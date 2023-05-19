ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел

В Латвии же приветствуют флаги Украины, которой на ледовом мундиале нет по спортивным показаниям.
Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел
19 мая 2023 14:53
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в Риге и Тампере без участия сборной России не может впечатлить зрителей яркой игрой или повышенной интригой. Его посещаемость бьет антирекорды. Но при этом на турнире один за одним возникают скандалы.

Провокация

Во время матча чемпионата между сборными Латвии и Канады на трибунах был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага.

Игру на российском телевидении транслировал «Матч ТВ», баннер частично попал в эфир. После этого инцидента телеканал обратился с жалобой к маркетенговому партнеру международной федерации хоккея (IIHF) «Инфронту».

Компания тут же отреагировала на эту провокацию. Она отказалась от дальнейшего показа матчей сборной Латвии на турнире. Также этот прецедент может побудить другие телекомпании отказаться от матчей с участием одной из хозяек турнира.

Президент международной федерации хоккея Люк Тардиф осудил данный инцидент и заявил, что организация следит за тем, чтобы политика не вмешивалась в проведение турниров.

«Мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается. Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены», - приводит слова Тардифа ТАСС.

Ход России

Уже в другом матче игрового дня между Швецией и Венгрией себя проявили болельщики, поддерживающие России. Один из фанатов на венгерской трибуне пришел на хоккей в майке с надписью «Россия».

Служба безопасности арены попросила мужчину раздеться. Поклонник венгерской команды выполнил требование стражей порядка и продолжил просмотр игры.

После матча менеджер по безопасности ЧМ Вилле Кетонен заявил, что на футболке с белым низом было написано «Россия», но на ней не было логотипа сборной команды.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций не смогли принять участие на чемпионате мира. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но опять же из-за санкций у России отобрали права на него.

источник: «Советский спорт»
Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел
Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел
В Латвии же приветствуют флаги Украины, которой на ледовом мундиале нет по спортивным показаниям.
19.05.2023 14:53
Хоккей
автор: Никита Плохих
Пьяные хоккеисты опозорили Россию в США. И это наши чемпионы мира!
Пьяные хоккеисты опозорили Россию в США. И это наши чемпионы мира!
Российских спортсменов выгнали из самолёта после громкой победы над канадцами. Просто стыд!
19.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Сергей Перемутов
Легендарный русский хоккеист погиб прямо на глазах команды. Виктора довело жуткое пьянство
Легендарный русский хоккеист погиб прямо на глазах команды. Виктора довело жуткое пьянство
Герой «Спартака» замертво рухнул во время тренировки. Спортсмену было всего 22 года.
17.05.2023 12:00
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
Номинально главный турнир сезона бьёт антирекорды посещаемости.
16.05.2023 00:02
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Великий ли Макдэвид? Канада 30 лет без Кубка Стэнли
Великий ли Макдэвид? Канада 30 лет без Кубка Стэнли
«Эдмонтон» продержался в плей-офф дольше других канадских клубов, но всё-таки вылетел во втором раунде.
15.05.2023 10:38
Хоккей
автор: Александр Малышев
КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»
КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»
Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией ФОНБЕТ, проводят голосование за лучшего болельщика всей 15-летней истории Лиги.
14.05.2023 13:10
Хоккей
автор: Сергей Иванов
50 сэйвов Бобровского. Парень из Кузни затащил «Флориду» в полуфинал Кубка Стэнли
50 сэйвов Бобровского. Парень из Кузни затащил «Флориду» в полуфинал Кубка Стэнли
Российский голкипер впервые в карьере вышел в третью стадию плей-офф.
13.05.2023 09:39
Хоккей
автор: Александр Малышев
«Каролина» в полуфинале, Павелски снова забивает
«Каролина» в полуфинале, Павелски снова забивает
Обзор матчей НХЛ.
12.05.2023 10:45
Хоккей
автор: Александр Малышев
«Выглядим как шайка дебилов». Как Овечкин фотографировался в форме «Спартака»
«Выглядим как шайка дебилов». Как Овечкин фотографировался в форме «Спартака»
Александр рассказал массу любопытного о Ди Каприо, ритуалах в «Кэпиталз» и назвал любимый футбольный клуб.
12.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Ледяное горячее сердце
Ледяное горячее сердце
«Лига Ставок» и Кирилл Капризов выпустили NFT-арт, созданный с помощью нейросети.
11.05.2023 23:00
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика