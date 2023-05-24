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Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией

Родоначальники хоккея близки к худшему результату за тринадцать лет.
Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией
24 мая 2023 14:39
автор: Владимир Лазарев
автор фото: IIHF

Последние три чемпионата мира по хоккею начинались по-разному, а завершались неизменным финалом Канада — Финляндия. В двух из трёх случаев путь будущих чемпионов к золоту лежал через победу над сборной России. В прошлом году наша команда не участвовала в главном старте сезона по политическим причинам — но «кленовые листья» и хоккеисты Суоми, во многом по инерции, добрались-таки до главного матча, где верх взяли финны.

По логике вещей, канадская сборная должна была этой весной на всех парах рваться к упущенным год назад высшим наградам. Но то ли на команду Андре Туриньи всерьёз навевают тоску зияющие пустоты на трибунах, то ли чемпионат мира без возможности встретиться с самым принципиальным соперником на второй год перестал вызывать хоть какие-либо эмоции. Так что пока игра канадцев откровенно удручает. Это признают и и самые преданные болельщики «кленовых», следящие за баталиями национальных сборных даже в период решающих матчей за Кубок Стэнли. Тем более, таких в этом году в Канаде больше, чем обычно — обе полуфинальные пары плей-офф НХЛ составили команды из южных штатов США, поклонников которых по ту сторону Ниагарского водопада не так уж и много.

Источник фото: IIHF

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ ВНИЗ

Начался чемпионат мира для канадцев с двух «дежурных» побед над Латвией и Словенией. Но уровень соперников был, объективно говоря, не тем, чтобы на основании этого делать какие-либо выводы. А вот дальше начались проблемы, причём нарастали они как снежный ком.

Для начала «кленовые листья» лишь в серии буллитов смогли сломить сопротивление словаков. Которые, к слову, в плей-офф в итоге не попали. И это было первым тревожным звонком, на который тренерский штаб действующих вице-чемпионов мира, по всей видимости, никак не отреагировал. После чего последовали два закономерных поражения. И если неудачу в матче со швейцарцами можно хоть как-то объяснить (представители страны сыра и часов второй год подряд неудержимы на групповой стадии), то дальше последовал самый настоящий конфуз. Скромные норвежцы до последней минуты основного времени вели в счёте и были близки к тому, чтобы оставить канадцев вообще без очков в этой игре. Лоусон Круз позволил одному из номинальных фаворитов перед стартом турнира добраться до овертайма, но в серии буллитов точнее оказались скандинавы. Победа над чехами в последнем туре уже ничего не меняла для команды Туриньи. Самая неприятная из возможных встреч в отсутствие сборной России ждёт их уже в четвертьфинале.

Источник фото: IIHF

ПОРА ДОМОЙ?

В итоге повторение трёх последних финалов случится на этот раз на два раунда раньше. Финны за последние годы почувствовали вкус побед, и им абсолютно всё равно, где обыгрывать канадцев — в матче за золото или гораздо раньше. А те болельщики «кленовых листьев», которым ещё интересен этот чемпионат мира, наверняка с тревогой вспоминают период с 2010 по 2014 год, когда две олимпийские победы изрядно померкли из-за пяти подряд неудач в четвертьфиналах первенств планеты. И, возможно, новый провал подстерегает канадцев уже завтра.

источник: «Советский спорт»
Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией
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