Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость

Соревнование по любому виду спорта, которое проходит в высокогорье, требует от спортсмена определенной выносливости. Привыкнуть к горному воздуху очень сложно из-за кислородного голодания.

Сборная США по хоккею подходила к последним играм на турнире в крайне тяжелом физическом состоянии. Им элементарно нечем было дышать. В самый нужный момент на выручку штатовцам пришел знаменосец сборной СССР Николай Сологубов. Дельный совет Николая Михайловича позволил американским хоккеистам впервые в истории стать олимпийскими чемпионами по хоккею.

Источник фото: ФХР

VIII зимние Олимпийские игры во второй раз в истории принимали в США. Местом проведения был определен скромный горнолыжный курорт в Калифорнии Скво-Вэлли, хотя в гонке городов-претендентов участвовали знаменитые европейские курорты: Санкт-Мориц, Гармиш-Партенкирхен и Инсбрук.

Выбор места для зимней олимпиады был встречен волной критики. В первую очередь из-за сложных климатических условий – Скво-Вэлли был расположен на высоте почти 1900 метров над уровнем моря. Неудобство проявлялось еще и в отдаленности спортивных объектов от олимпийской деревни. Мало того, к играм подготовили весьма посредственную инфраструктуру, если не сказать хуже.

Хоккейный турнир был по-своему уникален: впервые триумфатор олимпийского турнира одновременно становился чемпионом мира, единственный раз в истории турнира в основную сетку отобралась экзотическая сборная Австралии, а хоккейные гегемоны – сборные Канады, СССР и Чехословакии уступили пьедестал не имевшей победного опыта сборной США.

Источник фото: РИА Новости

США с трудом обыграли Канаду со счетом 2:1, после чего их ждала встреча с Чехословакией. Из-за того, что игры шли ежедневно, да еще и в условиях разряженного горного воздуха, спортсмены очень быстро выгорали и физически, и психологически. После окончания второго периода чехи вели 4:3 и готовились добить американцев в последнем отрезке.

В перерыве между вторым и третьим периодами в раздевалку к американцам пришел защитник сборной СССР Николай Сологубов. Увидев, как тяжело дышат звездно-полосатые хоккеисты, не владевший английским языком Николай Михайлович жестами указал на стоящие в углу кислородные баллоны (организаторы олимпиады предусмотрели момент кислородного голодания и разместили в раздевалках баллоны для экстренных случаев) и приложив ладонь ко рту, начать демонстрировать, как это делается. После этого ситуация на льду резко изменилась, инициатива полностью перешла к хозяевам, которые разорвали Чехословакию, забросив им шесть безответных шайб. Итоговый счет 9:4. Сборная США впервые стала олимпийским чемпионом по хоккею.

Источник фото: РИА Новости

Этот поступок Николая Сологубова встретили в штыки как в Чехословакии, так и в Канаде. Ходили разговоры, что советская команда нарочно так поступила, чтобы ее заклятые ледовые «враги» не смогли дотянуться до «золота».