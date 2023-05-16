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Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России

Номинально главный турнир сезона бьёт антирекорды посещаемости.
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
16 мая 2023 00:02
автор: Владимир Лазарев
автор фото: IIHF

О том, что чемпионат мира по хоккею-2023 будет одним из самых малопосещаемых в истории, было ясно ещё задолго до его старта. А именно — в тот самый момент, когда стало известно, что ИИХФ вновь не допустила до участия в главном старте сезона сборную России. Чиновники международной федерации бодро рапортовали о том, что в сложившейся ситуации они не могут поступить иначе, следуют рекомендациям МОК для олимпийских видов спорта, и вообще надеются на то, что всё и так пройдёт нормально. А российским болельщикам оставалось грустить и вспоминать всегда хорошо относившегося к нашей стране Рене Фазеля — как бы он повёл себя на месте Люка Тардифа? Француз уже не раз удивлял хоккейную общественность странными для чиновника такого уровня заявлениями по важным вопросам. Вот и на этот раз он ведёт себя так, как будто всё происходящее его не касается и он лишь скромный исполнитель чьих-то указаний. К чему же это привело на этот раз?

На трибунах становится тише

IIHF

Формат проведения чемпионата мира и так в последние годы не критиковал только ленивый. В чём смысл настолько раздутого и по времени и по количеству команд группового этапа, если на финальных стадиях плей-офф состав участников раз за разом примерно один и тот же, а в решающем матче третий турнир подряд сходятся Канада и Финляндия? Можно было бы попенять на этот счёт гипотетическим конкурентам, но сильные команды не вырастают как сорняки в огороде, а создаются годами, если не десятилетиями. И «механическое» включение откровенных середняков, если не сказать жёстче, в одно соревнование с сильнейшими сборными мира бьёт и по посещаемости, и по интересу к главному старту сезона в целом. В результате зрители вынуждены, зевая от скуки, наблюдать за матчами уровня Австрия — Венгрия и Словения — Казахстан, или выбирать себе другое занятие. Что, собственно говоря, и происходит.

Высекли сами себя

При таких раскладах лишать болельщиков возможности увидеть главное противостояние мирового хоккея между сборными России и Канады — это действия в стиле гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая по словам городничего «сама себя высекла». Ярких эпитетов, касающихся таких необдуманных решений, можно подобрать великое множество.

РИА Новости

В результате в Риге не собирается полная арена даже на матч местной сборной с самими канадцами. А тем, кто придёт на игру Австрии и Венгрии в Тампере, и вовсе можно будет вручить какие-нибудь памятные знаки за преданность хоккею. Немало говорится и о неоправданно высоких ценах на билеты. На выходе получается знаменитое «Деньги дерут, а корицу жалеют». Но даже соотечественники Астрид Линдгрен, всей душой любящие хоккей, а в Финляндию ездящие как на любимую дачу, не слишком-то осаждают кассы и онлайн-порталы по продаже билетов.

Вывод один — чем дольше ИИХФ будет упорствовать и предлагать делать вид, что никакой сборной России не существует в природе, тем ниже будет падать уровень мирового хоккея и интереса к первенствам планеты. Люку Тардифу самое время серьёзно задуматься.

источник: «Советский спорт»
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
Номинально главный турнир сезона бьёт антирекорды посещаемости.
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