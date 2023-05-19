Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в Риге и Тампере без участия сборной России не может впечатлить зрителей яркой игрой или повышенной интригой. Его посещаемость бьет антирекорды. Но при этом на турнире один за одним возникают скандалы.

Провокация

Во время матча чемпионата между сборными Латвии и Канады на трибунах был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага.

Игру на российском телевидении транслировал «Матч ТВ», баннер частично попал в эфир. После этого инцидента телеканал обратился с жалобой к маркетенговому партнеру международной федерации хоккея (IIHF) «Инфронту».

Компания тут же отреагировала на эту провокацию. Она отказалась от дальнейшего показа матчей сборной Латвии на турнире. Также этот прецедент может побудить другие телекомпании отказаться от матчей с участием одной из хозяек турнира.

Президент международной федерации хоккея Люк Тардиф осудил данный инцидент и заявил, что организация следит за тем, чтобы политика не вмешивалась в проведение турниров.

«Мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается. Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены», - приводит слова Тардифа ТАСС.

Ход России

Уже в другом матче игрового дня между Швецией и Венгрией себя проявили болельщики, поддерживающие России. Один из фанатов на венгерской трибуне пришел на хоккей в майке с надписью «Россия».

Служба безопасности арены попросила мужчину раздеться. Поклонник венгерской команды выполнил требование стражей порядка и продолжил просмотр игры.

После матча менеджер по безопасности ЧМ Вилле Кетонен заявил, что на футболке с белым низом было написано «Россия», но на ней не было логотипа сборной команды.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций не смогли принять участие на чемпионате мира. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но опять же из-за санкций у России отобрали права на него.