ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять

Великий был слегка шокирован, но отказываться от царского подарка не стал.
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
19 мая 2023 16:55
автор: Андрей Тупиков
автор фото: КХЛ

Если Александр Овечкин пожаловал в Москву после длительной регулярки в НХЛ, то только ленивый не затаскивает без пяти минут покорителя вечного снайперского рекорда Уэйна Гретцки к себе на огонек. То букмекеры всякие встречи организуют, то родное московское «Динамо» приглашает, а потом чествует и чествует Александра, а то и футбольный собрат заставит Ови напялить бутсы и выйти в рамках показательной игры против клуба медиалиги. И это, не считая мероприятий, которые не так обширно освещаются в прессе.

На этот раз, Овечкина занесло в почти родные пенаты – на церемонию закрытия юбилейного пятнадцатого сезона КХЛ. Ладно бы, все смотрели на реальных персонажей прошедшего сезона. Так, нет же. Камера везде выхватывает Ови. Здесь улыбнулся, тут зевнул, там подмигнул. Ни минуты покоя. Не жизнь, а какое-то сплошное реалити-шоу. Тяжелая ноша звезды мирового спорта. Даже Леонель Месси, и тот, выцепляет Сашу чуть ли не у входа в сортир и просит замастрячить селфачок с российской суперхоккейной звездой.

Источник фото: КХЛ

Так бы и зевал Овечкин в окружении знакомых и друзей по ремеслу, но беда (или счастье?) пришла откуда он совсем не мог представить. Сашу вызвали на сцену. Обняли, расцеловали, наговорили кучу приятностей. А потом взяли и подарили сертификат на автомобиль лимитированной серии Lada Niva Travel KHL. Ну, хорошо, хоть не кхловский новодел – ХК «Лада». Алекс, бесспорно, чуть не расплакался от нахлынувших эмоций. После, держа дрожащими руками сертификат, наговорил кучу благодарственных слов, а потом на его светлом бомбардирском лике проскользнула малая толика задумчивости.

Источник фото: РИА Новости

Во-первых, - кто мог подумать, что у нашего родного джипоподобного автомобиля «Нива» существует лимитированная версия. Во-вторых, - на кой эта «гроза лесов и болот» Овечкину, в-третьих, - как теперь эту штуковину, весом почти две тонны, тащить аж до города Вашингтона, и, в последних – кто на этом чуде отечественной инженерной мысли будет рассекать по американским просторам.

За всеми этими мыслями, Александр Овечкин откланялся и отправился в зал, к семье. Нынче, вопрос посещения различных мероприятий станет ребром. А вдруг, еще где, неравнодушные любители хоккея или персональные поклонники звезды решат, что Саша прётся от местных чудесных движков и ремней безопасности, и как начнут пачками дарить ему всякие Лады Калины и УАЗы Патриоты. Что с ними делать то потом? И кому из партнеров по клубу «Вашингтон Кэпиталс» хвастать необычным парком российских автомобильных новинок? Разве что Евгению Кузнецову. Челябинский парень обязательно порадуется за многолетнего партнера по команде.

источник: «Советский спорт»
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
Великий был слегка шокирован, но отказываться от царского подарка не стал.
19.05.2023 16:55
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел
Фаната заставили снять майку сборной России. На чемпионате мира по хоккею творится беспредел
В Латвии же приветствуют флаги Украины, которой на ледовом мундиале нет по спортивным причинам.
19.05.2023 14:53
Хоккей
автор: Никита Плохих
Пьяные хоккеисты опозорили Россию в США. И это наши чемпионы мира!
Пьяные хоккеисты опозорили Россию в США. И это наши чемпионы мира!
Российских спортсменов выгнали из самолёта после громкой победы над канадцами. Просто стыд!
19.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Сергей Перемутов
Легендарный русский хоккеист погиб прямо на глазах команды. Виктора довело жуткое пьянство
Легендарный русский хоккеист погиб прямо на глазах команды. Виктора довело жуткое пьянство
Герой «Спартака» замертво рухнул во время тренировки. Спортсмену было всего 22 года.
17.05.2023 12:00
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
Семнадцать мгновений тоски. Чемпионат мира по хоккею скучен без сборной России
Номинально главный турнир сезона бьёт антирекорды посещаемости.
16.05.2023 00:02
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Великий ли Макдэвид? Канада 30 лет без Кубка Стэнли
Великий ли Макдэвид? Канада 30 лет без Кубка Стэнли
«Эдмонтон» продержался в плей-офф дольше других канадских клубов, но всё-таки вылетел во втором раунде.
15.05.2023 10:38
Хоккей
автор: Александр Малышев
КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»
КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»
Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией ФОНБЕТ, проводят голосование за лучшего болельщика всей 15-летней истории Лиги.
14.05.2023 13:10
Хоккей
автор: Сергей Иванов
50 сэйвов Бобровского. Парень из Кузни затащил «Флориду» в полуфинал Кубка Стэнли
50 сэйвов Бобровского. Парень из Кузни затащил «Флориду» в полуфинал Кубка Стэнли
Российский голкипер впервые в карьере вышел в третью стадию плей-офф.
13.05.2023 09:39
Хоккей
автор: Александр Малышев
«Каролина» в полуфинале, Павелски снова забивает
«Каролина» в полуфинале, Павелски снова забивает
Обзор матчей НХЛ.
12.05.2023 10:45
Хоккей
автор: Александр Малышев
«Выглядим как шайка дебилов». Как Овечкин фотографировался в форме «Спартака»
«Выглядим как шайка дебилов». Как Овечкин фотографировался в форме «Спартака»
Александр рассказал массу любопытного о Ди Каприо, ритуалах в «Кэпиталз» и назвал любимый футбольный клуб.
12.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика