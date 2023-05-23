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Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары

Девчата с кленовым листом на форме вошли в историю олимпийского хоккея не только своими убедительными победами.
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
23 мая 2023 22:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Олимпиада в Ванкувере была одной из самых ярких с точки зрения олимпийского хоккея. Однако, помимо одного из самых памятных турниров в истории игр не менее ярким выдалась история женского хоккея.

У Канадцев вообще есть конкуренты?

Если среди мужчин была хоть какая-то конкуренция (стоит вспомнить те же встречи против словаков и американцев в финале), то у женщин все оказалось совсем скучно. Едва ли хоккеистки из других стран смогли бы противопоставить хоть что-то канадской сборной.

В групповом этапе все стало понятно после матча со Словакией, которую канадки буквально изничтожили с максимально унизительным счетом 18:0.

Источник фото: Getty Images

И если швейцарки смогли забросить хотя бы одну шайбу и пропустить 10, то такая хоккейная держава, как Швеция, оказалась максимально бессильной, уступив со счетом 13:1. Против такой сборной уровень измеряется в наименьшем количестве пропущенных шайб, ибо стоит признать, что Канада - это внеземной уровень хоккея, по крайней мере, в женской среде.

В канадской сборной решили не ограничиваться групповым этапом. В полуфинале команда в своем фирменном стиле катком прошлась по Финляндии (5:0) и традиционно вышла в финал.

Источник фото: Getty Images

И если канадки продемонстрировали внеземной уровень, то хоккеистки из США располагались на соседней планете. В не менее великолепном стиле были обыграны сборные России (13:0), Китая (12:1), Финляндии (6:0), а в полуфинале позволили шведской сборной забросить одну шайбу... и наколотить девять в ответ.

Безумное турне

Ожидаемо, что именно эти две элитные сборные сошлись в финальной встрече. Но видимость конкуренции испарилась в первом же периоде. Американки пропустили две шайбы, а после и одну сверху. Но для игры против канадок подобного рода результат – это чудо. Не верьте счету 3:2 в финальной встрече, Канада выиграла в не максимально доминирующем стиле.

Источник фото: Getty Images

Круче празднования Кубка Стэнли

Судя по всему, хоккеистки сборной Канады поверили в то, что им можно все - как за пределами льда, так и на самой арене. Из-за отсутствия конкуренции и яркости на протяжении всего турнира, девушки решили дать повод напомнить о себе не самым лучшим образом. Казалось бы, очередное Олимпийское золото, но спортсменки решили, что закончить нужно не менее красиво, чем они сыграли на турнире.

Хоккеистки ушли в подтрибунку, а спустя некоторое время неожиданно вернулись... и устроили празднование, в некоторой степени «вошедшее в историю» Олимпийских игр, пусть и не с самой приятной стороны.

Источник фото: Getty Images

Они начали выпивать прямо на льду. В ход пошло все: пиво, шампанское, и даже сигары (Златан Ибрагимович, признайся, у кого украл идею). Девушки ушли в форменный загул: устроили на олимпийской арене полную ахинею: залезали на машину для заливки льда, приставали к сотрудникам мужского пола. И все это на фоне недоумевающих болельщиков и журналистов, а также игроков мужской сборной Канады, разделявших эмоции общественности. Вполне вероятно, что они смотрели на это с некоторой завистью.

Нарушение закона и последующий скандал

Одной из хоккеисток той команды, Мари-Филипп Пулен, на тот момент было всего-лишь 18 лет. По законам Британской Колумбии алкоголь употреблять разрешено лишь с 19-и, но и это стало лишь самой безобидной причиной разразившегося скандала.

Источник фото: Getty Images

Подобное празднование не понравилось практически всем. Позже девушки обратились с извинениями.

«Нам искренне жаль, если своим поведением мы кого-то оскорбили. Некоторые из нас в последний раз выступали на Олимпиаде, в последний раз выходили на олимпийский лед», – заявила Каролин Оллет, игрок сборной Канады.

Позже отреагировали и в самом Международном олимпийском комитете. Тогдашний исполнительный директор Жильбер Фелли пообещал разобраться «в чем тут дело».

Алло, НХЛ. Ты так можешь?

Многие уже давно привыкли к безумным выходкам при праздновании крупнейших хоккейных титулов. В той же НХЛ празднование чемпионства - это целая дисциплина, в которой команды соревнуются каждый год, придумывая все более изощренные способы демонстрации победы в главном хоккейном турнире. Это что-то вроде традиции. Но даже и в сильнейшей со всех точек зрения лиге такой инцидент мало кто смог бы допустить.

Традиция побеждать почти на каждом турнире никуда не ушла – канадки все еще самые сильные. Однако, подобные торжества прекратилась сразу же после Олимпиады 2010 года.

источник: «Советский спорт»
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
Девчата с кленовым листом на форме вошли в историю олимпийского хоккея не только своими убедительными победами.
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