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Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки

10 марта 1975 года – черный день в истории отечественного спорта.
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
23 мая 2023 08:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Происшествия на спортивных мероприятиях в СССР тщательно замалчивалась, да и сейчас на эти темы никто особенно не желает разговаривать. Доступ к архивным документам ограничен. За семь лет до чудовищной давки в «Лужниках» на футбольном матче Кубка УЕФА «Спартак - Хаарлем» произошла трагедия, о которой до сих пор многие не знают.

Вечная классика «СССР – Канада»

Хоккей в СССР на стыке 60-70-х гг. был спортом № 1. Постоянные победы советских спортсменов на чемпионатах мира и Олимпиадах, а также серия встреч с канадскими профессионалами в 1972 году, пробудили невероятный интерес к этому виду спорта. Даже приезд юниорских заграничных команд создавал ажиотаж. В марте 1975 года в Москву прибыла канадская юниорская команда Barrie Coop для проведения серии встреч с советскими сверстниками.

Barrie Sports Hall of Fame

Игры проходили в недавно реконструированном Дворце Спорта «Сокольники». Перед Универсиадой-1973 над открытым ледовым кортом была возведена крыша. Ледовая арена выглядела новой и современной.

Жвачка и хоккей

В матчах принимали участие юниоры «Спартака», «Крыльев Советов» и сборной СССР. 8 марта 1975 года состоялась первая из двух запланированных игр, в которой наша молодежь одержала убедительную победу над канадцами – 6:1. Сборная СССР состояла из хоккеистов, которым было 16-17 лет. Некоторые игроки из той команды позже стали звездами (Кожевников, Касатонов, Стариков, Макаров и другие). 10 марта состоялась вторая встреча, которая завершилась вничью – 3:3. Именно на этой игре и произошла трагедия.

Спонсором приезда канадских юниоров была компания – производитель жевательной резинки Wrigley. В ту пору в Союзе жвачку не выпускали. Во время игр представители канадской делегации раскидывали ее по трибунам. Московские подростки знали об этом и устраивали настоящую битву за обладание желанным дефицитным товаром. В том числе и поэтому к играм был такой повышенный интерес.

Barrie Sports Hall of Fame

Печальный итог

После окончания игры болельщики, которых было по неподтверждённым данным в районе 4,5 тысяч, устремились к выходу. Чтобы ограничить возможность общения советской молодежи с заграничными гостями, часть ворот закрыли. Более того, кто-то выключил уличное освещение. В кромешной темноте людская толпа заполнила лестничные пролеты. Началась жуткая давка. Итог этой преступной халатности оказался страшным – 21 погибший, в основном дети и их родители. И это только по официальным данным.

TVC.ru

Эта трагическая история и сейчас имеет много различных версий. Начиная от обычной человеческой халатности и заканчивая злым умыслом советских спецслужб. Наказание понесли несколько человек, сроки им дали небольшие. Сам же ледовый дворец в Сокольниках недавно снесли. Вместе с дворцом снесли и память о трагедии 10 марта 1975 года.

TVC.ru

источник: «Советский спорт»
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
10 марта 1975 года – черный день в истории отечественного спорта.
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