небесное, купить, он такой: «Саш, ну это же дорого» — «Пап, ну это же «Барселона». В итоге мне купили все эти футболки.

Овечкин назвал свое звено мечты:

«В воротах – Набоков. В защите – Фетисов, Андрей Марков. Нападающие – Я, Сергей Федоров и Александр Семин».

Овечкин рассказал о знакомстве с Ди Каприо:

«Однажды я познакомился с Ди Каприо. Мы сидели в ресторане, и он был за соседним столиком. Я не постеснялся и подошел: «Здравствуйте, я Александр!». К нему просто так не подойдешь, куча охраны, но один из охранников меня узнал и подвел познакомиться. Узнал ли меня Ди Каприо? Наверное, ему сказали, что с ним хочет познакомиться Александр Овечкин».

Источник фото: БК ФОНБЕТ

Блиц:

В эфире ток-шоу «Это футбол, брат!» Александр Овечкин ответил на блиц-вопросы:

– Москва или Вашингтон?

– Москва.

– «Динамо» или «Кэпиталз»?

– «Динамо».

– Побить рекорд Гретцки или еще раз выиграть Кубок Стэнли?

– Выиграть Кубок Стэнли.

– Кубок Стэнли или футбольное «Динамо» становится чемпионом?

– (улыбается) Реально – Кубок Стэнли. Тогда их будет три (с учетом предыдущего вопроса).

– Гол или ассист?

– Гол.

– Голевая передача или хорошая драка?

– Голевая.

– Брюнетки или блондинки?

– Брюнетки.

– Секс или хоккей?

– Секс.

– Бургер или оливье?

– Бургер.

– Блины или хот-дог?

– Смотря какой хот-дог. Я люблю большой хот-дог с горчицей, кетчупом и солеными огурчиками. И еще стакан хорошего холодного пива.

Полный выпуск программы с Александром Овечкиным смотрите по ссылке.