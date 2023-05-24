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Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения

Овечкин и Малкин пытались облагоразумить партнёров, но ситуация вышла из-под контроля.
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
24 мая 2023 08:00
автор: Роман Толокнов
автор фото: Getty Images

Сборная России практически всегда была эталоном достойного поведения, не опускаясь до истерик и провокаций. Но негативные эмоции от крупного поражения могут кого угодно вывести из морального равновесия. Проиграв канадцам в важнейшем матче чемпионата мира-2015, наши игроки вышли из себя.

«Нас переиграли во всём»

В 2015 году сборная России привезла на чемпионат мира боевой состав. Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком уговорил приехать в Чехию многих звёздных хоккеистов. В заявке на турнир оказались: Овечкин, Малкин, Бобровский, Панарин. Сейчас трудно представить, но Владимир Тарасенко и Илья Ковальчук в стартовом протоколе на финальный матч были заявлены в четвёртое звено.

Россияне без особых проблем преодолели групповой этап, заняв третье место. В четвертьфинале коллектив Знарка одолел шведов, а в полуфинале легко прошёл сборную США, забросив четыре безответные шайбы.

Источник фото: Getty Images

В финале нашу команду ждала игра с Канадой, в составе которой также хватало звёзд первой величины. Например, капитанил у «кленовых листьев» Сидни Кросби. Первый период получился достаточно ровным, с небольшим преимуществом североамериканцев, которое вылилось в одну заброшенную шайбу.

А вот второй отрезок встречи стал по-настоящему провальным для российской команды. Канадцы просто смяли нашу сборную, забросив три безответных гола. Россияне ответили лишь одним броском в створ и в целом смотрелись очень слабо. При такой игре просто невозможно было бороться за достойный результат, и в третьем периоде ситуация не изменилась. Только при счёте 0:6 команда Знарка сподобилась на гол престижа.

Хоккеисты сборной России не скрывали разочарования после игры. Многие откровенно признавали значительное превосходство канадского коллектива в мастерстве.

— Нас переиграли во всём. Надо делать соответствующие выводы. Хочу извиниться перед болельщиками, мы не имеем права так играть. Нам всем очень неприятно и стыдно, — сказал после поражения Владимир Тарасенко.

Источник фото: Getty Images

«Мы просто не разобрались в ситуации»

Беды россиян разгромом не ограничились. На церемонии награждения произошёл скандальный инцидент, за который пришлось извиняться перед всей хоккейной общественностью.

Наши игроки получили медали, пожали руки соперникам и неожиданно отправились в подтрибунное помещение, не став дожидаться исполнения канадского гимна. По информации многочисленных источников, Александр Овечкин и Евгений Малкин уговаривали партнёров остаться на льду, но сделали это лишь единицы. К лидерам сборной присоединились только: Виктор Тихонов, Дмитрий Куликов и Артемий Панарин.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс. Некрасивый поступок россиян многие осудили даже на родине. Игрокам пришлось оправдываться в беседах с журналистами.

— В нашем уходе со льда не нужно искать никаких жестов. Никакого проявления неуважения к сопернику там не было. Мы просто не разобрались в ситуации. Все посмотрели друг на друга, не поняли, что делать, и пошли в раздевалку», — сказал Егор Яковлев изданию «Р-Спорт».

Источник фото: РИА Новости

Вторили защитнику и другие хоккеисты сборной. Но версия наших игроков не убедила руководство Международной федерации хоккея (IIHF). Бывший президент Рене Фазель жёстко отреагировал на скандал, назвав поведение россиян неприемлемым.

Также Фазель пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных. Для расследования инцидента федерация собрала специальную группу, которая вынесла жёсткий вердикт.

— Группа считает, что происшествия на льду показывают, что это не результат досадного недоразумения. Российские игроки и официальные лица покинули лёд после короткой беседы между капитаном российской команды и некоторыми российскими официальными лицами. Также было отмечено, что российская команда и руководство должны были быть осведомлены о послематчевой церемонии ввиду их большого опыта участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой. Открытые калитки не имели значения, — говорилось в официальном заявлении федерации.

В соответствии с правилами 5.1 и 5.2 Дисциплинарного кодекса IIHF россиянам выписали денежный штраф в размере 80 тысяч швейцарских франков, которые по курсу 2015 года равнялись 5,5 млн рублей.

источник: «Советский спорт»
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
Овечкин и Малкин пытались облагоразумить партнёров, но ситуация вышла из-под контроля.
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