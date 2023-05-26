ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость

Неудачный олимпийский турнир сборной СССР был скрашен джентльменским поступком.
Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость
26 мая 2023 09:59
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Соревнование по любому виду спорта, которое проходит в высокогорье, требует от спортсмена определенной выносливости. Привыкнуть к горному воздуху очень сложно из-за кислородного голодания.

Сборная США по хоккею подходила к последним играм на турнире в крайне тяжелом физическом состоянии. Им элементарно нечем было дышать. В самый нужный момент на выручку штатовцам пришел знаменосец сборной СССР Николай Сологубов. Дельный совет Николая Михайловича позволил американским хоккеистам впервые в истории стать олимпийскими чемпионами по хоккею.

Источник фото: ФХР

VIII зимние Олимпийские игры во второй раз в истории принимали в США. Местом проведения был определен скромный горнолыжный курорт в Калифорнии Скво-Вэлли, хотя в гонке городов-претендентов участвовали знаменитые европейские курорты: Санкт-Мориц, Гармиш-Партенкирхен и Инсбрук.

Выбор места для зимней олимпиады был встречен волной критики. В первую очередь из-за сложных климатических условий – Скво-Вэлли был расположен на высоте почти 1900 метров над уровнем моря. Неудобство проявлялось еще и в отдаленности спортивных объектов от олимпийской деревни. Мало того, к играм подготовили весьма посредственную инфраструктуру, если не сказать хуже.

Хоккейный турнир был по-своему уникален: впервые триумфатор олимпийского турнира одновременно становился чемпионом мира, единственный раз в истории турнира в основную сетку отобралась экзотическая сборная Австралии, а хоккейные гегемоны – сборные Канады, СССР и Чехословакии уступили пьедестал не имевшей победного опыта сборной США.

Источник фото: РИА Новости

США с трудом обыграли Канаду со счетом 2:1, после чего их ждала встреча с Чехословакией. Из-за того, что игры шли ежедневно, да еще и в условиях разряженного горного воздуха, спортсмены очень быстро выгорали и физически, и психологически. После окончания второго периода чехи вели 4:3 и готовились добить американцев в последнем отрезке.

В перерыве между вторым и третьим периодами в раздевалку к американцам пришел защитник сборной СССР Николай Сологубов. Увидев, как тяжело дышат звездно-полосатые хоккеисты, не владевший английским языком Николай Михайлович жестами указал на стоящие в углу кислородные баллоны (организаторы олимпиады предусмотрели момент кислородного голодания и разместили в раздевалках баллоны для экстренных случаев) и приложив ладонь ко рту, начать демонстрировать, как это делается. После этого ситуация на льду резко изменилась, инициатива полностью перешла к хозяевам, которые разорвали Чехословакию, забросив им шесть безответных шайб. Итоговый счет 9:4. Сборная США впервые стала олимпийским чемпионом по хоккею.

Источник фото: РИА Новости

Этот поступок Николая Сологубова встретили в штыки как в Чехословакии, так и в Канаде. Ходили разговоры, что советская команда нарочно так поступила, чтобы ее заклятые ледовые «враги» не смогли дотянуться до «золота».

источник: «Советский спорт»
Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость
Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость
Неудачный олимпийский турнир сборной СССР был скрашен джентльменским поступком.
26.05.2023 09:59
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира
Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира
Системный кризис в шведском хоккее отражается на национальной сборной.
26.05.2023 09:33
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Русский вратарь расплакался после победы. Бобровский героически затащил «Флориду» в финал
Русский вратарь расплакался после победы. Бобровский героически затащил «Флориду» в финал
Лучший вратарь плей-офф НХЛ не смог сдержать эмоций.
25.05.2023 09:59
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией
Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией
Родоначальники хоккея близки к худшему результату за тринадцать лет.
24.05.2023 14:39
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
Овечкин и Малкин пытались облагоразумить партнёров, но ситуация вышла из-под контроля.
24.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Роман Толокнов
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
Девчата с кленовым листом на форме вошли в историю олимпийского хоккея не только своими убедительными победами.
23.05.2023 22:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
Фантастической игрой голкипера «Флориды» восхищаются не только журналисты, но и коллеги.
23.05.2023 12:05
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Русский хоккеист бежал в США прямо с чемпионата мира. Звезда устала жить в нищете
Русский хоккеист бежал в США прямо с чемпионата мира. Звезда устала жить в нищете
На родине Александра Могильного официально объявили дезертиром.
23.05.2023 10:05
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
10 марта 1975 года – черный день в истории отечественного спорта.
23.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
Великий был слегка шокирован, но отказываться от царского подарка не стал.
19.05.2023 16:55
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика