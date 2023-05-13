50 сэйвов Бобровского. Парень из Кузни затащил «Флориду» в полуфинал Кубка Стэнли

В пятом матче серии против «Торонто» проводящий лучший плей-офф в карьере Бобровский был неподражаем - засушил грозных снайперов «Листьев» Мэттьюза и Марнера, отбил 50 из 52 бросков.

«Пантеры» повели 2:0, но «Торонто» не собирался сдаваться и сравнял счёт на 55-й минуте, отличился швед Вильям Нюландер. Ещё один гол «Кленовых» не был засчитан - шайба находилась под коньком Бобровского, арбитр остановил игру, хотя и не успел дать свисток.

В итоге «Флорида» забила в конце первого овертайма усилиями Ника Казинса и впервые с 1996 года вышла в финал конференции. Обладатель двух призов «Везина Трофи» для лучших вратарей НХЛ добился второго показателя в своей карьере в матчах плей-офф - пять лет назад в одной из игр на его счёту было 54 сэйва.

ХК "Флорида Пантерз"

«Флорида» попала в плей-офф в последний момент, лишь на очко опередив «Питтсбург», а Бобровский не очень удачно провёл регулярку, отражая 90.1 процент бросков и потеряв статус основного голкипера. Но в решающей части сезона Боб стал настоящим героем.

В финале конференции «Флорида» сразится с «Каролиной».