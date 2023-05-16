Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России

О том, что чемпионат мира по хоккею-2023 будет одним из самых малопосещаемых в истории, было ясно ещё задолго до его старта. А именно — в тот самый момент, когда стало известно, что ИИХФ вновь не допустила до участия в главном старте сезона сборную России. Чиновники международной федерации бодро рапортовали о том, что в сложившейся ситуации они не могут поступить иначе, следуют рекомендациям МОК для олимпийских видов спорта, и вообще надеются на то, что всё и так пройдёт нормально. А российским болельщикам оставалось грустить и вспоминать всегда хорошо относившегося к нашей стране Рене Фазеля — как бы он повёл себя на месте Люка Тардифа? Француз уже не раз удивлял хоккейную общественность странными для чиновника такого уровня заявлениями по важным вопросам. Вот и на этот раз он ведёт себя так, как будто всё происходящее его не касается и он лишь скромный исполнитель чьих-то указаний. К чему же это привело на этот раз?

На трибунах становится тише

IIHF

Формат проведения чемпионата мира и так в последние годы не критиковал только ленивый. В чём смысл настолько раздутого и по времени и по количеству команд группового этапа, если на финальных стадиях плей-офф состав участников раз за разом примерно один и тот же, а в решающем матче третий турнир подряд сходятся Канада и Финляндия? Можно было бы попенять на этот счёт гипотетическим конкурентам, но сильные команды не вырастают как сорняки в огороде, а создаются годами, если не десятилетиями. И «механическое» включение откровенных середняков, если не сказать жёстче, в одно соревнование с сильнейшими сборными мира бьёт и по посещаемости, и по интересу к главному старту сезона в целом. В результате зрители вынуждены, зевая от скуки, наблюдать за матчами уровня Австрия — Венгрия и Словения — Казахстан, или выбирать себе другое занятие. Что, собственно говоря, и происходит.

Высекли сами себя

При таких раскладах лишать болельщиков возможности увидеть главное противостояние мирового хоккея между сборными России и Канады — это действия в стиле гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая по словам городничего «сама себя высекла». Ярких эпитетов, касающихся таких необдуманных решений, можно подобрать великое множество.

РИА Новости

В результате в Риге не собирается полная арена даже на матч местной сборной с самими канадцами. А тем, кто придёт на игру Австрии и Венгрии в Тампере, и вовсе можно будет вручить какие-нибудь памятные знаки за преданность хоккею. Немало говорится и о неоправданно высоких ценах на билеты. На выходе получается знаменитое «Деньги дерут, а корицу жалеют». Но даже соотечественники Астрид Линдгрен, всей душой любящие хоккей, а в Финляндию ездящие как на любимую дачу, не слишком-то осаждают кассы и онлайн-порталы по продаже билетов.

Вывод один — чем дольше ИИХФ будет упорствовать и предлагать делать вид, что никакой сборной России не существует в природе, тем ниже будет падать уровень мирового хоккея и интереса к первенствам планеты. Люку Тардифу самое время серьёзно задуматься.