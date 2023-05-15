Великий ли Макдэвид? Канада 30 лет без Кубка Стэнли

В 1993 году «Монреаль» обыграл в финале Кубка Стэнли «Лос Анджелес». Это был первый финал, показанный по телевидению в России. И, так уж получилось, последний на данный момент трофей для клубов из Канады.

Коннора Макдэвида не зря называли некстваном (совсем скоро в лиге появится следующий некстван Коннор Бедард). Катание, техника, бросок, результативность - всё на уровне. Только вот Сидни Кросби, а до него Уэйн Гретцки не раз приводили свои команды к главному трофею. Причём Гретцки это делал именно в «Эдмонтоне».

МакДи в НХЛ уже 8 лет. На два года больше, чем «Вегас», высадивший сегодня канадцев из экспресса к кубку на второй остановке. У клуба-новодела, набранного на драфте расширения с миру по нитке, за 6 лет финал и уже третий полуфинал. У Макдэвида яркие хайлайты, рекорды, а на выходе пшик.

ХК "Эдмонтон"

В этом регулярном чемпионате Коннор забил 64 гола и набрал космические для современности 153 очка. А всего за 8 сезонов 850 очков в 569 играх. В плей-офф результативность тоже выше полутора очков за игру. Шестой Арт Росс - приз лучшему бомбардиру, второй Морис Ришар - приз лучшему снайперу, великолепный Леон Драйзайтль рядом - а кубка всё нет.

И вот тут встаёт вопрос: может ли считаться великим хоккеист, ни разу не выигравший главный командный приз? Случаев высокого индивидуального мастерства, но отсутствия командного результата достаточно. Например, Павел Буре, тащивший свой «Ванкувер» вплоть до седьмого матча финальной серии КС против «Рейнджерс» в 1994, но так и не достигший вершины. Или Джо Торнтон, доигравший до сорока с лишним лет, сменивший на финише несколько команд с целью достижения заветного звания, но тщетно. Ну и Коннора Макдэвида должен греть факт, что Александру Овечкину для завоевания кубка понадобилось 13 лет, когда он смог одолеть в финале «Вегас», выбивший Макдэвида и компанию из розыгрыша кубка сегодня.