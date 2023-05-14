КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»

После сбора заявок на первом этапе среди тысячи людей были определены три истории, которые вышли в финал.

Три финалиста отправятся 18 мая на церемонию закрытия юбилейного сезона КХЛ, где награда достанется лучшему.

О каждом из финалистов был снят мини-фильм:

Источник фото: БК ФОНБЕТ

Михаил болеет за «Адмирал» со дня основания. Во-первых, он живет во Владивостоке. А во-вторых, он и сам вполне мог дорасти до этого звания. Михаил – офицер ВМФ в отставке. Он не пропустил ни одного домашнего матча любимой команды, а после каждого гола Михаил Ильич, как его называют местные, пробегает с флагом команды и заводит болельщиков. Хоккей – не единственная его страсть: он вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта и основатель яхт-клуба «Семь футов».

Номинант на премию «Лучший болельщик КХЛ»: Михаил Ермаков, Владивосток

Источник фото: БК ФОНБЕТ

Екатерина уже долгое время болеет за «Сибирь», причем старается приносить ей пользу – она ведет фанатское сообщество клуба на 18 тысяч подписчиков. Помимо администрирования фанатка стала чуть ли не главным дизайнером команды – сначала рисовала артворки для клуба, а затем разукрашивала шлем Александру Салаку. Преданность Екатерины ценят не только работники клуба, но и остальные болельщики.

Номинант на премию «Лучший болельщик КХЛ»: Екатерина Хлапова, Новосибирск

Алексей – самый опытный болельщик из списка: он фанат «Магнитки» с 1982 года. Вместе с любимой командой объездил практически всю страну, не пропустив почти ни одной выездной игры. В его коллекции огромное количество джерси разных команд, а еще Алексей помогал в строительстве арены «Металлурга».

Номинант на премию «Лучший болельщик КХЛ»: Алексей Якушев, Магнитогорск

Проголосовать за одного из финалистов можно до 15 мая на сайте проекта.