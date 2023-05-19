Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять

Если Александр Овечкин пожаловал в Москву после длительной регулярки в НХЛ, то только ленивый не затаскивает без пяти минут покорителя вечного снайперского рекорда Уэйна Гретцки к себе на огонек. То букмекеры всякие встречи организуют, то родное московское «Динамо» приглашает, а потом чествует и чествует Александра, а то и футбольный собрат заставит Ови напялить бутсы и выйти в рамках показательной игры против клуба медиалиги. И это, не считая мероприятий, которые не так обширно освещаются в прессе.

На этот раз, Овечкина занесло в почти родные пенаты – на церемонию закрытия юбилейного пятнадцатого сезона КХЛ. Ладно бы, все смотрели на реальных персонажей прошедшего сезона. Так, нет же. Камера везде выхватывает Ови. Здесь улыбнулся, тут зевнул, там подмигнул. Ни минуты покоя. Не жизнь, а какое-то сплошное реалити-шоу. Тяжелая ноша звезды мирового спорта. Даже Леонель Месси, и тот, выцепляет Сашу чуть ли не у входа в сортир и просит замастрячить селфачок с российской суперхоккейной звездой.

Источник фото: КХЛ

Так бы и зевал Овечкин в окружении знакомых и друзей по ремеслу, но беда (или счастье?) пришла откуда он совсем не мог представить. Сашу вызвали на сцену. Обняли, расцеловали, наговорили кучу приятностей. А потом взяли и подарили сертификат на автомобиль лимитированной серии Lada Niva Travel KHL. Ну, хорошо, хоть не кхловский новодел – ХК «Лада». Алекс, бесспорно, чуть не расплакался от нахлынувших эмоций. После, держа дрожащими руками сертификат, наговорил кучу благодарственных слов, а потом на его светлом бомбардирском лике проскользнула малая толика задумчивости.

Источник фото: РИА Новости

Во-первых, - кто мог подумать, что у нашего родного джипоподобного автомобиля «Нива» существует лимитированная версия. Во-вторых, - на кой эта «гроза лесов и болот» Овечкину, в-третьих, - как теперь эту штуковину, весом почти две тонны, тащить аж до города Вашингтона, и, в последних – кто на этом чуде отечественной инженерной мысли будет рассекать по американским просторам.

За всеми этими мыслями, Александр Овечкин откланялся и отправился в зал, к семье. Нынче, вопрос посещения различных мероприятий станет ребром. А вдруг, еще где, неравнодушные любители хоккея или персональные поклонники звезды решат, что Саша прётся от местных чудесных движков и ремней безопасности, и как начнут пачками дарить ему всякие Лады Калины и УАЗы Патриоты. Что с ними делать то потом? И кому из партнеров по клубу «Вашингтон Кэпиталс» хвастать необычным парком российских автомобильных новинок? Разве что Евгению Кузнецову. Челябинский парень обязательно порадуется за многолетнего партнера по команде.