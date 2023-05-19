Пьяные хоккеисты опозорили Россию в США. И это наши чемпионы мира!

Свою последнюю победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею сборная России одержала в далёком уже 2011 году. Этот успех «Красной машины» стал историческим: парни совершили фантастический камбэк в третьем периоде, переломив провальную, казалось бы, игру. Многие из той команды впоследствии стали мировыми звёздами.

Однако триумф российской сборной испортил громкий скандал. Молодые игроки, поддавшись эйфории, забыли о правилах приличия – и опозорили родную страну за границей.

Пьяных хоккеистов пришлось силой гнать из самолёта!

«РУССКОЕ ЧУДО НА ЛЬДУ»

На МЧМ-2011 в Буффало, штат Нью-Йорк, российские хоккеисты сотворили настоящую сенсацию. Сборная стартовала на турнире не лучшим образом, крупно проиграв в первом матче фаворитам в лице канадцев (3:6). «Кленовые листья» на протяжении уже девяти сезонов подряд неизменно доходили до финала турнира, тогда как наша молодёжка, напротив, переживала небольшой спад: год назад россияне впервые за долгое время даже не попали в призовую тройку.

В плей-офф команда вышла за счёт побед над совсем уж неубедительными чехами и норвежцами (оба матча - 3:8), заняв в группе не самое почётное третье место. Однако в играх на вылет россияне сумели собраться - и показали невероятный характер. Четвертьфинальную дуэль с финнами команда вытянула на морально-волевых, решив её исход в овертайме (4:3). Полуфинальная встреча со шведами вышла ещё более драматичной: пройти скандинавов нашим удалось лишь в серии буллитов благодаря единственному голу Дениса Голубева.

Источник фото: Getty Images

В заключительном матче «красной машине» предстояло вновь сразиться с Канадой, и даже после успехов в плей-офф Россия считалась в этом противостоянии аутсайдером. Первые два периода соответствовали ожиданиям букмекеров: «кленовые листья» уверенно вели со счётом 3:0 и уже наверняка готовились отмечать своё 16-ое чемпионство.

Однако россияне, ни разу в истории не возвращавшиеся с такой разницы голов, сотворили той ночью сенсацию, которую в англоязычной прессе позже назвали «русским чудом на льду». Хоккеисты натурально разнесли соперников в третьем периоде, в течение менее чем пяти минут сравняв счёт, а затем забросив в их ворота ещё две безответные шайбы - 5:3! Неожиданный результат поверг канадских игроков в тихий шок, тогда как наша сборная после финальной сирены буквально взорвалась от эмоций.

ПИВО С ВОДКОЙ

Уже на льду, во время празднования победы, наши хоккеисты позволили себе нецензурные ругательства прямо перед камерами. Впрочем, эту небольшую шалость можно было простить, списав её на переизбыток чувств и молодецкую неопытность. Но впоследствии выяснилось, что к большому триумфу молодёжка всё же была не готова, на ровном месте ввязавшись в настоящий скандал.

Через несколько часов после победы игроки должны были лететь из Буффало в Атланту, чтобы оттуда напрямую отправиться в Россию. Однако добраться до пересадки вовремя спортсмены не сумели. Дело в том, что сотрудникам местной авиакомпании Delta пришлось буквально высаживать россиян из самолёта! Экипаж судна впоследствии прокомментировал случившееся кратко: мол, авиалинии отказались размещать пассажиров на борту из-за их «несдержанного поведения».

«Несдержанность», впрочем, – это ещё мягко сказано. По свидетельствам американских журналистов и очевидцев, многие наши игроки прибыли на рейс откровенно пьяными. Некоторые из них после игры не способны были даже самостоятельно зайти в автобус, который вёз сборную в аэропорт: одних хоккеистов нужно было буквально заносить в машину, а другие надоедали водителю во время поездки.

Источник фото: Getty Images

Пресс-секретарь молодёжки при этом заявлял, что победу ребята отметили всего одной бутылкой шампанского, но правдоподобным это заявление не выглядело. По данным заокеанских журналистов, выпивать россияне начали уже на льду, после чего отправились в бар отеля. При этом по закону штата игроки не могли даже приобрести алкоголь: лицам до 21 года в Нью-Йорке продавать спиртное запрещается. Канадские игроки позже рассказывали, что их соперники развлекались в баре почти всю ночь, чередуя пиво с водкой.

Одним из героев той сборной был Артемий Панарин, оформивший в финале дубль. Никакой вины будущий игрок «Рейнджерс», как и большинство его коллег по команде, за собой так и не признал:

– Я только место нашел себе в самолете – устроился на двух сиденьях. Только начал засыпать, говорю проводнице: «Дайте подушку!» А она мне говорит: «Идите отсюда». Я смотрю вперед, в голову самолета, а там все ругаются, собираются на выход. Зашли полицейские и высадили из самолета. Наверное, испугались, что мы будем бузить, – рассказывал Панарин.

Сергей Калинин же объяснил, что высадить команду с рейса пришлось из-за одной-единственной жалобы со стороны то ли американской, то ли канадской пассажирки. Девушка, мол, побоялась лететь с «шумными» спортсменами, хотя те и «не делали ничего криминального». Евгений Кузнецов же и вовсе заявил, что к моменту посадки игроки были «абсолютно трезвыми», а лететь с хоккеистами не захотела… сотрудница авиалиний:

– Это был реальный бред, когда стюардесса бежит к пилоту и орет, что русские хоккеисты – дебилы, которые сейчас заблюют весь самолет, – говорил Кузнецов.

Неприятную историю впоследствии постарались замять, и спустя время этот эпизод отошёл на второй план. Впрочем, теперь кажется, что для игроков всё же следовало провести разбор полётов: возможно, благодаря этому похожих скандалов на последующих турнирах удалось бы избежать.