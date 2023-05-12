«Каролина» в полуфинале, Павелски снова забивает

«Каролина» - «Нью-Джерси» - 3:2 ОТ. Счёт в серии 4:1.

Решающий момент в пятом матче серии случился в концовке второго периода. Швейцарец Тимо Майер не попал в пустой угол ворот и не сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Вместо этого защитник «Каролины» Брент Бёрнс сравнял счёт за 18 секунд до сирены.

Третий период голов не принёс, а в овертайме Йеспер Фаст вывел свою команду в полуфинал впервые за 4 года. «Каролина» - тайный фаворит Кубка Стэнли, но сколько фаворитов уже вылетело.

NHL.com

«Даллас» - «Сиэтл» - 5:2. Счёт в серии 3:2.

«Даллас» в первом периоде нанёс всего 5 бросков в створ ворот гостей (всего 5:14), но при этом повёл по голам 3:0.

Роопе Хинтц набрал 3 (2+1) очка и с 18 баллами догнал на вершине списка бомбардиров текущего Кубка Стэнли Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

Свой 7-й гол в пяти встречах этой серии забил суперветеран Джо Павелски. Теперь он с 71 шайбой в плей-офф всего на один гол отстаёт от Александра Овечкина.