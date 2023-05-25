Русский вратарь расплакался после победы. Бобровский героически затащил «Флориду» в финал

По ходу финала Восточной конференции плей-офф НХЛ североамериканские СМИ щедро расточали комплименты в адрес голкипера «Флориды». Официальный сайт лиги в шутку даже предложил проверить у Сергея Бобровского документы на предмет того, из какой он галактики. Но по завершении четвёртой игры, поставившей точку в серии, всем окончательно стало ясно, какой ценой любимцу болельщиков «пантер» даются эти победы. Камера выхватила крупный план «железного Бобби», на котором даже через маску отчётливо видны слёзы. Которые Сергей немного дрожащей рукой смывал из бутылочки с водой. Плей-офф НХЛ, особенно решающие стадии — это не только запредельные физические нагрузки, но и сумасшедшее психологическое напряжение. Одна-две ошибки и соперник может перевернуть ход любой серии, даже самой неудачной. А на вратаре в эти моменты лежит даже не двойная, а тройная ответственность. Особенно, на вратаре, которому нет достойной альтернативы.

ХК "Флорида"

Драма в концовке

Добавило градуса послематчевым эмоциям то, как была поставлена точка в этом полуфинальном противостоянии. Четвёртая игра далась «пантерам» очень тяжело. Бобровский после шат-аута в предыдущей встрече пропустил трижды, а «Каролина» догоняла соперника, уступая 0:2 и 2:3. И когда зрители на трибунах уже начали потихоньку готовиться смотреть овертайм, ещё один герой полуфинала в составе «Флориды», Мэттью Ткачук своим точным броском сказал всем присутствующим: «Овертайма не будет! Приз принца Уэльского в студию!». Вполне естественно, что у Бобровского, как и у всех его партнёров по команде как гора упала с плеч — ведь до заветной сирены оставались считанные мгновения. А задержать соперника на пять секунд в средней зоне и не дать прицельно бросить — это для нынешней «Флориды» задача уровня начальной школы.

ХК "Флорида"

«Пантеры» остановили в четырёх матчах соперника, который перед стартом серии имел преимущество своей площадки и номинально считался фаворитом и теперь впервые с 1996 года сыграют в финале Кубка Стэнли. Так что у Сергея в самое ближайшее время может появиться ещё один повод для слёз счастья.

Звезда с звездою говорит

После финальной сирены первым подъехал поздравить Бобровского именно Мэттью Ткачук. Два главных творца этого успеха как бы говорили всем присутствующим на трибунах: «Если у него что-то не получится, я исправлю. Всё будет хорошо».

ХК "Флорида"

Исторический для «Флориды» Кубок Стэнли всё ближе и ближе. А уж получить перстень мечты в 34 года, тем более в ранге основного вратаря и кумира болельщиков, Бобровский, возможно, уже и не мечтал. Вот только главное испытание ещё впереди. По западной части плей-офф к главному финалу напролом идёт мощный «Вегас», который тоже может управиться с решением последней промежуточной задачи за минимальное количество игр. А у самого трудолюбивого парня, как назвал Бобровского по завершении серии партнёр по команде Ник Казинс, пока наконец-то есть время немного отдохнуть и восстановить силы перед главной битвой в своей жизни.